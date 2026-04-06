American Century Championship - 2015 Results
July 17-19 2015 | Edgewood Tahoe Golf Course
Purse: $600,000
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
54 Holes – 6,709 yards – Par: 36-36-72
|POS
|NAME
|R1
|R2
|R3
|Total
|Money
|1
|Mulder, Mark
|26
|26
|30
|82
|125000
|2
|Gagne, Eric
|22
|29
|30
|81
|60000
|3
|Scobee, Josh
|24
|33
|22
|79
|35000
|4
|Fish, Mardy
|22
|27
|22
|71
|25000
|5
|Rhoden, Rick
|21
|22
|20
|63
|20000
|6
|Wagner, Jack
|26
|20
|15
|61
|17323
|7
|Elway, John
|16
|20
|23
|59
|Amateur
|8
|Del Negro, Vinny
|21
|15
|20
|56
|13200
|9
|Pfeifer, Chad
|21
|16
|18
|55
|11993
|10
|Smoltz, John
|21
|19
|14
|54
|11087
|11
|Tolliver, Billy Joe
|25
|16
|12
|53
|9688
|11
|Sharpe, Sterling
|21
|17
|15
|53
|9688
|11
|Allen, Ray
|15
|18
|20
|53
|Amateur
|14
|Gorman, Rodney
|21
|8
|23
|52
|8520
|15
|Modano, Mike
|20
|20
|11
|51
|8037
|16
|Roenick, Jeremy
|16
|19
|12
|47
|7864
|17
|Dilfer, Trent
|9
|24
|13
|46
|7477
|17
|Faulk, Marshall
|20
|10
|16
|46
|7477
|19
|Sakic, Joe
|13
|14
|18
|45
|Amateur
|20
|Carter, Joe
|15
|13
|16
|44
|6968
|21
|Rypien, Mark
|10
|15
|17
|42
|6726
|22
|Lowe, Derek
|17
|12
|11
|40
|6364
|22
|Urlacher, Brian
|9
|12
|19
|40
|Amateur
|24
|Theismann, Joe
|14
|14
|9
|37
|6032
|25
|Ford, Colt
|13
|14
|9
|36
|5715
|25
|Coleman, Vince
|13
|8
|15
|36
|5715
|27
|Rodgers, Aaron
|2
|26
|7
|35
|5398