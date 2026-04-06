American Century Championship - 2020 Results
July 10-12, 2020 | Edgewood Tahoe Golf Course
Purse: $600,000
The entire $600,000 tournament purse was donated to the following organizations:
Equal Justice Initiative; COVID-19 relief, including the Notah Begay III (NB3) Foundation; COVID-19 Response Fund and the Center for Disaster Philanthropy (CDP); as well as regional Lake Tahoe non-profits.
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
54 Holes – 6,709 yards – Par: 36-36-72
|Pos
|Player
|Total
|R1
|R2
|R3
|1
|MARDY FISH
|76
|18
|37
|21
|2
|KYLE WILLIAMS
|67
|25
|27
|15
|3
|JOHN SMOLTZ
|58
|20
|17
|21
|4
|STEPHEN CURRY
|56
|14
|16
|26
|5
|CASE KEENUM
|54
|17
|16
|21
|6
|MARK MULDER
|52
|17
|18
|17
|T7
|DELL CURRY
|50
|17
|19
|14
|T7
|DEREK LOWE
|50
|16
|20
|14
|T7
|VINNY DEL NEGRO
|50
|17
|17
|16
|10
|JACK WAGNER
|48
|18
|9
|21
|11
|CARSON PALMER
|47
|18
|17
|12
|12
|ADAM THIELEN
|46
|11
|16
|19
|13
|DERON WILLIAMS
|39
|13
|13
|13
|14
|MICHAEL PEÑA
|38
|12
|11
|15
|15
|JEROME BETTIS
|37
|12
|12
|13
|16
|AARON RODGERS
|35
|9
|14
|12
|17
|KEVIN MILLAR
|34
|9
|3
|22
|T18
|BRET BAIER
|33
|13
|6
|14
|T18
|JERRY RICE
|33
|10
|7
|16
|T20
|OZZIE SMITH
|32
|10
|14
|8
|T20
|ALFONSO RIBEIRO
|32
|7
|16
|9
|T20
|PATRICK PETERSON
|32
|10
|6
|16
|23
|BRIAN MCCANN
|29
|7
|8
|14
|24
|TIM WAKEFIELD
|28
|11
|10
|7
|25
|LARRY FITZGERALD
|25
|0
|14
|11
|T26
|JAMES BLAKE
|20
|9
|2
|9
|T26
|GREG MADDUX
|20
|1
|3
|16
|28
|ROGER CLEMENS
|18
|16
|-9
|11
|29
|OSCAR DE LA HOYA
|14
|12
|4
|-2
|30
|BRIAN BAUMGARTNER
|12
|5
|3
|4
|T31
|CHASE UTLEY
|11
|6
|1
|4
|T31
|TIM BROWN
|11
|2
|-1
|10
|T33
|JOE DON ROONEY
|8
|10
|5
|-7
|T33
|JIM MCMAHON
|8
|15
|-6
|-1
|T33
|KYLE FULLER
|8
|-10
|10
|8
|36
|SHANE VICTORINO
|6
|1
|2
|3
|37
|BRANDON MCMANUS
|5
|1
|1
|3
|T38
|ERIC WEDDLE
|4
|4
|3
|-3
|T38
|PATRICK MAHOMES
|4
|-3
|-1
|8
|T40
|MARCUS ALLEN
|-3
|-1
|1
|-3
|T40
|CHAUNCEY BILLUPS
|-3
|4
|-6
|-1
|T42
|JOE BUCK
|-4
|2
|0
|-6
|T42
|MIKE VRABEL
|-4
|6
|-8
|-2
|44
|JAY BILAS
|-5
|6
|0
|-11
|T45
|TROY MULLINS
|-7
|-9
|3
|-1
|T45
|ANDRE REED
|-7
|-10
|0
|3
|47
|COOPER KUPP
|-8
|3
|-4
|-7
|48
|JAY DEMARCUS
|-10
|0
|-8
|-2
|49
|LARRY THE CABLE GUY
|-14
|-11
|-3
|0
|50
|CANELO ÁLVAREZ
|-16
|-5
|-14
|3
|T51
|ROB RIGGLE
|-18
|0
|-7
|-11
|T51
|AJ HAWK
|-18
|-9
|-7
|-2
|53
|KIRA K. DIXON
|-20
|-5
|-4
|-11
|54
|STEVE YOUNG
|-23
|-6
|-11
|-6
|T55
|JIMMY ROLLINS
|-24
|-3
|-1
|-20
|T55
|CHARLES WOODSON
|-24
|-5
|-11
|-8
|57
|TERRELL DAVIS
|-25
|-5
|-7
|-13
|T58
|TRAVIS KELCE
|-26
|-3
|-9
|-14
|T58
|MILES TELLER
|-26
|-7
|-8
|-11
|60
|REGGIE BUSH
|-30
|-17
|-6
|-7
|61
|RAY ROMANO
|-32
|-12
|-3
|-17
|T62
|DOUG FLUTIE
|-36
|-9
|-12
|-15
|T62
|CHACE CRAWFORD
|-36
|-10
|-12
|-14
|T64
|ANTHONY LYNN
|-43
|-16
|-12
|-15
|T64
|JOHN O’HURLEY
|-43
|-24
|-9
|-10
|66
|KYLE RUDOLPH
|-47
|-17
|-15
|-15
|67
|KATHRYN TAPPEN
|-56
|-19
|-24
|-13
|68
|DEMARCUS WARE
|-66
|-24
|-22
|-20
|69
|CHARLES BARKLEY
|-68
|-28
|-22
|-18
|70
|EDDIE GEORGE
|-71
|-30
|-23
|-18
|WD
|TONY ROMO
|36
|20
|16