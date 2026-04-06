 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_romeodunze_260604.jpg
Odunze gives concerning update on foot post-injury
nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_romeodunze_260604.jpg
Odunze gives concerning update on foot post-injury
nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

American Century Championship - 2012 Results

Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, NV
July 17-22, 2012
Purse: $600,000
54 Holes – 6,865 yards – Par: 36-36-72

﻿POS Player R1 R2 R3 Total Prize
1 Quinn, Dan 20 20 26 66 125000
2 Rypien, Mark 16 27 17 60 60000
3 Elway, John 16 21 22 59 Amateur
4 Tolliver, Billy Joe 18 15 25 58 25000
5 Romo, Tony 20 17 17 54 Amateur
6 Theismann, Joe 17 16 20 53 18000
7 Mulder, Mark 22 16 14 52 Amateur
8 Wagner, Jack 22 14 15 51 15900
T9 Smoltz, John 15 22 13 50 13800
T9 Rhoden, Rick 14 12 24 50 13800
T11 Chandler, Chris 15 17 15 47 11100
T11 Sharpe, Sterling 15 15 17 47 11100
13 Modano, Mike 9 15 22 46 10200
14 Faulk, Marshall 14 17 14 45 9600
T15 Longwell, Ryan 21 9 12 42 8220
T15 Hull, Brett 20 9 13 42 8220
T15 Palmer, Carson 7 20 15 42 Amateur
T15 Whisenhunt, Ken 11 14 17 42 8220
19 Saberhagen, Bret 9 22 10 41 7487
20 Carter, Joe 18 11 11 40 7186
21 Coleman, Vince 10 13 16 39 6944
T22 Sakic, Joe 14 15 9 38 Amateur
T22 Ribeiro, Alfonso 10 15 13 38 6461
T22 Lofton, Kenny 5 15 18 38 6461
25 Slater, Kelly 9 18 10 37 Amateur
T26 Fuhr, Grant 15 7 12 34 5661
T26 Testaverde, Vinny 11 10 13 34 5661
T28 Kerr, Steve 12 10 11 33 5132
T28 Jordan, Michael 8 13 12 33 Amateur
T28 Roenick, Jeremy 11 9 13 33 5132
31 Rice, Jerry 8 13 11 32 4740
32 Gould, Robbie 5 10 15 30 Amateur
33 McMahon, Jim 7 4 18 29 4378
34 Janikowski, Sebastian 5 9 13 27 Amateur
T35 de la Hoya, Oscar 7 15 4 26 3940
T35 Rodgers, Aaron 8 4 14 26 3940
37 Maddux, Greg 8 9 8 25 Amateur
38 Gossage, Goose 4 7 8 19 3563
39 Miller, Bode -5 4 19 18 3412
40 Spurrier, Steve 12 0 5 17 3260
41 Hamlin, Denny 4 6 5 15 Amateur
42 Brodeur, Martin -1 11 4 14 3019
43 Brown, Tim 5 5 3 13 2899
44 Bettis, Jerome 10 -2 4 12 2777
45 Millar, Kevin -1 13 -4 8 2640
46 Wells, David 2 2 3 7 2520
47 McGriff, Fred -2 2 6 6 2460
T48 Harrison, Rodney 4 2 -1 5 2180
T48 Smith, Alex -6 3 8 5 Amateur
T48 Dovolani, Tony 4 -9 10 5 Amateur
T51 Jansen, Dan 2 -5 7 4 2010
T51 Justice, David -3 -2 9 4 2010
53 Allen, Marcus 11 1 -9 3 1920
54 Quayle, Dan 9 -4 -3 2 Amateur
T55 O’Hurley, John 4 -2 -1 1 1815
T55 Eruzione, Mike -4 -3 8 1 1815
57 Allen, Jared -1 -1 2 0 1740
58 Meyer, Urban -2 -6 5 -3 Amateur
59 Holtz, Skip -14 -3 13 -4 1620
T60 Baumgartner, Brian -4 -6 5 -5 1530
T60 Fitzpatrick, Ryan -10 -2 7 -5 1530
T62 Smith, Emmitt -8 -1 0 -9 Amateur
T62 Welling, Tom -8 -6 5 -9 1448
T64 Romano, Ray 6 -8 -8 -10 Amateur
T64 Hawk, AJ -15 1 4 -10 1395
66 Dent, Richard -2 -10 1 -11 1350
67 Battier, Shane -12 -4 3 -13 1320
68 Austin, Miles -6 -6 -2 -14 Amateur
69 Smith, Mike -11 -6 1 -16 1260
T70 McGill, Bruce -5 -11 -5 -21 1194
T70 Haysbert, Dennis -15 -4 -2 -21 Amateur
72 Edwards, Herm -14 -10 -9 -33 1170
73 Witten, Jason -16 -6 -15 -37 Amateur
74 Phelps, Digger -10 -19 -10 -39 1114
75 Moyer, Jamie -8 -18 -14 -40 Amateur
76 Nealon, Kevin -27 -17 -18 -62 1020
77 Porter, Joey -23 -17 -23 -63 Amateur
78 Sheffield, Gary -25 -28 -14 -67 1020
79 Everhart, Angie -28 -18 -29 -75 1020
80 Barkley, Charles -32 -30 -27 -89 Amateur
81 Colon, Javier -1 -3 WD -4 Amateur
82 Chastain, Brandi -7 -7 WD -14 0