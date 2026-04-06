American Century Championship - 2016 Results
July 22-24, 2016 | Edgewood Tahoe Golf Course
Purse: $600,000
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
54 Holes – 6,709 yards – Par: 36-36-72
|POS
|NAME
|R1
|R2
|R3
|Total
|Money
|1
|Mulder, Mark
|23
|22
|29
|74
|125000
|2
|Fish, Mardy
|22
|28
|19
|69
|60000
|3
|Wagner, Jack
|27
|21
|19
|67
|35000
|4
|Roenick, Jeremy
|20
|20
|26
|66
|25000
|5
|Modano, Mike
|24
|21
|20
|65
|20000
|6
|Gagne, Eric
|15
|20
|26
|61
|17318
|7
|Black, Lucas
|17
|17
|25
|59
|14879
|8
|Urlacher, Brian
|19
|22
|9
|50
|Amateur
|8
|Sharpe, Sterling
|21
|12
|17
|50
|12205
|10
|Pavelski, Joe
|17
|17
|14
|48
|11302
|11
|Hudson, Oliver
|17
|20
|9
|46
|10602
|12
|Rypien, Mark
|15
|15
|15
|45
|10086
|13
|Ribeiro, Alfonso
|17
|17
|10
|44
|9686
|13
|Lowe, Derek
|19
|13
|12
|44
|9331
|13
|Bachelder, Andrew
|15
|15
|14
|44
|8976
|13
|Rice, Jerry
|12
|17
|15
|44
|8621
|17
|Faulk, Marshall
|13
|15
|15
|43
|8289
|18
|Coleman, Vince
|17
|12
|12
|41
|7957
|18
|Carter, Joe
|7
|11
|23
|41
|7683
|20
|Gould, Robbie
|13
|16
|10
|39
|Amateur
|21
|Timberlake, Justin
|6
|14
|15
|35
|7183
|22
|Williams, Deron
|16
|9
|5
|30
|Amateur
|22
|Peterson, Patrick
|12
|13
|5
|30
|6683
|22
|Palmer, Carson
|9
|14
|7
|30
|6433
|22
|Millar, Kevin
|12
|10
|8
|30
|6183
|26
|Curry, Dell
|7
|13
|9
|29
|5952
|27
|Saberhagen, Bret
|5
|12
|11
|28
|5721
|27
|O’Neal, Blair
|8
|9
|11
|28
|5490
|27
|Curry, Stephen
|7
|7
|14
|28
|5259
|30
|Del Negro, Vinny
|7
|11
|9
|27
|5028
|30
|Theismann, Joe
|2
|8
|17
|27
|4797
|32
|Rodgers, Aaron
|10
|6
|8
|24
|4566
|33
|McMahon, Jim
|12
|6
|4
|22
|4416
|34
|Smith, Alex
|7
|1
|13
|21
|Amateur
|35
|Clemens, Roger
|0
|5
|14
|19
|Amateur
|36
|Wakefield, Tim
|11
|2
|5
|18
|3966
|36
|Cornwell, Lisa
|5
|8
|5
|18
|3816
|36
|Lofton, Kenny
|-1
|7
|12
|18
|3666
|39
|Janikowski, Sebastian
|10
|-1
|8
|17
|3516
|40
|Wells, David
|2
|5
|9
|16
|3386
|41
|LeMaster, Heather
|5
|4
|6
|15
|3256
|42
|Blake, James
|8
|10
|-4
|14
|3126
|42
|Oshie, TJ
|2
|9
|3
|14
|3006
|44
|Brown, Tim
|12
|3
|-2
|13
|2886
|45
|Maddux, Greg
|11
|-2
|1
|10
|2766
|46
|Rooney, Joe Don
|-1
|6
|4
|9
|Amateur
|47
|Miller, Bode
|5
|1
|2
|8
|2546
|47
|Bettis, Jerome
|-1
|6
|3
|8
|2436
|47
|Hoffman, Trevor
|-1
|-6
|15
|8
|2361
|50
|Quayle, Dan
|7
|-4
|3
|6
|Amateur
|51
|Fitzpatrick, Ryan
|6
|1
|-3
|4
|2211
|52
|Allen, Marcus
|0
|3
|-2
|1
|2136
|53
|Robertson, Willie
|4
|-2
|-2
|0
|2061
|53
|Tate, Golden
|-2
|2
|0
|0
|1986
|55
|Eruzione, Mike
|-5
|7
|-3
|-1
|1926
|56
|Hawk, AJ
|2
|0
|-5
|-3
|1866
|56
|Waltrip, Michael
|-6
|4
|-1
|-3
|1806