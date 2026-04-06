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Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future
nbc_nba_nola_offszn_260604.jpg
Pelicans’ offseason approach centers around Zion

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American Century Championship - 2016 Results

July 22-24, 2016 | Edgewood Tahoe Golf Course
Purse: $600,000
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
54 Holes – 6,709 yards – Par: 36-36-72

﻿POS NAME R1 R2 R3 Total Money
1 Mulder, Mark 23 22 29 74 125000
2 Fish, Mardy 22 28 19 69 60000
3 Wagner, Jack 27 21 19 67 35000
4 Roenick, Jeremy 20 20 26 66 25000
5 Modano, Mike 24 21 20 65 20000
6 Gagne, Eric 15 20 26 61 17318
7 Black, Lucas 17 17 25 59 14879
8 Urlacher, Brian 19 22 9 50 Amateur
8 Sharpe, Sterling 21 12 17 50 12205
10 Pavelski, Joe 17 17 14 48 11302
11 Hudson, Oliver 17 20 9 46 10602
12 Rypien, Mark 15 15 15 45 10086
13 Ribeiro, Alfonso 17 17 10 44 9686
13 Lowe, Derek 19 13 12 44 9331
13 Bachelder, Andrew 15 15 14 44 8976
13 Rice, Jerry 12 17 15 44 8621
17 Faulk, Marshall 13 15 15 43 8289
18 Coleman, Vince 17 12 12 41 7957
18 Carter, Joe 7 11 23 41 7683
20 Gould, Robbie 13 16 10 39 Amateur
21 Timberlake, Justin 6 14 15 35 7183
22 Williams, Deron 16 9 5 30 Amateur
22 Peterson, Patrick 12 13 5 30 6683
22 Palmer, Carson 9 14 7 30 6433
22 Millar, Kevin 12 10 8 30 6183
26 Curry, Dell 7 13 9 29 5952
27 Saberhagen, Bret 5 12 11 28 5721
27 O’Neal, Blair 8 9 11 28 5490
27 Curry, Stephen 7 7 14 28 5259
30 Del Negro, Vinny 7 11 9 27 5028
30 Theismann, Joe 2 8 17 27 4797
32 Rodgers, Aaron 10 6 8 24 4566
33 McMahon, Jim 12 6 4 22 4416
34 Smith, Alex 7 1 13 21 Amateur
35 Clemens, Roger 0 5 14 19 Amateur
36 Wakefield, Tim 11 2 5 18 3966
36 Cornwell, Lisa 5 8 5 18 3816
36 Lofton, Kenny -1 7 12 18 3666
39 Janikowski, Sebastian 10 -1 8 17 3516
40 Wells, David 2 5 9 16 3386
41 LeMaster, Heather 5 4 6 15 3256
42 Blake, James 8 10 -4 14 3126
42 Oshie, TJ 2 9 3 14 3006
44 Brown, Tim 12 3 -2 13 2886
45 Maddux, Greg 11 -2 1 10 2766
46 Rooney, Joe Don -1 6 4 9 Amateur
47 Miller, Bode 5 1 2 8 2546
47 Bettis, Jerome -1 6 3 8 2436
47 Hoffman, Trevor -1 -6 15 8 2361
50 Quayle, Dan 7 -4 3 6 Amateur
51 Fitzpatrick, Ryan 6 1 -3 4 2211
52 Allen, Marcus 0 3 -2 1 2136
53 Robertson, Willie 4 -2 -2 0 2061
53 Tate, Golden -2 2 0 0 1986
55 Eruzione, Mike -5 7 -3 -1 1926
56 Hawk, AJ 2 0 -5 -3 1866
56 Waltrip, Michael -6 4 -1 -3 1806