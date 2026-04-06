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NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_romeodunze_260604.jpg
Odunze gives concerning update on foot post-injury
nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future

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American Century Championship - 2017 Results

July 14-16, 2017 | Edgewood Tahoe Golf Course
Purse: $600,000
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
54 Holes – 6,709 yards – Par: 36-36-72

﻿Result Name R1 R2 R3 Total Money
1 Mulder, Mark 22 26 25 73 $ 125,000
2 Fish, Mardy 24 21 17 62 $ 47,500
2 Lowe, Derek 25 20 17 62 $ 47,500
4 Curry, Stephen 13 19 28 60 $ 25,000
5 Roenick, Jeremy 11 20 25 56 $ 20,000
6 Pfeifer, Chad 19 23 13 55 $ 15,625
6 Modano, Mike 19 14 22 55 $ 15,625
8 Rodgers, Aaron 22 16 15 53 $ 13,000
9 Smoltz, John 22 19 11 52 $ 11,250
9 Faulk, Marshall 18 20 14 52 $ 11,250
9 Elway, John 18 16 18 52 Amateur
12 Pavelski, Joe 23 15 13 51 $ 9,750
12 O’Neal, Blair 18 19 14 51 $ 9,750
14 Spiranac, Paige 16 11 23 50 $ 9,000
15 Ford, Colt 17 14 17 48 $ 8,750
16 Saberhagen, Bret 17 16 14 47 $ 8,038
16 Romo, Tony 14 15 18 47 Amateur
16 Miller, Bode 13 15 19 47 $ 8,038
16 Dilfer, Trent 11 17 19 47 $ 8,038
20 Rypien, Mark 14 18 14 46 $ 7,050
20 Sharpe, Sterling 16 16 14 46 $ 7,050
20 Wagner, Jack 13 15 18 46 $ 7,050
23 Brown, Tim 13 13 19 45 $ 6,675
24 Millar, Kevin 16 14 13 43 $ 6,400
25 Rice, Jerry 8 15 19 42 $ 6,150
26 Wakefield, Tim 18 10 13 41 $ 5,900
27 Cornwell, Lisa 18 9 12 39 $ 5,700
28 Gould, Robbie 11 13 12 36 Amateur
29 Thielen, Adam 9 11 15 35 $ 5,250
30 Allen, Ray 14 13 7 34 Amateur
30 Ribeiro, Alfonso 21 -6 19 34 $ 4,900
32 Lofton, Kenny 9 13 11 33 $ 4,475
32 Glavine, Tom 8 12 13 33 $ 4,475
34 Theismann, Joe 8 17 7 32 $ 4,150
34 Urlacher, Brian 13 11 8 32 $ 4,150
36 Hudson, Oliver 9 16 5 30 $ 3,850
36 Smith, Ozzie 10 12 8 30 Amateur