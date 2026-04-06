 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future
nbc_nba_nola_offszn_260604.jpg
Pelicans’ offseason approach centers around Zion

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future
nbc_nba_nola_offszn_260604.jpg
Pelicans’ offseason approach centers around Zion

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

American Century Championship - 2021 Results

July 9-11, 2021 | Edgewood Tahoe Golf Course
Tournament Summary Purse: $600,000
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72 YARDS: 6709

﻿Position Money Name Amateur R1 R2 R3 Total Points
1 $ 125,000 Del Negro, Vinny 23 26 20 69
2 $ 60,000 Smoltz, John 25 26 18 69
3 Romo, Tony YES 20 22 24 66
4 $ 25,000 Sorenstam, Annika 23 23 18 64
5 $ 20,000 Wagner, Jack 24 23 14 61
6 Pavelski, Joe YES 24 14 22 60
7 $ 16,500 Fish, Mardy 18 21 19 58
8 $ 13,000 Modano, Mike 25 7 25 57
9 Curry, Stephen YES 21 18 17 56
10 Williams, Kyle YES 23 11 18 52
11 $ 10,000 Mulder, Mark 19 14 18 51
12 $ 9,375 Sharpe, Sterling 15 16 18 49
$ 9,375 Thielen, Adam 16 14 19 49
14 $ 8,900 McCann, Brian 13 12 22 47
15 Wakefield, Tim YES 19 19 7 45
16 Curry, Dell YES 13 15 16 44
$ 8,167 Palmer, Carson 16 11 17 44
Slater, Kelly YES 15 11 18 44
19 $ 7,400 Pena, Michael 9 20 14 43
20 $ 7,200 Wells, David 13 16 13 42
21 $ 7,000 Lowe, Derek 1 18 22 41
22 Smith, Alex YES 9 13 18 40
23 Peterson, Patrick YES 15 6 18 39
24 $ 6,400 Rodgers, Aaron 9 10 15 34
25 $ 6,000 Ribeiro, Alfonso 13 5 14 32
Whitworth, Andrew YES 11 6 15 32
27 Allen, Ray YES 19 11 1 31
$ 5,575 Rice, Jerry 15 13 3 31
29 $ 5,250 Clemens, Roger 7 6 15 28
30 $ 4,850 Timberlake, Justin 4 15 6 25
Baier, Bret YES -2 15 12 25
$ 4,850 Carr, Derek 7 6 12 25
33 $ 4,400 Millar, Kevin 11 7 6 24
$ 4,400 Utley, Chase 1 8 15 24
35 Canelo YES 4 16 3 23
Gould, Robbie YES 7 9 7 23
$ 3,933 Saberhagen, Bret 8 7 8 23
38 $ 3,600 Pederson, Doug 12 12 -3 21
39 $ 3,275 Bettis, Jerome 15 2 3 20
Fitzgerald, Larry YES 8 8 4 20
$ 3,275 Fuller, Kyle 5 11 4 20
$ 3,275 Oshie, TJ 7 2 11 20
43 $ 2,908 Urlacher, Brian 8 8 3 19
Bilas, Jay YES 6 9 4 19
$ 2,908 Tate, Golden 2 9 8 19
46 Mauer, Joe YES 3 11 4 18
47 $ 2,450 Maddux, Greg 0 17 0 17
$ 2,450 Glavine, Tom 7 8 2 17
49 $ 2,300 Theisman, Joe 10 10 -4 16
50 $ 2,175 Kelly, Brian 3 12 0 15
$ 2,175 Mahomes II, Patrick 4 8 3 15
52 Buck, Joe YES 3 9 0 12
53 $ 2,000 Allen, Marcus -5 5 11 11
54 Curry, Seth YES 7 2 1 10
55 $ 1,900 Riggle, Rob 1 8 -5 4
56 $ 1,850 Baumgartner, Brian 1 4 -4 1
57 $ 1,750 Rooney, Joe Don 8 2 -12 -2
Quayle, Dan YES -5 4 -1 -2
59 $ 1,650 Victorino, Shane -3 6 -6 -3
60 Young, Steve YES -3 -1 -1 -5
61 $ 1,525 Nagy, Matt -2 2 -7 -7
$ 1,525 McMahon, Jim -1 -7 1 -7
63 $ 1,450 Fitzpatrick, Ryan -4 1 -6 -9
64 $ 1,388 Hawk, AJ -1 -3 -6 -10
Strahan, Michael YES -7 -1 -2 -10
66 $ 1,350 Kelce, Travis -10 4 -5 -11
67 Dixon, Kira K. YES -2 -8 -6 -16
Woodson, Charles YES -11 -8 3 -16
69 Cable Guy, Larry the YES -6 -8 -3 -17
70 $ 1,250 Rudolph, Kyle -14 -5 0 -19
71 Payton, Sean YES -9 -1 -10 -20
Lowry, Kyle YES -3 -11 -6 -20
73 $ 1,175 Rollins, Jimmy -12 -3 -6 -21
74 Carter, Vince YES -12 -11 -1 -24
75 Smith, Emmitt YES -10 -4 -13 -27
76 Vrabel, Mike YES -9 -9 -10 -28
$ 1,088 Barkley, Charles -16 -5 -7 -28
78 Tuck, Justin YES -6 -12 -16 -34
79 $ 1,040 Flutie, Doug -12 -21 -3 -36
80 $ 1,030 DeMarcus, Jay -14 -12 -14 -40
81 McDermott, Sean YES -17 -14 -13 -44
82 Dreyer, Dylan YES -16 -21 -8 -45
83 $ 1,000 O’Hurley, John -13 -21 -24 -58
84 Romano, Ray YES -18 -23 -19 -60
85 $ 1,000 Ware, Demarcus -22 -28 -14 -64
86 $ 1,000 Nealon, Kevin -22 -27 -23 -72
87 Michaels, Al YES -31 -28 -26 -85
88 Sabathia, CC YES -19 -17 WD -36
Donation $ 171,663
Totals: $ 600,000