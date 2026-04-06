American Century Championship - 2013 Results
Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, NV
July 19-21, 2013
Purse: $600,000
54 Holes – 6,865 yards – Par: 36-36-72
|Position
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Money
|1
|Tolliver, Billy Joe
|17
|25
|25
|67
|125000
|2
|Rypien, Mark
|27
|18
|22
|67
|60000
|3
|Mulder, Mark
|17
|21
|28
|66
|Amateur
|4
|Curry, Stephen
|22
|25
|17
|64
|Amateur
|4
|Chandler, Chris
|24
|22
|18
|64
|22500
|6
|Roenick, Jeremy
|22
|24
|15
|61
|17761
|6
|Elway, John
|22
|17
|22
|61
|Amateur
|8
|Black, Lucas
|25
|12
|21
|58
|14874
|9
|Smoltz, John
|18
|20
|19
|57
|13510
|10
|Rhoden, Rick
|19
|20
|17
|56
|12495
|11
|Dilfer, Trent
|18
|15
|22
|55
|11646
|12
|Faulk, Marshall
|13
|23
|18
|54
|10899
|13
|Quinn, Dan
|13
|20
|18
|51
|10220
|14
|Rice, Jerry
|10
|20
|17
|47
|9608
|15
|Gould, Robbie
|13
|14
|19
|46
|Amateur
|15
|Sharpe, Sterling
|11
|14
|21
|46
|8827
|17
|Coleman, Vince
|13
|20
|12
|45
|7865
|17
|Theismann, Joe
|17
|15
|13
|45
|7865
|17
|Modano, Mike
|12
|17
|16
|45
|7865
|20
|Wells, David
|21
|7
|15
|43
|7163
|20
|Saberhagen, Bret
|16
|11
|16
|43
|7163
|22
|Lowe, Derek
|9
|21
|12
|42
|6495
|22
|Rodgers, Aaron
|11
|11
|20
|42
|6495
|22
|Smith, Ozzie
|10
|8
|24
|42
|6495
|25
|Urlacher, Brian
|12
|13
|15
|40
|Amateur
|25
|Succop, Ryan
|8
|14
|18
|40
|5889
|27
|Sakic, Joe
|7
|11
|21
|39
|Amateur
|28
|Glaus, Troy
|16
|6
|16
|38
|Amateur
|29
|Hardaway, Penny
|13
|13
|11
|37
|Amateur
|29
|Carter, Joe
|5
|12
|20
|37
|4989
|31
|Wagner, Jack
|10
|17
|9
|36
|4581
|31
|Ribeiro, Alfonso
|13
|12
|11
|36
|4581
|33
|Dye, Jermaine
|13
|13
|9
|35
|Amateur
|34
|Gagne, Eric
|10
|11
|13
|34
|4106
|35
|Brown, Tim
|3
|13
|16
|32
|3936
|36
|Williams, Gary
|12
|10
|5
|27
|3766
|37
|Allen, Ray
|8
|7
|10
|25
|Amateur
|38
|Fuhr, Grant
|12
|0
|12
|24
|3426
|39
|Don Rooney, Joe
|5
|11
|7
|23
|Amateur
|40
|Kerr, Steve
|12
|2
|8
|22
|3155
|41
|Maddux, Greg
|8
|-1
|14
|21
|2951
|41
|Palmer, Carson
|9
|-7
|19
|21
|2951
|43
|Lofton, Kenny
|3
|10
|7
|20
|2747
|44
|Slater, Kelly
|5
|6
|8
|19
|Amateur
|45
|Gossage, Goose
|4
|11
|3
|18
|2492
|45
|Ho_x001E_ffman, Trevor
|11
|-3
|10
|18
|2492
|47
|Miller, Bode
|7
|3
|7
|17
|2339
|48
|Bettis, Jerome
|5
|7
|4
|16
|2237
|49
|Harrison, Rodney
|-5
|8
|12
|15
|2135
|50
|O’Hurley, John
|-4
|12
|6
|14
|2068
|51
|Janikowski, Sebastian
|-1
|13
|1
|13
|1864
|51
|Allen, Marcus
|1
|7
|5
|13
|1864
|51
|Rashad, Ahmad
|2
|5
|6
|13
|1864
|51
|Smith, Alex
|3
|2
|8
|13
|1864
|51
|Del Negro, Vinny
|-15
|19
|9
|13
|1864
|56
|Justice, David
|10
|-1
|2
|11
|1626
|56
|Wakefi_x001F_eld, Tim
|1
|3
|7
|11
|1626
|58
|Buck, Joe
|-4
|7
|7
|10
|1490
|58
|Lynch, John
|5
|-4
|9
|10
|1490
|60
|Millar, Kevin
|12
|-1
|-6
|5
|1422
|61
|McMahon, Jim
|15
|-7
|-5
|3
|1388
|62
|Jones, Chipper
|5
|0
|-3
|2
|1320
|62
|Spurrier, Steve
|-3
|-3
|8
|2
|1320
|62
|Romano, Ray
|0
|-8
|10
|2
|Amateur
|65
|McGriff_x001E_, Fred
|6
|-4
|-1
|1
|1252
|66
|Brodeur, Martin
|0
|-2
|2
|0
|1218
|67
|Hamlin, Denny
|-2
|7
|-6
|-1
|1167
|67
|Baumgartner, Brian
|0
|-4
|3
|-1
|1167
|69
|Eruzione, Mike
|8
|-2
|-8
|-2
|1117
|70
|Engvall, Bill
|-6
|1
|2
|-3
|1100
|71
|Jansen, Dan
|-4
|2
|-2
|-4
|1074
|71
|Hawk, AJ
|2
|-10
|4
|-4
|1074
|73
|Schrempf, Detlef
|0
|-12
|5
|-7
|Amateur
|74
|Smith, Emmitt
|-3
|-2
|-3
|-8
|Amateur
|75
|Smith, Mike
|-2
|-3
|-8
|-13
|1027
|76
|Moyer, Jamie
|-12
|-7
|0
|-19
|Amateur
|77
|Fox, John
|-1
|-13
|-10
|-24
|1023
|78
|Edwards, Herm
|-15
|-7
|-13
|-35
|1023
|78
|Waltrip, Michael
|-11
|-20
|-4
|-35
|1023
|80
|Demarcus, Jay
|-21
|-11
|-5
|-37
|1023
|81
|Battier, Shane
|-10
|-16
|-13
|-39
|1020
|82
|Nealon, Kevin
|-11
|-17
|-17
|-45
|1020
|83
|Green, Trent
|-30
|-17
|-13
|-60
|1020
|84
|Phelps, Michael
|-16
|-24
|-25
|-65
|1020
|85
|the Cable Guy, Larry
|-32
|-22
|-12
|-66
|Amateur