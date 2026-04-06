 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_romeodunze_260604.jpg
Odunze gives concerning update on foot post-injury
nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_romeodunze_260604.jpg
Odunze gives concerning update on foot post-injury
nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

American Century Championship - 2015 Results

July 17-19 2015 | Edgewood Tahoe Golf Course
Purse: $600,000
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
54 Holes – 6,709 yards – Par: 36-36-72

﻿POS NAME R1 R2 R3 Total Money
1 Mulder, Mark 26 26 30 82 125000
2 Gagne, Eric 22 29 30 81 60000
3 Scobee, Josh 24 33 22 79 35000
4 Fish, Mardy 22 27 22 71 25000
5 Rhoden, Rick 21 22 20 63 20000
6 Wagner, Jack 26 20 15 61 17323
7 Elway, John 16 20 23 59 Amateur
8 Del Negro, Vinny 21 15 20 56 13200
9 Pfeifer, Chad 21 16 18 55 11993
10 Smoltz, John 21 19 14 54 11087
11 Tolliver, Billy Joe 25 16 12 53 9688
11 Sharpe, Sterling 21 17 15 53 9688
11 Allen, Ray 15 18 20 53 Amateur
14 Gorman, Rodney 21 8 23 52 8520
15 Modano, Mike 20 20 11 51 8037
16 Roenick, Jeremy 16 19 12 47 7864
17 Dilfer, Trent 9 24 13 46 7477
17 Faulk, Marshall 20 10 16 46 7477
19 Sakic, Joe 13 14 18 45 Amateur
20 Carter, Joe 15 13 16 44 6968
21 Rypien, Mark 10 15 17 42 6726
22 Lowe, Derek 17 12 11 40 6364
22 Urlacher, Brian 9 12 19 40 Amateur
24 Theismann, Joe 14 14 9 37 6032
25 Ford, Colt 13 14 9 36 5715
25 Coleman, Vince 13 8 15 36 5715
27 Rodgers, Aaron 2 26 7 35 5398