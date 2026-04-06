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NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_romeodunze_260604.jpg
Odunze gives concerning update on foot post-injury
nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future

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American Century Championship - 2013 Results

Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, NV
July 19-21, 2013
Purse: $600,000
54 Holes – 6,865 yards – Par: 36-36-72

﻿Position Player R1 R2 R3 Total Money
1 Tolliver, Billy Joe 17 25 25 67 125000
2 Rypien, Mark 27 18 22 67 60000
3 Mulder, Mark 17 21 28 66 Amateur
4 Curry, Stephen 22 25 17 64 Amateur
4 Chandler, Chris 24 22 18 64 22500
6 Roenick, Jeremy 22 24 15 61 17761
6 Elway, John 22 17 22 61 Amateur
8 Black, Lucas 25 12 21 58 14874
9 Smoltz, John 18 20 19 57 13510
10 Rhoden, Rick 19 20 17 56 12495
11 Dilfer, Trent 18 15 22 55 11646
12 Faulk, Marshall 13 23 18 54 10899
13 Quinn, Dan 13 20 18 51 10220
14 Rice, Jerry 10 20 17 47 9608
15 Gould, Robbie 13 14 19 46 Amateur
15 Sharpe, Sterling 11 14 21 46 8827
17 Coleman, Vince 13 20 12 45 7865
17 Theismann, Joe 17 15 13 45 7865
17 Modano, Mike 12 17 16 45 7865
20 Wells, David 21 7 15 43 7163
20 Saberhagen, Bret 16 11 16 43 7163
22 Lowe, Derek 9 21 12 42 6495
22 Rodgers, Aaron 11 11 20 42 6495
22 Smith, Ozzie 10 8 24 42 6495
25 Urlacher, Brian 12 13 15 40 Amateur
25 Succop, Ryan 8 14 18 40 5889
27 Sakic, Joe 7 11 21 39 Amateur
28 Glaus, Troy 16 6 16 38 Amateur
29 Hardaway, Penny 13 13 11 37 Amateur
29 Carter, Joe 5 12 20 37 4989
31 Wagner, Jack 10 17 9 36 4581
31 Ribeiro, Alfonso 13 12 11 36 4581
33 Dye, Jermaine 13 13 9 35 Amateur
34 Gagne, Eric 10 11 13 34 4106
35 Brown, Tim 3 13 16 32 3936
36 Williams, Gary 12 10 5 27 3766
37 Allen, Ray 8 7 10 25 Amateur
38 Fuhr, Grant 12 0 12 24 3426
39 Don Rooney, Joe 5 11 7 23 Amateur
40 Kerr, Steve 12 2 8 22 3155
41 Maddux, Greg 8 -1 14 21 2951
41 Palmer, Carson 9 -7 19 21 2951
43 Lofton, Kenny 3 10 7 20 2747
44 Slater, Kelly 5 6 8 19 Amateur
45 Gossage, Goose 4 11 3 18 2492
45 Ho_x001E_ffman, Trevor 11 -3 10 18 2492
47 Miller, Bode 7 3 7 17 2339
48 Bettis, Jerome 5 7 4 16 2237
49 Harrison, Rodney -5 8 12 15 2135
50 O’Hurley, John -4 12 6 14 2068
51 Janikowski, Sebastian -1 13 1 13 1864
51 Allen, Marcus 1 7 5 13 1864
51 Rashad, Ahmad 2 5 6 13 1864
51 Smith, Alex 3 2 8 13 1864
51 Del Negro, Vinny -15 19 9 13 1864
56 Justice, David 10 -1 2 11 1626
56 Wakefi_x001F_eld, Tim 1 3 7 11 1626
58 Buck, Joe -4 7 7 10 1490
58 Lynch, John 5 -4 9 10 1490
60 Millar, Kevin 12 -1 -6 5 1422
61 McMahon, Jim 15 -7 -5 3 1388
62 Jones, Chipper 5 0 -3 2 1320
62 Spurrier, Steve -3 -3 8 2 1320
62 Romano, Ray 0 -8 10 2 Amateur
65 McGriff_x001E_, Fred 6 -4 -1 1 1252
66 Brodeur, Martin 0 -2 2 0 1218
67 Hamlin, Denny -2 7 -6 -1 1167
67 Baumgartner, Brian 0 -4 3 -1 1167
69 Eruzione, Mike 8 -2 -8 -2 1117
70 Engvall, Bill -6 1 2 -3 1100
71 Jansen, Dan -4 2 -2 -4 1074
71 Hawk, AJ 2 -10 4 -4 1074
73 Schrempf, Detlef 0 -12 5 -7 Amateur
74 Smith, Emmitt -3 -2 -3 -8 Amateur
75 Smith, Mike -2 -3 -8 -13 1027
76 Moyer, Jamie -12 -7 0 -19 Amateur
77 Fox, John -1 -13 -10 -24 1023
78 Edwards, Herm -15 -7 -13 -35 1023
78 Waltrip, Michael -11 -20 -4 -35 1023
80 Demarcus, Jay -21 -11 -5 -37 1023
81 Battier, Shane -10 -16 -13 -39 1020
82 Nealon, Kevin -11 -17 -17 -45 1020
83 Green, Trent -30 -17 -13 -60 1020
84 Phelps, Michael -16 -24 -25 -65 1020
85 the Cable Guy, Larry -32 -22 -12 -66 Amateur