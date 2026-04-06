 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future
nbc_nba_nola_offszn_260604.jpg
Pelicans’ offseason approach centers around Zion

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future
nbc_nba_nola_offszn_260604.jpg
Pelicans’ offseason approach centers around Zion

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

American Century Championship - 2022 Results

July 8-10, 2022 | Edgewood Tahoe Golf Course
Tournament Summary Purse: $600,000
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72 YARDS: 6709

﻿Position Money Name Amateur R1 R2 R3 Total Points
1 Romo, Tony YES 18 19 25 62
2 $ 47,500 Mulder, Mark 20 25 17 62
2 Pavelski, Joe YES 13 22 27 62
4 $ 22,500 Sorenstam, Annika 20 15 23 58
4 $ 22,500 Thielen, Adam 18 20 20 58
6 $ 18,500 Fish, Mardy 15 27 14 56
7 $ 16,500 Modano, Mike 18 19 18 55
8 $ 13,000 Lowe, Derek 16 22 16 54
9 $ 12,000 Rodgers, Aaron 11 15 24 50
10 $ 11,000 Faulk, Marshall 17 17 15 49
11 $ 10,000 Oshie, TJ 21 13 13 47
12 $ 9,500 Owen, Jake 16 11 19 46
13 Williams, Kyle YES 8 21 16 45
14 $ 8,900 Wagner, Jack 16 17 10 43
15 $ 8,750 Palmer, Carson 18 7 17 42
16 Curry, Steph YES 16 8 17 41
16 $ 8,350 Smoltz, John 17 9 15 41
18 $ 7,467 Curry, Dell 14 13 12 39
18 $ 7,467 Del Negro, Vinny 14 10 15 39
18 $ 7,467 Ribeiro, Alfonso 15 10 14 39
21 $ 7,000 Carr, Derek 7 11 16 34
22 $ 6,850 McCann, Brian 7 15 11 33
23 $ 6,600 Urlacher, Brian 9 14 9 32
24 $ 6,250 Spiranac, Paige 13 11 7 31
24 Wakefield, Tim YES 13 10 8 31
26 $ 5,900 Glavine, Tom 1 14 15 30
27 $ 5,575 Pena, Michael 9 12 7 28
27 Smith, Harrison YES 14 7 7 28
29 $ 5,250 Brown, Tim 15 4 8 27
30 Gould, Robbie YES 8 17 1 26
31 Buck, Joe YES 2 9 14 25
32 Baier, Bret YES 10 1 12 23
33 $ 4,500 Victorino, Shane 10 5 7 22
34 $ 4,200 Lester, Jon 6 7 7 20
34 $ 4,200 Millar, Kevin 11 1 8 20
36 $ 3,767 Bettis, Jerome 2 7 10 19
36 Bilas, Jay YES 11 4 4 19
36 $ 3,767 Rice, Jerry 1 7 11 19
39 $ 3,400 Timberlake, Justin 7 -1 12 18
39 $ 3,400 Werth, Jayson 0 7 11 18
41 $ 3,150 Freeney, Dwight 1 5 6 12
41 $ 3,150 Wells, David 10 -4 6 12
43 $ 3,025 Utley, Chase 3 4 4 11
44 Fitzgerald, Larry YES 10 -4 4 10
44 Smith, Alex YES -2 11 1 10
46 $ 2,550 Peterson, Patrick -3 -5 16 8
46 $ 2,550 Theismann, Joe 3 6 -1 8
48 Mauer, Joe YES 7 4 -4 7
48 $ 2,300 Rollins, Jimmy 8 -5 4 7
50 $ 2,200 Napier, Adam 4 6 -5 5
51 $ 2,125 Carr, David -7 2 8 3
51 Mahomes, Patrick YES -1 3 1 3
53 $ 2,000 Hawk, AJ -7 7 2 2
54 Whitworth, Andrew YES -4 -4 7 -1
55 $ 1,900 Riggle, Rob 8 -9 -1 -2
56 Lowry, Kyle YES -5 5 -3 -3
57 $ 1,800 Iguodala, Andre -5 -3 4 -4
58 Allen, Josh YES 8 -4 -10 -6
59 Rodriguez, Ivan YES -6 -3 2 -7
59 Smith, Emmitt YES -1 -6 0 -7
61 Caruso, Alex YES -2 -7 0 -9
61 $ 1,525 McAfee, Pat -7 1 -3 -9
63 $ 1,450 Baumgartner, Brian -1 -9 0 -10
64 $ 1,400 Kelce, Travis 2 -10 -3 -11
65 $ 1,363 Jonas, Nick -5 -5 -4 -14
65 Vrabel, Mike YES -10 0 -4 -14
67 Curry, Seth YES -4 -7 -4 -15
68 $ 1,300 McMahon, Jim -10 -8 2 -16
69 $ 1,275 Allen, Marcus -11 -4 -3 -18
70 Carter, Vince YES -5 -10 -6 -21
70 $ 1,238 Teller, Miles -11 -5 -5 -21
72 Romano, Ray YES -5 -9 -8 -22
73 Woodson, Charles YES -10 -12 -3 -25
74 $ 1,138 Barkley, Charles -10 -8 -8 -26
74 $ 1,138 Sabathia, CC -9 -5 -12 -26
76 Young, Steve YES -4 -16 -11 -31
77 $ 1,075 Scheff, Jason -15 -11 -10 -36
78 DeMarcus, Jay YES -10 -20 -12 -42
79 Ware, DeMarcus YES -12 -18 -15 -45
80 The Cable Guy, Larry YES -20 -9 -17 -46
81 Jost, Colin YES -13 -18 -22 -53
82 $ 1,010 Anderson, Anthony -21 -21 -18 -60
83 $ 1,000 Miz, The -21 -23 -17 -61
84 Tappen, Kathryn YES -18 -23 -25 -66
85 $ 1,000 O’Hurley, John -28 -23 -17 -68
86 Dreyer, Dylan YES -20 -24 -28 -72
87 $ 1,000 Griffin III, Robert -33 -20 -36 -89