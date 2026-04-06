American Century Championship - 2008 Results
Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, NV
54 Holes — 7,072 yards — 36-36-72
Final Results: Sunday, July 13, 2008
|Pos.
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Prize
|1
|Rick Rhoden
|23
|22
|23
|68
|125000
|2
|Dan Quinn
|17
|22
|28
|67
|60000
|3
|Grant Fuhr
|21
|16
|27
|64
|30000
|3
|Tony Romo
|23
|20
|21
|64
|0
|5
|Pierre Larouche
|23
|18
|21
|62
|17502.67
|5
|Jack Wagner
|18
|19
|25
|62
|17502.67
|5
|Brett Hull
|25
|12
|25
|62
|17502.67
|8
|Mark Rypien
|23
|16
|21
|60
|12504
|9
|Jeremy Roenick
|26
|13
|18
|57
|11004
|10
|Lawrence Taylor
|18
|21
|15
|54
|8587.72
|10
|John Elway
|10
|27
|17
|54
|0
|12
|Sterling Sharpe
|19
|12
|21
|52
|6786.23
|12
|Carlton Fisk
|19
|16
|17
|52
|6786.23
|14
|Chris Chandler
|17
|18
|16
|51
|6606.23
|14
|Dick Jauron
|21
|13
|17
|51
|6606.23
|16
|Joe Sakic
|14
|18
|18
|50
|6426.23
|16
|Vince Coleman
|22
|13
|15
|50
|6426.23
|18
|Al Del Greco
|14
|16
|18
|48
|6291.23
|19
|Jerry Rice
|22
|13
|12
|47
|6201.23
|20
|Bret Saberhagen
|21
|14
|11
|46
|6111.23
|21
|Mike Schmili
|19
|14
|11
|44
|6021.23
|22
|Steve Bartkowski
|9
|18
|16
|43
|5931.23
|23
|Mario Lemieux
|13
|12
|15
|40
|5796.23
|23
|Billy Joe Tolliver
|11
|11
|18
|40
|5796.23
|25
|Dale Jarrett
|10
|18
|10
|38
|0
|26
|Wally Szczerbiak
|15
|8
|14
|37
|0
|26
|Jeff Feagles
|12
|9
|16
|37
|5526.23
|28
|Tim Brown
|19
|5
|12
|36
|0
|29
|Kenny Lofton
|10
|9
|15
|34
|5211.23
|29
|Lucas Black
|10
|14
|10
|34
|0
|29
|Ray Allen
|8
|14
|12
|34
|0
|32
|Jim McMahon
|14
|16
|2
|32
|4941.23
|32
|Joe Theismann
|5
|11
|16
|32
|4941.23
|32
|Steve Spurrier
|3
|11
|18
|32
|4941.23
|35
|Neil Lomax
|14
|6
|8
|28
|0
|36
|Ben Roethlisberger
|12
|3
|12
|27
|4626.23
|36
|Vinny Testaverde
|10
|6
|11
|27
|4626.23
|38
|Joe Buck
|7
|11
|8
|26
|4491.23
|39
|Maury Povich
|5
|15
|5
|25
|0
|40
|Dan Jansen
|2
|9
|13
|24
|4266.23
|40
|Marshall Faulk
|6
|7
|11
|24
|4266.23
|42
|Alfonso Ribeiro
|-3
|15
|11
|23
|4131.23
|43
|Aaron Rodgers
|9
|5
|5
|19
|4041.23
|44
|Carson Palmer
|6
|-4
|13
|15
|3951.23
|45
|Greg Kinnear
|8
|9
|-3
|14
|0
|45
|Marcus Allen
|12
|0
|2
|14
|3816.23
|47
|Dan Quayle
|7
|-3
|9
|13
|0
|48
|Wayne Gretzky
|-2
|7
|5
|10
|0
|49
|Kyle Boller
|-3
|6
|6
|9
|3501.23
|50
|Steve Beuerlein
|-5
|14
|-1
|8
|3411.23
|51
|Todd Heap
|1
|5
|0
|6
|3321.23
|52
|Jerome Bettis
|1
|1
|2
|4
|0
|53
|Rick Reilly
|-6
|5
|3
|2
|0
|54
|Bode Miller
|-9
|4
|6
|1
|3051.23
|55
|Michael Jordan
|0
|-6
|5
|-1
|0
|55
|John O’Hurley
|9
|-10
|0
|-1
|2916.23
|57
|Ray Romano
|-4
|-2
|3
|-3
|0
|58
|Mike Shanahan
|-1
|-3
|0
|-4
|2691.23
|59
|Jason Kidd
|-9
|-1
|5
|-5
|0
|60
|Ronde Barber
|1
|-9
|-1
|-9
|0
|60
|Keenan McCardell
|5
|-6
|-8
|-9
|2421.23
|60
|Mike Eruzione
|3
|-5
|-7
|-9
|2421.23
|63
|David Wells
|-12
|-4
|3
|-13
|2241.23
|64
|Jason Taylor
|-3
|-10
|-2
|-15
|2151.23
|65
|Antoine Walker
|0
|-8
|-8
|-16
|2061.23
|66
|Brandi Chastain
|-5
|-6
|-6
|-17
|1926.23
|66
|Dennis Haysbert
|-5
|-7
|-5
|-17
|0
|68
|Herm Edwards
|-6
|-2
|-10
|-18
|1746.23
|68
|Jonathan Ogden
|-3
|-7
|-8
|-18
|1746.23
|70
|Stone Phillips
|-6
|-9
|-5
|-20
|1611.23
|71
|Janet Gretzky
|-2
|-11
|-10
|-23
|0
|72
|Emmitt Smith
|-10
|-8
|-11
|-29
|0
|72
|Digger Phelps
|-3
|-9
|-17
|-29
|0
|74
|Al Michaels
|-13
|-5
|-17
|-35
|0
|74
|Darryl Strawberry
|-20
|-17
|2
|-35
|1206.23
|76
|Terence Newman
|-7
|-9
|-30
|-46
|0
|76
|Brian Baumgartner
|-18
|-12
|-16
|-46
|0
|76
|Lou Holtz
|-11
|-22
|-13
|-46
|981.23
|79
|Trent Green
|-19
|-21
|-7
|-47
|801.23
|80
|Kevin Nealon
|-21
|-14
|-14
|-49
|711.23
|81
|Jay Cutler
|-24
|-15
|-22
|-61
|621.23
|82
|Charles Barkley
|-23
|-32
|-26
|-81
|0
|Gene Upshaw
|WD
|441.22
|TOTAL
|487147.76
|Ams TOTAL
|112852.24