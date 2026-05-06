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MLB: New York Yankees at Athletics
Fantasy Baseball Waiver Wire: How can you replace Aaron Judge?
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Top Clips

miles_mpx.jpg
HLs: Miles makes history as Lynx down Valkyries
nbc_wnba_dreamvsfever_260604.jpg
HLs: Mitchell, Clark power Fever past Reese, Dream
nbc_lpga_usopenday1_260604.jpg
Highlights: 2026 U.S. Women’s Open, Round 1

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American Century Championship - 2005 Results

July 15-17, 2005 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36-72
YARDS: 6972

﻿Position Player R1 R2 R3 Total Total Strokes Prize
1 Billy Joe Tlliver 28 28 20 76 211 100000
2 Trent Dilfer 25 23 24 72 211 50000
3 Rick Rhoden 30 24 17 71 212 30000
4 Chris Chandler 25 26 18 69 215 19806
5 Mark Rypien 28 19 17 64 215 17306
6 Dan Quinn 18 23 22 63 217 13556
6 Al Del Greco 21 25 17 63 216 13556
8 Pierre Larouche 19 27 15 61 217 10431
9 Dan Marino 16 18 22 56 222 (a)
10 Vince Coleman 10 25 18 53 226 7193.5
10 Tommy Maddox 19 18 16 53 222 7193.5
12 Dick Anderson 22 18 12 52 224 5756
13 Joe Theismann 21 9 20 50 224 5681
14 Neil Lomax 14 20 15 49 225 5568.5
14 Grant Fuhr 25 14 10 49 226 5568.5
16 Jeremy Roenick 10 24 14 48 225 5418.5
16 Marshall Faulk 16 20 12 48 227 5418.5
18 Steve Bartkowski 18 17 12 47 226 5268.5
18 Maury Povich 21 14 12 47 225 (a)
20 Ivan Lendl 19 11 16 46 227 5118.5
20 Mike Schmidt 8 20 18 46 229 5118.5
22 John Elway 9 19 16 44 229 (a)
23 Sterling Sharpe 17 15 10 42 230 4893.5
23 Vinny Del Negro 10 18 14 42 231 4893.5
25 Dan Majerle 21 11 9 41 232 4781
26 Danielle Amiee 11 16 12 39 234 4706
27 Steve Beuerlein 8 10 19 37 236 (a)
27 Pete Sampras 12 8 17 37 235 (a)
27 Corey Nakatani 11 15 11 37 234 4518.5
27 Jack Wagner 16 12 9 37 234 4518.5
31 Jerry Rice 12 14 9 35 235 4331
32 Tom Dreesen 12 8 11 31 241 4143.5
32 Jim McMahon -1 15 17 31 236 4143.5
32 David Carr 1 12 18 31 242 (a)
32 Dan Quayle 9 13 9 31 242 4143.5
36 Michael Jordan 14 5 11 30 239 (a)
37 Steve Kerr 6 14 9 29 239 3806
37 Ahmad Rashad 14 5 10 29 242 3806
37 Johnny Bench 5 10 14 29 240 3806
40 Kyle Boller 9 1 18 28 241 3656
41 Carlton Fisk 15 9 3 27 239 3581
42 Donald Trump 12 8 6 26 241 (a)
43 Drew Brees 9 -2 17 24 244 3431
44 Dan Jansen 6 7 8 21 245 3356
45 Mike Shanahan 4 14 1 19 249 3243.5
45 Steve Spurrier 13 4 2 19 248 3243.5
47 Ray Allen 11 2 5 18 244 3131
48 Tim Brown 4 4 7 15 248 3056
49 Ben Roethlisberger 5 6 3 14 251 (a)
50 Jeff Feagles 5 -3 11 13 249 2906
51 Bruce McGill -1 2 11 12 252 2793.5
51 Mike Eruzione 4 2 6 12 252 2793.5
53 Ronde Barber 6 9 -4 11 251 (a)
54 Rich Gannon -5 10 5 10 254 2606
55 Rick Pitino 8 3 -2 9 255 2531
56 John O’Hurley 6 1 1 8 255 2418.5
56 Bode Miller 7 -2 3 8 254 2418.5
58 Dan Patrick 1 -2 8 7 258 2268.5
58 Aaron Rodgers -1 4 4 7 257 2268.5
60 Ray Romano 3 -1 4 6 255 (a)
60 Keenan McCardell 4 -2 4 6 255 2118.5
62 Marcus Allen 1 9 -6 4 256 2006
63 Bruce Smith -3 0 6 3 258 1931
64 Emmitt Smith -7 0 9 2 259 (a)
65 Gene Upshaw -3 5 -3 -1 262 1780
66 Ron Jaworski -5 3 -3 -5 263 (a)
66 Matt Williams -2 -2 -1 -5 264 1667.5
68 Jason Kidd -7 -3 -2 -12 269 (a)
69 Stone Phillips -2 -5 -10 -17 269 1480
70 Lou Holtz -13 -8 3 -18 274 1405
71 Digger Phelps -1 -8 -12 -21 273 (a)
72 Jim Fassel -7 -11 -14 -32 280 1255
73 Ed McCaffrey -8 -21 -11 -40 283 1180
74 Trent Green -17 -9 -20 -46 288 1105
75 Don Cheadle -12 -15 -23 -50 290 (a)
75 Kevin Nealon -13 -22 -15 -50 291 992.5
77 Amy Van Dyken -20 -20 -16 -56 295 880
78 Cheryl Ladd -16 -22 -22 -60 298 805
79 Chris Webber -29 -19 -28 -76 307 730
80 Charles Barkley -27 -30 -27 -84 311 655
81 Brad Garrett -29 -26 -32 -87 313 (a)