American Century Championship - 2006 Results
July 14-16, 2006 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36-72
YARDS: 7072
|Pos.
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Total
|Prize
|1
|Jack Wagner
|23
|24
|23
|70
|213
|100000
|2
|Billy Joe Tolliver
|27
|24
|18
|69
|216
|50000
|3
|Dan Quinn
|26
|23
|18
|67
|213
|30000
|4
|Grant Fuhr
|19
|15
|24
|58
|219
|18564
|4
|Mario Lemieux
|19
|25
|14
|58
|220
|18564
|6
|Chris Chandler
|23
|16
|17
|56
|224
|14814
|7
|Tommy Maddox
|16
|22
|17
|55
|223
|12314
|8
|Marshall Faulk
|18
|18
|17
|53
|225
|10439
|9
|Ryan Longwell
|13
|17
|22
|52
|224
|8876.5
|9
|Sterling Sharpe
|19
|14
|19
|52
|224
|8876.5
|11
|Dan Majerle
|11
|23
|17
|51
|226
|5855
|12
|Al Del Greco
|15
|13
|21
|49
|227
|5725.5
|12
|Pierre Larouche
|17
|15
|17
|49
|227
|5725.5
|14
|Joe Theismann
|19
|12
|16
|47
|227
|5538
|14
|Trent Dilfer
|19
|11
|17
|47
|226
|5538
|14
|Ivan Lendl
|16
|18
|13
|47
|231
|5538
|17
|Vince Coleman
|13
|21
|12
|46
|228
|5350.5
|17
|Dick Anderson
|21
|18
|7
|46
|227
|5350.5
|19
|Steve Bartkowski
|8
|17
|17
|42
|233
|5238
|20
|Vinny Del Negro
|9
|9
|23
|41
|232
|5163
|21
|Mike Schmidt
|17
|12
|11
|40
|232
|5050.5
|21
|Neil Lomax
|8
|20
|12
|40
|232
|5050.5
|23
|Mark Rypien
|13
|12
|14
|39
|233
|4938
|24
|Bret Saberhagen
|6
|17
|15
|38
|235
|4863
|25
|Dick Jauron
|16
|16
|4
|36
|235
|4788
|26
|John Elway (A)
|11
|8
|16
|35
|235
|0
|26
|Ray Allen (A)
|13
|11
|11
|35
|237
|0
|28
|Joe Sakic (A)
|10
|11
|13
|34
|237
|0
|29
|Jerry Rice
|9
|15
|8
|32
|239
|4488
|30
|Corey Nakatani
|12
|9
|10
|31
|236
|4375.5
|30
|Maury Povich (A)
|12
|7
|12
|31
|238
|0
|32
|Terrell Buckley
|11
|9
|10
|30
|240
|4225.5
|32
|Aaron Rodgers
|13
|13
|4
|30
|241
|4225.5
|34
|Drew Brees
|12
|11
|6
|29
|239
|4113
|35
|Tim Brown (A)
|19
|5
|4
|28
|239
|0
|36
|Ahmad Rashad
|8
|8
|11
|27
|240
|3963
|37
|Kyle Boller
|8
|8
|8
|24
|245
|3888
|38
|Keenan McCardell
|11
|16
|-4
|23
|245
|3813
|39
|Carson Palmer (A)
|2
|16
|4
|22
|246
|0
|40
|Steve Beuerlein
|13
|-1
|9
|21
|246
|3663
|41
|Steve Spurrier
|-5
|17
|5
|17
|246
|3588
|42
|Dan Jansen
|7
|1
|8
|16
|250
|3513
|43
|Dan Quayle (A)
|0
|7
|8
|15
|250
|0
|44
|Kordell Stewart (A)
|0
|0
|14
|14
|249
|0
|45
|Marcus Allen
|7
|9
|-4
|12
|252
|3250.5
|45
|Wally Joyner
|1
|6
|5
|12
|251
|3250.5
|47
|David Carr
|9
|1
|-1
|9
|254
|3100.5
|47
|Ben Roethlisberger (A)
|3
|1
|5
|9
|253
|0
|49
|Scott Hamilton
|5
|2
|-1
|6
|256
|2988
|50
|Jim McMahon
|0
|7
|-2
|5
|255
|2913
|51
|Bruce McGill
|-1
|3
|1
|3
|258
|2838
|52
|Paul O’Neill
|-6
|7
|1
|2
|260
|2763
|53
|Bode Miller
|8
|-3
|-5
|0
|259
|2650.5
|53
|Bruce Smith (A)
|-5
|6
|-1
|0
|258
|0
|55
|Ronde Barber (A)
|5
|2
|-10
|-3
|261
|0
|56
|C. Thomas Howell
|-4
|5
|-6
|-5
|262
|2463
|57
|Derrick Brooks (A)
|-8
|-3
|2
|-9
|265
|0
|58
|Mike Shanahan
|-9
|-1
|0
|-10
|268
|2313
|59
|Ray Romano (A)
|4
|-6
|-9
|-11
|267
|0
|60
|Dan Patrick
|-4
|-2
|-6
|-12
|267
|2163
|61
|Gene Upshaw
|-1
|-4
|-10
|-15
|270
|2088
|62
|Donald Trump (A)
|6
|-15
|-7
|-16
|268
|0
|63
|Digger Phelps
|-2
|-4
|-11
|-17
|271
|1900.5
|63
|John O’Hurley
|-5
|-8
|-4
|-17
|272
|1900.5
|65
|Mike Eruzione
|-4
|-8
|-10
|-22
|274
|1788
|66
|Brandi Chastain
|-9
|-12
|-2
|-23
|274
|1713
|67
|Trent Green
|-6
|-8
|-11
|-25
|277
|1638
|68
|Todd Heap
|-10
|-6
|-14
|-30
|279
|1563
|69
|Stone Phillips (A)
|-7
|-13
|-11
|-31
|279
|0
|70
|Ming Tsai (A)
|-16
|-10
|-6
|-32
|281
|0
|71
|Cheech Marin (A)
|-13
|-18
|-8
|-39
|287
|0
|72
|Anthony Anderson
|-9
|-16
|-20
|-45
|288
|1263
|73
|Herman Edwards
|-17
|-12
|-17
|-46
|288
|1188
|74
|Kevin Nealon
|-23
|-11
|-13
|-47
|290
|1113
|75
|Matt Settle (A)
|-25
|-12
|-13
|-50
|290
|0
|76
|LaDainian Tomlinson
|-11
|-21
|-20
|-52
|292
|963
|77
|Chris Webber
|-24
|-24
|-23
|-71
|303
|888
|78
|Carolyn Kepcher (A)
|-21
|-27
|-30
|-78
|308
|0
|78
|Charles Barkley
|-29
|-24
|-25
|-78
|307
|775.5
|80
|Lou Holtz (A)
|-8
|-17
|WD
|WD
|0