American Century Championship - 2012 Results
Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, NV
July 17-22, 2012
Purse: $600,000
54 Holes – 6,865 yards – Par: 36-36-72
|POS
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Prize
|1
|Quinn, Dan
|20
|20
|26
|66
|125000
|2
|Rypien, Mark
|16
|27
|17
|60
|60000
|3
|Elway, John
|16
|21
|22
|59
|Amateur
|4
|Tolliver, Billy Joe
|18
|15
|25
|58
|25000
|5
|Romo, Tony
|20
|17
|17
|54
|Amateur
|6
|Theismann, Joe
|17
|16
|20
|53
|18000
|7
|Mulder, Mark
|22
|16
|14
|52
|Amateur
|8
|Wagner, Jack
|22
|14
|15
|51
|15900
|T9
|Smoltz, John
|15
|22
|13
|50
|13800
|T9
|Rhoden, Rick
|14
|12
|24
|50
|13800
|T11
|Chandler, Chris
|15
|17
|15
|47
|11100
|T11
|Sharpe, Sterling
|15
|15
|17
|47
|11100
|13
|Modano, Mike
|9
|15
|22
|46
|10200
|14
|Faulk, Marshall
|14
|17
|14
|45
|9600
|T15
|Longwell, Ryan
|21
|9
|12
|42
|8220
|T15
|Hull, Brett
|20
|9
|13
|42
|8220
|T15
|Palmer, Carson
|7
|20
|15
|42
|Amateur
|T15
|Whisenhunt, Ken
|11
|14
|17
|42
|8220
|19
|Saberhagen, Bret
|9
|22
|10
|41
|7487
|20
|Carter, Joe
|18
|11
|11
|40
|7186
|21
|Coleman, Vince
|10
|13
|16
|39
|6944
|T22
|Sakic, Joe
|14
|15
|9
|38
|Amateur
|T22
|Ribeiro, Alfonso
|10
|15
|13
|38
|6461
|T22
|Lofton, Kenny
|5
|15
|18
|38
|6461
|25
|Slater, Kelly
|9
|18
|10
|37
|Amateur
|T26
|Fuhr, Grant
|15
|7
|12
|34
|5661
|T26
|Testaverde, Vinny
|11
|10
|13
|34
|5661
|T28
|Kerr, Steve
|12
|10
|11
|33
|5132
|T28
|Jordan, Michael
|8
|13
|12
|33
|Amateur
|T28
|Roenick, Jeremy
|11
|9
|13
|33
|5132
|31
|Rice, Jerry
|8
|13
|11
|32
|4740
|32
|Gould, Robbie
|5
|10
|15
|30
|Amateur
|33
|McMahon, Jim
|7
|4
|18
|29
|4378
|34
|Janikowski, Sebastian
|5
|9
|13
|27
|Amateur
|T35
|de la Hoya, Oscar
|7
|15
|4
|26
|3940
|T35
|Rodgers, Aaron
|8
|4
|14
|26
|3940
|37
|Maddux, Greg
|8
|9
|8
|25
|Amateur
|38
|Gossage, Goose
|4
|7
|8
|19
|3563
|39
|Miller, Bode
|-5
|4
|19
|18
|3412
|40
|Spurrier, Steve
|12
|0
|5
|17
|3260
|41
|Hamlin, Denny
|4
|6
|5
|15
|Amateur
|42
|Brodeur, Martin
|-1
|11
|4
|14
|3019
|43
|Brown, Tim
|5
|5
|3
|13
|2899
|44
|Bettis, Jerome
|10
|-2
|4
|12
|2777
|45
|Millar, Kevin
|-1
|13
|-4
|8
|2640
|46
|Wells, David
|2
|2
|3
|7
|2520
|47
|McGriff, Fred
|-2
|2
|6
|6
|2460
|T48
|Harrison, Rodney
|4
|2
|-1
|5
|2180
|T48
|Smith, Alex
|-6
|3
|8
|5
|Amateur
|T48
|Dovolani, Tony
|4
|-9
|10
|5
|Amateur
|T51
|Jansen, Dan
|2
|-5
|7
|4
|2010
|T51
|Justice, David
|-3
|-2
|9
|4
|2010
|53
|Allen, Marcus
|11
|1
|-9
|3
|1920
|54
|Quayle, Dan
|9
|-4
|-3
|2
|Amateur
|T55
|O’Hurley, John
|4
|-2
|-1
|1
|1815
|T55
|Eruzione, Mike
|-4
|-3
|8
|1
|1815
|57
|Allen, Jared
|-1
|-1
|2
|0
|1740
|58
|Meyer, Urban
|-2
|-6
|5
|-3
|Amateur
|59
|Holtz, Skip
|-14
|-3
|13
|-4
|1620
|T60
|Baumgartner, Brian
|-4
|-6
|5
|-5
|1530
|T60
|Fitzpatrick, Ryan
|-10
|-2
|7
|-5
|1530
|T62
|Smith, Emmitt
|-8
|-1
|0
|-9
|Amateur
|T62
|Welling, Tom
|-8
|-6
|5
|-9
|1448
|T64
|Romano, Ray
|6
|-8
|-8
|-10
|Amateur
|T64
|Hawk, AJ
|-15
|1
|4
|-10
|1395
|66
|Dent, Richard
|-2
|-10
|1
|-11
|1350
|67
|Battier, Shane
|-12
|-4
|3
|-13
|1320
|68
|Austin, Miles
|-6
|-6
|-2
|-14
|Amateur
|69
|Smith, Mike
|-11
|-6
|1
|-16
|1260
|T70
|McGill, Bruce
|-5
|-11
|-5
|-21
|1194
|T70
|Haysbert, Dennis
|-15
|-4
|-2
|-21
|Amateur
|72
|Edwards, Herm
|-14
|-10
|-9
|-33
|1170
|73
|Witten, Jason
|-16
|-6
|-15
|-37
|Amateur
|74
|Phelps, Digger
|-10
|-19
|-10
|-39
|1114
|75
|Moyer, Jamie
|-8
|-18
|-14
|-40
|Amateur
|76
|Nealon, Kevin
|-27
|-17
|-18
|-62
|1020
|77
|Porter, Joey
|-23
|-17
|-23
|-63
|Amateur
|78
|Sheffield, Gary
|-25
|-28
|-14
|-67
|1020
|79
|Everhart, Angie
|-28
|-18
|-29
|-75
|1020
|80
|Barkley, Charles
|-32
|-30
|-27
|-89
|Amateur
|81
|Colon, Javier
|-1
|-3
|WD
|-4
|Amateur
|82
|Chastain, Brandi
|-7
|-7
|WD
|-14
|0