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NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_romeodunze_260604.jpg
Odunze gives concerning update on foot post-injury
nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future

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American Century Championship - 2008 Results

Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, NV
54 Holes — 7,072 yards — 36-36-72
Final Results: Sunday, July 13, 2008

﻿Pos. Player R1 R2 R3 Total Prize
1 Rick Rhoden 23 22 23 68 125000
2 Dan Quinn 17 22 28 67 60000
3 Grant Fuhr 21 16 27 64 30000
3 Tony Romo 23 20 21 64 0
5 Pierre Larouche 23 18 21 62 17502.67
5 Jack Wagner 18 19 25 62 17502.67
5 Brett Hull 25 12 25 62 17502.67
8 Mark Rypien 23 16 21 60 12504
9 Jeremy Roenick 26 13 18 57 11004
10 Lawrence Taylor 18 21 15 54 8587.72
10 John Elway 10 27 17 54 0
12 Sterling Sharpe 19 12 21 52 6786.23
12 Carlton Fisk 19 16 17 52 6786.23
14 Chris Chandler 17 18 16 51 6606.23
14 Dick Jauron 21 13 17 51 6606.23
16 Joe Sakic 14 18 18 50 6426.23
16 Vince Coleman 22 13 15 50 6426.23
18 Al Del Greco 14 16 18 48 6291.23
19 Jerry Rice 22 13 12 47 6201.23
20 Bret Saberhagen 21 14 11 46 6111.23
21 Mike Schmili 19 14 11 44 6021.23
22 Steve Bartkowski 9 18 16 43 5931.23
23 Mario Lemieux 13 12 15 40 5796.23
23 Billy Joe Tolliver 11 11 18 40 5796.23
25 Dale Jarrett 10 18 10 38 0
26 Wally Szczerbiak 15 8 14 37 0
26 Jeff Feagles 12 9 16 37 5526.23
28 Tim Brown 19 5 12 36 0
29 Kenny Lofton 10 9 15 34 5211.23
29 Lucas Black 10 14 10 34 0
29 Ray Allen 8 14 12 34 0
32 Jim McMahon 14 16 2 32 4941.23
32 Joe Theismann 5 11 16 32 4941.23
32 Steve Spurrier 3 11 18 32 4941.23
35 Neil Lomax 14 6 8 28 0
36 Ben Roethlisberger 12 3 12 27 4626.23
36 Vinny Testaverde 10 6 11 27 4626.23
38 Joe Buck 7 11 8 26 4491.23
39 Maury Povich 5 15 5 25 0
40 Dan Jansen 2 9 13 24 4266.23
40 Marshall Faulk 6 7 11 24 4266.23
42 Alfonso Ribeiro -3 15 11 23 4131.23
43 Aaron Rodgers 9 5 5 19 4041.23
44 Carson Palmer 6 -4 13 15 3951.23
45 Greg Kinnear 8 9 -3 14 0
45 Marcus Allen 12 0 2 14 3816.23
47 Dan Quayle 7 -3 9 13 0
48 Wayne Gretzky -2 7 5 10 0
49 Kyle Boller -3 6 6 9 3501.23
50 Steve Beuerlein -5 14 -1 8 3411.23
51 Todd Heap 1 5 0 6 3321.23
52 Jerome Bettis 1 1 2 4 0
53 Rick Reilly -6 5 3 2 0
54 Bode Miller -9 4 6 1 3051.23
55 Michael Jordan 0 -6 5 -1 0
55 John O’Hurley 9 -10 0 -1 2916.23
57 Ray Romano -4 -2 3 -3 0
58 Mike Shanahan -1 -3 0 -4 2691.23
59 Jason Kidd -9 -1 5 -5 0
60 Ronde Barber 1 -9 -1 -9 0
60 Keenan McCardell 5 -6 -8 -9 2421.23
60 Mike Eruzione 3 -5 -7 -9 2421.23
63 David Wells -12 -4 3 -13 2241.23
64 Jason Taylor -3 -10 -2 -15 2151.23
65 Antoine Walker 0 -8 -8 -16 2061.23
66 Brandi Chastain -5 -6 -6 -17 1926.23
66 Dennis Haysbert -5 -7 -5 -17 0
68 Herm Edwards -6 -2 -10 -18 1746.23
68 Jonathan Ogden -3 -7 -8 -18 1746.23
70 Stone Phillips -6 -9 -5 -20 1611.23
71 Janet Gretzky -2 -11 -10 -23 0
72 Emmitt Smith -10 -8 -11 -29 0
72 Digger Phelps -3 -9 -17 -29 0
74 Al Michaels -13 -5 -17 -35 0
74 Darryl Strawberry -20 -17 2 -35 1206.23
76 Terence Newman -7 -9 -30 -46 0
76 Brian Baumgartner -18 -12 -16 -46 0
76 Lou Holtz -11 -22 -13 -46 981.23
79 Trent Green -19 -21 -7 -47 801.23
80 Kevin Nealon -21 -14 -14 -49 711.23
81 Jay Cutler -24 -15 -22 -61 621.23
82 Charles Barkley -23 -32 -26 -81 0
Gene Upshaw WD 441.22
TOTAL 487147.76
Ams TOTAL 112852.24