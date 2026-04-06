American Century Championship - 2010 Results
Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, NV
July 15-17, 2010
Purse: $600,000
54 Holes – 6,972 yards – Par: 36-36-72
|Position
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Money
|1
|Billy Joe Tolliver
|25
|33
|26
|84
|125000
|T2
|John Smoltz
|16
|25
|24
|65
|35000
|T2
|Tony Romo
|21
|19
|25
|65
|Amateur
|T2
|John Elway
|20
|25
|20
|65
|Amateur
|T2
|Jack Wagner
|26
|21
|18
|65
|35000
|6
|Mark Rypien
|21
|16
|23
|60
|17502
|7
|Jeremy Roenick
|26
|14
|19
|59
|14686
|T8
|Rick Rhoden
|21
|14
|23
|58
|11185
|T8
|Trent Dilfer
|19
|18
|21
|58
|11185
|T8
|Jamie Langenbrunner
|20
|17
|21
|58
|11185
|11
|Brett Hull
|14
|18
|25
|57
|6935
|T12
|Vince Coleman
|16
|18
|21
|55
|6780
|T12
|Dan Quinn
|23
|23
|9
|55
|6780
|14
|Mark Mulder
|24
|12
|16
|52
|Amateur
|15
|Grant Fuhr
|18
|16
|16
|50
|6555
|16
|Joe Theismann
|15
|20
|13
|48
|6465
|17
|Mike Modano
|18
|17
|12
|47
|6375
|T18
|Ken Whisenhunt
|8
|21
|17
|46
|6150
|T18
|Bret Saberhagen
|12
|19
|15
|46
|6150
|T18
|Marshall Faulk
|7
|23
|16
|46
|6150
|T18
|Dale Jarrett
|17
|16
|13
|46
|Amateur
|T22
|Michael Jordan
|13
|9
|23
|45
|Amateur
|T22
|Chris Chandler
|13
|13
|19
|45
|5835
|T22
|Joe Sakic
|19
|11
|15
|45
|Amateur
|25
|Jerry Rice
|10
|17
|17
|44
|5655
|26
|Steve Bartkowski
|16
|20
|7
|43
|5565
|27
|Oliver Hudson
|11
|15
|16
|42
|Amateur
|T28
|Dan Jansen
|2
|17
|20
|39
|5250
|T28
|Jim McMahon
|5
|14
|20
|39
|5250
|T28
|Stephen Curry
|9
|14
|16
|39
|5250
|T28
|Neil Lomax
|16
|11
|12
|39
|Amateur
|T32
|Kyle Boller
|12
|15
|11
|38
|4980
|T32
|Vinny Testaverde
|24
|7
|7
|38
|4980
|34
|Derek Anderson
|16
|14
|7
|37
|Amateur
|35
|Sterling Sharpe
|6
|15
|15
|36
|4755
|36
|Matt Ryan
|9
|12
|13
|34
|4665
|37
|Alfonso Ribeiro
|14
|4
|15
|33
|4575
|T38
|Robbie Gould
|20
|-2
|12
|30
|Amateur
|T38
|Wally Szczerbiak
|11
|10
|9
|30
|4440
|T40
|Trent Edwards
|8
|13
|8
|29
|Amateur
|T40
|Oscar De La Hoya
|12
|7
|10
|29
|Amateur
|42
|Ozzie Smith
|7
|12
|8
|27
|Amateur
|T43
|Mike Eruzione
|3
|15
|7
|25
|3990
|T43
|Aaron Rodgers
|11
|9
|5
|25
|3990
|45
|Ronde Barber
|5
|3
|16
|24
|Amateur
|T46
|Greg Maddux
|3
|5
|13
|21
|Amateur
|T46
|Todd Haley
|18
|2
|1
|21
|3720
|48
|Jonathan Ogden
|1
|7
|12
|20
|3585
|49
|Joe Don Rooney
|4
|2
|13
|19
|Amateur
|50
|Kenny Lofton
|5
|2
|10
|17
|3405
|T51
|Joe Carter
|-5
|8
|13
|16
|Amateur
|T51
|Bode Miller
|4
|2
|10
|16
|3180
|T51
|Troy Aikman
|16
|-4
|4
|16
|Amateur
|T51
|Steve Beuerlein
|6
|10
|0
|16
|3180
|55
|Fred McGriff
|-5
|14
|6
|15
|2955
|T56
|Jerome Bettis
|4
|3
|6
|13
|2820
|T56
|Steve Spurrier
|4
|6
|3
|13
|2820
|58
|David Wells
|-3
|5
|9
|11
|2685
|T59
|Rodney Harrison
|2
|6
|2
|10
|Amateur
|T59
|Dan Quayle
|5
|6
|-1
|10
|Amateur
|61
|Ray Allen
|-5
|11
|3
|9
|Amateur
|62
|Marcus Allen
|-2
|4
|6
|8
|2325
|63
|Jason Kidd
|0
|0
|4
|4
|Amateur
|64
|John Lynch
|8
|-6
|-1
|1
|Amateur
|65
|John O’Hurley
|3
|-7
|2
|-2
|2055
|66
|Mike Shanahan
|-2
|-2
|-2
|-6
|1965
|67
|Michael Bolton
|0
|-1
|-6
|-7
|Amateur
|68
|Stone Phillips
|-6
|1
|-3
|-8
|Amateur
|69
|Aj Hawk
|-1
|-1
|-7
|-9
|1695
|70
|Jared Allen
|-6
|-8
|0
|-14
|1605
|71
|Don Cheadle
|-10
|-9
|2
|-17
|Amateur
|T72
|Winky Wright
|-13
|-2
|-4
|-19
|1380
|T72
|Digger Phelps
|-3
|-4
|-12
|-19
|Amateur
|74
|Herm Edwards
|4
|-12
|-12
|-20
|1240
|75
|Jack Del Rio
|-14
|-1
|-7
|-22
|Amateur
|76
|Matt Schaub
|-6
|-10
|-7
|-23
|Amateur
|77
|Brian Baumgartner
|-2
|-10
|-15
|-27
|Amateur
|78
|Shane Battier
|-10
|-9
|-10
|-29
|950
|79
|Ray Romano
|-6
|-17
|-10
|-33
|Amateur
|80
|Trent Green
|-14
|-15
|-19
|-48
|835
|81
|Steven Holcomb
|-27
|-30
|-30
|-87
|Amateur
|82
|Charles Barkley
|-28
|-31
|-34
|-93
|Amateur
|83
|Lou Holtz
|-10
|-10
|-20
|WD
|Amateur