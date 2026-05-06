American Century Championship - 2005 Results
July 15-17, 2005 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36-72
YARDS: 6972
|Position
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Total Strokes
|Prize
|1
|Billy Joe Tlliver
|28
|28
|20
|76
|211
|100000
|2
|Trent Dilfer
|25
|23
|24
|72
|211
|50000
|3
|Rick Rhoden
|30
|24
|17
|71
|212
|30000
|4
|Chris Chandler
|25
|26
|18
|69
|215
|19806
|5
|Mark Rypien
|28
|19
|17
|64
|215
|17306
|6
|Dan Quinn
|18
|23
|22
|63
|217
|13556
|6
|Al Del Greco
|21
|25
|17
|63
|216
|13556
|8
|Pierre Larouche
|19
|27
|15
|61
|217
|10431
|9
|Dan Marino
|16
|18
|22
|56
|222
|(a)
|10
|Vince Coleman
|10
|25
|18
|53
|226
|7193.5
|10
|Tommy Maddox
|19
|18
|16
|53
|222
|7193.5
|12
|Dick Anderson
|22
|18
|12
|52
|224
|5756
|13
|Joe Theismann
|21
|9
|20
|50
|224
|5681
|14
|Neil Lomax
|14
|20
|15
|49
|225
|5568.5
|14
|Grant Fuhr
|25
|14
|10
|49
|226
|5568.5
|16
|Jeremy Roenick
|10
|24
|14
|48
|225
|5418.5
|16
|Marshall Faulk
|16
|20
|12
|48
|227
|5418.5
|18
|Steve Bartkowski
|18
|17
|12
|47
|226
|5268.5
|18
|Maury Povich
|21
|14
|12
|47
|225
|(a)
|20
|Ivan Lendl
|19
|11
|16
|46
|227
|5118.5
|20
|Mike Schmidt
|8
|20
|18
|46
|229
|5118.5
|22
|John Elway
|9
|19
|16
|44
|229
|(a)
|23
|Sterling Sharpe
|17
|15
|10
|42
|230
|4893.5
|23
|Vinny Del Negro
|10
|18
|14
|42
|231
|4893.5
|25
|Dan Majerle
|21
|11
|9
|41
|232
|4781
|26
|Danielle Amiee
|11
|16
|12
|39
|234
|4706
|27
|Steve Beuerlein
|8
|10
|19
|37
|236
|(a)
|27
|Pete Sampras
|12
|8
|17
|37
|235
|(a)
|27
|Corey Nakatani
|11
|15
|11
|37
|234
|4518.5
|27
|Jack Wagner
|16
|12
|9
|37
|234
|4518.5
|31
|Jerry Rice
|12
|14
|9
|35
|235
|4331
|32
|Tom Dreesen
|12
|8
|11
|31
|241
|4143.5
|32
|Jim McMahon
|-1
|15
|17
|31
|236
|4143.5
|32
|David Carr
|1
|12
|18
|31
|242
|(a)
|32
|Dan Quayle
|9
|13
|9
|31
|242
|4143.5
|36
|Michael Jordan
|14
|5
|11
|30
|239
|(a)
|37
|Steve Kerr
|6
|14
|9
|29
|239
|3806
|37
|Ahmad Rashad
|14
|5
|10
|29
|242
|3806
|37
|Johnny Bench
|5
|10
|14
|29
|240
|3806
|40
|Kyle Boller
|9
|1
|18
|28
|241
|3656
|41
|Carlton Fisk
|15
|9
|3
|27
|239
|3581
|42
|Donald Trump
|12
|8
|6
|26
|241
|(a)
|43
|Drew Brees
|9
|-2
|17
|24
|244
|3431
|44
|Dan Jansen
|6
|7
|8
|21
|245
|3356
|45
|Mike Shanahan
|4
|14
|1
|19
|249
|3243.5
|45
|Steve Spurrier
|13
|4
|2
|19
|248
|3243.5
|47
|Ray Allen
|11
|2
|5
|18
|244
|3131
|48
|Tim Brown
|4
|4
|7
|15
|248
|3056
|49
|Ben Roethlisberger
|5
|6
|3
|14
|251
|(a)
|50
|Jeff Feagles
|5
|-3
|11
|13
|249
|2906
|51
|Bruce McGill
|-1
|2
|11
|12
|252
|2793.5
|51
|Mike Eruzione
|4
|2
|6
|12
|252
|2793.5
|53
|Ronde Barber
|6
|9
|-4
|11
|251
|(a)
|54
|Rich Gannon
|-5
|10
|5
|10
|254
|2606
|55
|Rick Pitino
|8
|3
|-2
|9
|255
|2531
|56
|John O’Hurley
|6
|1
|1
|8
|255
|2418.5
|56
|Bode Miller
|7
|-2
|3
|8
|254
|2418.5
|58
|Dan Patrick
|1
|-2
|8
|7
|258
|2268.5
|58
|Aaron Rodgers
|-1
|4
|4
|7
|257
|2268.5
|60
|Ray Romano
|3
|-1
|4
|6
|255
|(a)
|60
|Keenan McCardell
|4
|-2
|4
|6
|255
|2118.5
|62
|Marcus Allen
|1
|9
|-6
|4
|256
|2006
|63
|Bruce Smith
|-3
|0
|6
|3
|258
|1931
|64
|Emmitt Smith
|-7
|0
|9
|2
|259
|(a)
|65
|Gene Upshaw
|-3
|5
|-3
|-1
|262
|1780
|66
|Ron Jaworski
|-5
|3
|-3
|-5
|263
|(a)
|66
|Matt Williams
|-2
|-2
|-1
|-5
|264
|1667.5
|68
|Jason Kidd
|-7
|-3
|-2
|-12
|269
|(a)
|69
|Stone Phillips
|-2
|-5
|-10
|-17
|269
|1480
|70
|Lou Holtz
|-13
|-8
|3
|-18
|274
|1405
|71
|Digger Phelps
|-1
|-8
|-12
|-21
|273
|(a)
|72
|Jim Fassel
|-7
|-11
|-14
|-32
|280
|1255
|73
|Ed McCaffrey
|-8
|-21
|-11
|-40
|283
|1180
|74
|Trent Green
|-17
|-9
|-20
|-46
|288
|1105
|75
|Don Cheadle
|-12
|-15
|-23
|-50
|290
|(a)
|75
|Kevin Nealon
|-13
|-22
|-15
|-50
|291
|992.5
|77
|Amy Van Dyken
|-20
|-20
|-16
|-56
|295
|880
|78
|Cheryl Ladd
|-16
|-22
|-22
|-60
|298
|805
|79
|Chris Webber
|-29
|-19
|-28
|-76
|307
|730
|80
|Charles Barkley
|-27
|-30
|-27
|-84
|311
|655
|81
|Brad Garrett
|-29
|-26
|-32
|-87
|313
|(a)