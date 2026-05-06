 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

MLB: New York Yankees at Athletics
Fantasy Baseball Waiver Wire: How can you replace Aaron Judge?
MLB: Detroit Tigers at Tampa Bay Rays
Tigers vs. Mariners prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 5
KENYA-NAIROBI-ATHLETICS-KIP KEINO CLASSIC
How to watch the 2026 U.S. Track and Field Lone Star Grand Prix: TV/live stream info, preview

Top Clips

miles_mpx.jpg
HLs: Miles makes history as Lynx down Valkyries
nbc_wnba_dreamvsfever_260604.jpg
HLs: Mitchell, Clark power Fever past Reese, Dream
nbc_lpga_usopenday1_260604.jpg
Highlights: 2026 U.S. Women’s Open, Round 1

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

MLB: New York Yankees at Athletics
Fantasy Baseball Waiver Wire: How can you replace Aaron Judge?
MLB: Detroit Tigers at Tampa Bay Rays
Tigers vs. Mariners prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 5
KENYA-NAIROBI-ATHLETICS-KIP KEINO CLASSIC
How to watch the 2026 U.S. Track and Field Lone Star Grand Prix: TV/live stream info, preview

Top Clips

miles_mpx.jpg
HLs: Miles makes history as Lynx down Valkyries
nbc_wnba_dreamvsfever_260604.jpg
HLs: Mitchell, Clark power Fever past Reese, Dream
nbc_lpga_usopenday1_260604.jpg
Highlights: 2026 U.S. Women’s Open, Round 1

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

American Century Championship - 2006 Results

July 14-16, 2006 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36-72
YARDS: 7072

﻿Pos. Player R1 R2 R3 Total Total Prize
1 Jack Wagner 23 24 23 70 213 100000
2 Billy Joe Tolliver 27 24 18 69 216 50000
3 Dan Quinn 26 23 18 67 213 30000
4 Grant Fuhr 19 15 24 58 219 18564
4 Mario Lemieux 19 25 14 58 220 18564
6 Chris Chandler 23 16 17 56 224 14814
7 Tommy Maddox 16 22 17 55 223 12314
8 Marshall Faulk 18 18 17 53 225 10439
9 Ryan Longwell 13 17 22 52 224 8876.5
9 Sterling Sharpe 19 14 19 52 224 8876.5
11 Dan Majerle 11 23 17 51 226 5855
12 Al Del Greco 15 13 21 49 227 5725.5
12 Pierre Larouche 17 15 17 49 227 5725.5
14 Joe Theismann 19 12 16 47 227 5538
14 Trent Dilfer 19 11 17 47 226 5538
14 Ivan Lendl 16 18 13 47 231 5538
17 Vince Coleman 13 21 12 46 228 5350.5
17 Dick Anderson 21 18 7 46 227 5350.5
19 Steve Bartkowski 8 17 17 42 233 5238
20 Vinny Del Negro 9 9 23 41 232 5163
21 Mike Schmidt 17 12 11 40 232 5050.5
21 Neil Lomax 8 20 12 40 232 5050.5
23 Mark Rypien 13 12 14 39 233 4938
24 Bret Saberhagen 6 17 15 38 235 4863
25 Dick Jauron 16 16 4 36 235 4788
26 John Elway (A) 11 8 16 35 235 0
26 Ray Allen (A) 13 11 11 35 237 0
28 Joe Sakic (A) 10 11 13 34 237 0
29 Jerry Rice 9 15 8 32 239 4488
30 Corey Nakatani 12 9 10 31 236 4375.5
30 Maury Povich (A) 12 7 12 31 238 0
32 Terrell Buckley 11 9 10 30 240 4225.5
32 Aaron Rodgers 13 13 4 30 241 4225.5
34 Drew Brees 12 11 6 29 239 4113
35 Tim Brown (A) 19 5 4 28 239 0
36 Ahmad Rashad 8 8 11 27 240 3963
37 Kyle Boller 8 8 8 24 245 3888
38 Keenan McCardell 11 16 -4 23 245 3813
39 Carson Palmer (A) 2 16 4 22 246 0
40 Steve Beuerlein 13 -1 9 21 246 3663
41 Steve Spurrier -5 17 5 17 246 3588
42 Dan Jansen 7 1 8 16 250 3513
43 Dan Quayle (A) 0 7 8 15 250 0
44 Kordell Stewart (A) 0 0 14 14 249 0
45 Marcus Allen 7 9 -4 12 252 3250.5
45 Wally Joyner 1 6 5 12 251 3250.5
47 David Carr 9 1 -1 9 254 3100.5
47 Ben Roethlisberger (A) 3 1 5 9 253 0
49 Scott Hamilton 5 2 -1 6 256 2988
50 Jim McMahon 0 7 -2 5 255 2913
51 Bruce McGill -1 3 1 3 258 2838
52 Paul O’Neill -6 7 1 2 260 2763
53 Bode Miller 8 -3 -5 0 259 2650.5
53 Bruce Smith (A) -5 6 -1 0 258 0
55 Ronde Barber (A) 5 2 -10 -3 261 0
56 C. Thomas Howell -4 5 -6 -5 262 2463
57 Derrick Brooks (A) -8 -3 2 -9 265 0
58 Mike Shanahan -9 -1 0 -10 268 2313
59 Ray Romano (A) 4 -6 -9 -11 267 0
60 Dan Patrick -4 -2 -6 -12 267 2163
61 Gene Upshaw -1 -4 -10 -15 270 2088
62 Donald Trump (A) 6 -15 -7 -16 268 0
63 Digger Phelps -2 -4 -11 -17 271 1900.5
63 John O’Hurley -5 -8 -4 -17 272 1900.5
65 Mike Eruzione -4 -8 -10 -22 274 1788
66 Brandi Chastain -9 -12 -2 -23 274 1713
67 Trent Green -6 -8 -11 -25 277 1638
68 Todd Heap -10 -6 -14 -30 279 1563
69 Stone Phillips (A) -7 -13 -11 -31 279 0
70 Ming Tsai (A) -16 -10 -6 -32 281 0
71 Cheech Marin (A) -13 -18 -8 -39 287 0
72 Anthony Anderson -9 -16 -20 -45 288 1263
73 Herman Edwards -17 -12 -17 -46 288 1188
74 Kevin Nealon -23 -11 -13 -47 290 1113
75 Matt Settle (A) -25 -12 -13 -50 290 0
76 LaDainian Tomlinson -11 -21 -20 -52 292 963
77 Chris Webber -24 -24 -23 -71 303 888
78 Carolyn Kepcher (A) -21 -27 -30 -78 308 0
78 Charles Barkley -29 -24 -25 -78 307 775.5
80 Lou Holtz (A) -8 -17 WD WD 0