American Century Championship - 2017 Results
July 14-16, 2017 | Edgewood Tahoe Golf Course
Purse: $600,000
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
54 Holes – 6,709 yards – Par: 36-36-72
|Result
|Name
|R1
|R2
|R3
|Total
|Money
|1
|Mulder, Mark
|22
|26
|25
|73
|$ 125,000
|2
|Fish, Mardy
|24
|21
|17
|62
|$ 47,500
|2
|Lowe, Derek
|25
|20
|17
|62
|$ 47,500
|4
|Curry, Stephen
|13
|19
|28
|60
|$ 25,000
|5
|Roenick, Jeremy
|11
|20
|25
|56
|$ 20,000
|6
|Pfeifer, Chad
|19
|23
|13
|55
|$ 15,625
|6
|Modano, Mike
|19
|14
|22
|55
|$ 15,625
|8
|Rodgers, Aaron
|22
|16
|15
|53
|$ 13,000
|9
|Smoltz, John
|22
|19
|11
|52
|$ 11,250
|9
|Faulk, Marshall
|18
|20
|14
|52
|$ 11,250
|9
|Elway, John
|18
|16
|18
|52
|Amateur
|12
|Pavelski, Joe
|23
|15
|13
|51
|$ 9,750
|12
|O’Neal, Blair
|18
|19
|14
|51
|$ 9,750
|14
|Spiranac, Paige
|16
|11
|23
|50
|$ 9,000
|15
|Ford, Colt
|17
|14
|17
|48
|$ 8,750
|16
|Saberhagen, Bret
|17
|16
|14
|47
|$ 8,038
|16
|Romo, Tony
|14
|15
|18
|47
|Amateur
|16
|Miller, Bode
|13
|15
|19
|47
|$ 8,038
|16
|Dilfer, Trent
|11
|17
|19
|47
|$ 8,038
|20
|Rypien, Mark
|14
|18
|14
|46
|$ 7,050
|20
|Sharpe, Sterling
|16
|16
|14
|46
|$ 7,050
|20
|Wagner, Jack
|13
|15
|18
|46
|$ 7,050
|23
|Brown, Tim
|13
|13
|19
|45
|$ 6,675
|24
|Millar, Kevin
|16
|14
|13
|43
|$ 6,400
|25
|Rice, Jerry
|8
|15
|19
|42
|$ 6,150
|26
|Wakefield, Tim
|18
|10
|13
|41
|$ 5,900
|27
|Cornwell, Lisa
|18
|9
|12
|39
|$ 5,700
|28
|Gould, Robbie
|11
|13
|12
|36
|Amateur
|29
|Thielen, Adam
|9
|11
|15
|35
|$ 5,250
|30
|Allen, Ray
|14
|13
|7
|34
|Amateur
|30
|Ribeiro, Alfonso
|21
|-6
|19
|34
|$ 4,900
|32
|Lofton, Kenny
|9
|13
|11
|33
|$ 4,475
|32
|Glavine, Tom
|8
|12
|13
|33
|$ 4,475
|34
|Theismann, Joe
|8
|17
|7
|32
|$ 4,150
|34
|Urlacher, Brian
|13
|11
|8
|32
|$ 4,150
|36
|Hudson, Oliver
|9
|16
|5
|30
|$ 3,850
|36
|Smith, Ozzie
|10
|12
|8
|30
|Amateur