American Century Championship - 2021 Results
July 9-11, 2021 | Edgewood Tahoe Golf Course
Tournament Summary Purse: $600,000
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72 YARDS: 6709
|Position
|Money
|Name
|Amateur
|R1
|R2
|R3
|Total Points
|1
|$ 125,000
|Del Negro, Vinny
|23
|26
|20
|69
|2
|$ 60,000
|Smoltz, John
|25
|26
|18
|69
|3
|Romo, Tony
|YES
|20
|22
|24
|66
|4
|$ 25,000
|Sorenstam, Annika
|23
|23
|18
|64
|5
|$ 20,000
|Wagner, Jack
|24
|23
|14
|61
|6
|Pavelski, Joe
|YES
|24
|14
|22
|60
|7
|$ 16,500
|Fish, Mardy
|18
|21
|19
|58
|8
|$ 13,000
|Modano, Mike
|25
|7
|25
|57
|9
|Curry, Stephen
|YES
|21
|18
|17
|56
|10
|Williams, Kyle
|YES
|23
|11
|18
|52
|11
|$ 10,000
|Mulder, Mark
|19
|14
|18
|51
|12
|$ 9,375
|Sharpe, Sterling
|15
|16
|18
|49
|$ 9,375
|Thielen, Adam
|16
|14
|19
|49
|14
|$ 8,900
|McCann, Brian
|13
|12
|22
|47
|15
|Wakefield, Tim
|YES
|19
|19
|7
|45
|16
|Curry, Dell
|YES
|13
|15
|16
|44
|$ 8,167
|Palmer, Carson
|16
|11
|17
|44
|Slater, Kelly
|YES
|15
|11
|18
|44
|19
|$ 7,400
|Pena, Michael
|9
|20
|14
|43
|20
|$ 7,200
|Wells, David
|13
|16
|13
|42
|21
|$ 7,000
|Lowe, Derek
|1
|18
|22
|41
|22
|Smith, Alex
|YES
|9
|13
|18
|40
|23
|Peterson, Patrick
|YES
|15
|6
|18
|39
|24
|$ 6,400
|Rodgers, Aaron
|9
|10
|15
|34
|25
|$ 6,000
|Ribeiro, Alfonso
|13
|5
|14
|32
|Whitworth, Andrew
|YES
|11
|6
|15
|32
|27
|Allen, Ray
|YES
|19
|11
|1
|31
|$ 5,575
|Rice, Jerry
|15
|13
|3
|31
|29
|$ 5,250
|Clemens, Roger
|7
|6
|15
|28
|30
|$ 4,850
|Timberlake, Justin
|4
|15
|6
|25
|Baier, Bret
|YES
|-2
|15
|12
|25
|$ 4,850
|Carr, Derek
|7
|6
|12
|25
|33
|$ 4,400
|Millar, Kevin
|11
|7
|6
|24
|$ 4,400
|Utley, Chase
|1
|8
|15
|24
|35
|Canelo
|YES
|4
|16
|3
|23
|Gould, Robbie
|YES
|7
|9
|7
|23
|$ 3,933
|Saberhagen, Bret
|8
|7
|8
|23
|38
|$ 3,600
|Pederson, Doug
|12
|12
|-3
|21
|39
|$ 3,275
|Bettis, Jerome
|15
|2
|3
|20
|Fitzgerald, Larry
|YES
|8
|8
|4
|20
|$ 3,275
|Fuller, Kyle
|5
|11
|4
|20
|$ 3,275
|Oshie, TJ
|7
|2
|11
|20
|43
|$ 2,908
|Urlacher, Brian
|8
|8
|3
|19
|Bilas, Jay
|YES
|6
|9
|4
|19
|$ 2,908
|Tate, Golden
|2
|9
|8
|19
|46
|Mauer, Joe
|YES
|3
|11
|4
|18
|47
|$ 2,450
|Maddux, Greg
|0
|17
|0
|17
|$ 2,450
|Glavine, Tom
|7
|8
|2
|17
|49
|$ 2,300
|Theisman, Joe
|10
|10
|-4
|16
|50
|$ 2,175
|Kelly, Brian
|3
|12
|0
|15
|$ 2,175
|Mahomes II, Patrick
|4
|8
|3
|15
|52
|Buck, Joe
|YES
|3
|9
|0
|12
|53
|$ 2,000
|Allen, Marcus
|-5
|5
|11
|11
|54
|Curry, Seth
|YES
|7
|2
|1
|10
|55
|$ 1,900
|Riggle, Rob
|1
|8
|-5
|4
|56
|$ 1,850
|Baumgartner, Brian
|1
|4
|-4
|1
|57
|$ 1,750
|Rooney, Joe Don
|8
|2
|-12
|-2
|Quayle, Dan
|YES
|-5
|4
|-1
|-2
|59
|$ 1,650
|Victorino, Shane
|-3
|6
|-6
|-3
|60
|Young, Steve
|YES
|-3
|-1
|-1
|-5
|61
|$ 1,525
|Nagy, Matt
|-2
|2
|-7
|-7
|$ 1,525
|McMahon, Jim
|-1
|-7
|1
|-7
|63
|$ 1,450
|Fitzpatrick, Ryan
|-4
|1
|-6
|-9
|64
|$ 1,388
|Hawk, AJ
|-1
|-3
|-6
|-10
|Strahan, Michael
|YES
|-7
|-1
|-2
|-10
|66
|$ 1,350
|Kelce, Travis
|-10
|4
|-5
|-11
|67
|Dixon, Kira K.
|YES
|-2
|-8
|-6
|-16
|Woodson, Charles
|YES
|-11
|-8
|3
|-16
|69
|Cable Guy, Larry the
|YES
|-6
|-8
|-3
|-17
|70
|$ 1,250
|Rudolph, Kyle
|-14
|-5
|0
|-19
|71
|Payton, Sean
|YES
|-9
|-1
|-10
|-20
|Lowry, Kyle
|YES
|-3
|-11
|-6
|-20
|73
|$ 1,175
|Rollins, Jimmy
|-12
|-3
|-6
|-21
|74
|Carter, Vince
|YES
|-12
|-11
|-1
|-24
|75
|Smith, Emmitt
|YES
|-10
|-4
|-13
|-27
|76
|Vrabel, Mike
|YES
|-9
|-9
|-10
|-28
|$ 1,088
|Barkley, Charles
|-16
|-5
|-7
|-28
|78
|Tuck, Justin
|YES
|-6
|-12
|-16
|-34
|79
|$ 1,040
|Flutie, Doug
|-12
|-21
|-3
|-36
|80
|$ 1,030
|DeMarcus, Jay
|-14
|-12
|-14
|-40
|81
|McDermott, Sean
|YES
|-17
|-14
|-13
|-44
|82
|Dreyer, Dylan
|YES
|-16
|-21
|-8
|-45
|83
|$ 1,000
|O’Hurley, John
|-13
|-21
|-24
|-58
|84
|Romano, Ray
|YES
|-18
|-23
|-19
|-60
|85
|$ 1,000
|Ware, Demarcus
|-22
|-28
|-14
|-64
|86
|$ 1,000
|Nealon, Kevin
|-22
|-27
|-23
|-72
|87
|Michaels, Al
|YES
|-31
|-28
|-26
|-85
|88
|Sabathia, CC
|YES
|-19
|-17
|WD
|-36
|Donation
|$ 171,663
|Totals:
|$ 600,000