 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future
nbc_nba_nola_offszn_260604.jpg
Pelicans’ offseason approach centers around Zion

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future
nbc_nba_nola_offszn_260604.jpg
Pelicans’ offseason approach centers around Zion

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

American Century Championship - 2010 Results

Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, NV
July 15-17, 2010
Purse: $600,000
54 Holes – 6,972 yards – Par: 36-36-72

﻿Position Player R1 R2 R3 Total Money
1 Billy Joe Tolliver 25 33 26 84 125000
T2 John Smoltz 16 25 24 65 35000
T2 Tony Romo 21 19 25 65 Amateur
T2 John Elway 20 25 20 65 Amateur
T2 Jack Wagner 26 21 18 65 35000
6 Mark Rypien 21 16 23 60 17502
7 Jeremy Roenick 26 14 19 59 14686
T8 Rick Rhoden 21 14 23 58 11185
T8 Trent Dilfer 19 18 21 58 11185
T8 Jamie Langenbrunner 20 17 21 58 11185
11 Brett Hull 14 18 25 57 6935
T12 Vince Coleman 16 18 21 55 6780
T12 Dan Quinn 23 23 9 55 6780
14 Mark Mulder 24 12 16 52 Amateur
15 Grant Fuhr 18 16 16 50 6555
16 Joe Theismann 15 20 13 48 6465
17 Mike Modano 18 17 12 47 6375
T18 Ken Whisenhunt 8 21 17 46 6150
T18 Bret Saberhagen 12 19 15 46 6150
T18 Marshall Faulk 7 23 16 46 6150
T18 Dale Jarrett 17 16 13 46 Amateur
T22 Michael Jordan 13 9 23 45 Amateur
T22 Chris Chandler 13 13 19 45 5835
T22 Joe Sakic 19 11 15 45 Amateur
25 Jerry Rice 10 17 17 44 5655
26 Steve Bartkowski 16 20 7 43 5565
27 Oliver Hudson 11 15 16 42 Amateur
T28 Dan Jansen 2 17 20 39 5250
T28 Jim McMahon 5 14 20 39 5250
T28 Stephen Curry 9 14 16 39 5250
T28 Neil Lomax 16 11 12 39 Amateur
T32 Kyle Boller 12 15 11 38 4980
T32 Vinny Testaverde 24 7 7 38 4980
34 Derek Anderson 16 14 7 37 Amateur
35 Sterling Sharpe 6 15 15 36 4755
36 Matt Ryan 9 12 13 34 4665
37 Alfonso Ribeiro 14 4 15 33 4575
T38 Robbie Gould 20 -2 12 30 Amateur
T38 Wally Szczerbiak 11 10 9 30 4440
T40 Trent Edwards 8 13 8 29 Amateur
T40 Oscar De La Hoya 12 7 10 29 Amateur
42 Ozzie Smith 7 12 8 27 Amateur
T43 Mike Eruzione 3 15 7 25 3990
T43 Aaron Rodgers 11 9 5 25 3990
45 Ronde Barber 5 3 16 24 Amateur
T46 Greg Maddux 3 5 13 21 Amateur
T46 Todd Haley 18 2 1 21 3720
48 Jonathan Ogden 1 7 12 20 3585
49 Joe Don Rooney 4 2 13 19 Amateur
50 Kenny Lofton 5 2 10 17 3405
T51 Joe Carter -5 8 13 16 Amateur
T51 Bode Miller 4 2 10 16 3180
T51 Troy Aikman 16 -4 4 16 Amateur
T51 Steve Beuerlein 6 10 0 16 3180
55 Fred McGriff -5 14 6 15 2955
T56 Jerome Bettis 4 3 6 13 2820
T56 Steve Spurrier 4 6 3 13 2820
58 David Wells -3 5 9 11 2685
T59 Rodney Harrison 2 6 2 10 Amateur
T59 Dan Quayle 5 6 -1 10 Amateur
61 Ray Allen -5 11 3 9 Amateur
62 Marcus Allen -2 4 6 8 2325
63 Jason Kidd 0 0 4 4 Amateur
64 John Lynch 8 -6 -1 1 Amateur
65 John O’Hurley 3 -7 2 -2 2055
66 Mike Shanahan -2 -2 -2 -6 1965
67 Michael Bolton 0 -1 -6 -7 Amateur
68 Stone Phillips -6 1 -3 -8 Amateur
69 Aj Hawk -1 -1 -7 -9 1695
70 Jared Allen -6 -8 0 -14 1605
71 Don Cheadle -10 -9 2 -17 Amateur
T72 Winky Wright -13 -2 -4 -19 1380
T72 Digger Phelps -3 -4 -12 -19 Amateur
74 Herm Edwards 4 -12 -12 -20 1240
75 Jack Del Rio -14 -1 -7 -22 Amateur
76 Matt Schaub -6 -10 -7 -23 Amateur
77 Brian Baumgartner -2 -10 -15 -27 Amateur
78 Shane Battier -10 -9 -10 -29 950
79 Ray Romano -6 -17 -10 -33 Amateur
80 Trent Green -14 -15 -19 -48 835
81 Steven Holcomb -27 -30 -30 -87 Amateur
82 Charles Barkley -28 -31 -34 -93 Amateur
83 Lou Holtz -10 -10 -20 WD Amateur