American Century Championship - 2022 Results
July 8-10, 2022 | Edgewood Tahoe Golf Course
Tournament Summary Purse: $600,000
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72 YARDS: 6709
|Position
|Money
|Name
|Amateur
|R1
|R2
|R3
|Total Points
|1
|Romo, Tony
|YES
|18
|19
|25
|62
|2
|$ 47,500
|Mulder, Mark
|20
|25
|17
|62
|2
|Pavelski, Joe
|YES
|13
|22
|27
|62
|4
|$ 22,500
|Sorenstam, Annika
|20
|15
|23
|58
|4
|$ 22,500
|Thielen, Adam
|18
|20
|20
|58
|6
|$ 18,500
|Fish, Mardy
|15
|27
|14
|56
|7
|$ 16,500
|Modano, Mike
|18
|19
|18
|55
|8
|$ 13,000
|Lowe, Derek
|16
|22
|16
|54
|9
|$ 12,000
|Rodgers, Aaron
|11
|15
|24
|50
|10
|$ 11,000
|Faulk, Marshall
|17
|17
|15
|49
|11
|$ 10,000
|Oshie, TJ
|21
|13
|13
|47
|12
|$ 9,500
|Owen, Jake
|16
|11
|19
|46
|13
|Williams, Kyle
|YES
|8
|21
|16
|45
|14
|$ 8,900
|Wagner, Jack
|16
|17
|10
|43
|15
|$ 8,750
|Palmer, Carson
|18
|7
|17
|42
|16
|Curry, Steph
|YES
|16
|8
|17
|41
|16
|$ 8,350
|Smoltz, John
|17
|9
|15
|41
|18
|$ 7,467
|Curry, Dell
|14
|13
|12
|39
|18
|$ 7,467
|Del Negro, Vinny
|14
|10
|15
|39
|18
|$ 7,467
|Ribeiro, Alfonso
|15
|10
|14
|39
|21
|$ 7,000
|Carr, Derek
|7
|11
|16
|34
|22
|$ 6,850
|McCann, Brian
|7
|15
|11
|33
|23
|$ 6,600
|Urlacher, Brian
|9
|14
|9
|32
|24
|$ 6,250
|Spiranac, Paige
|13
|11
|7
|31
|24
|Wakefield, Tim
|YES
|13
|10
|8
|31
|26
|$ 5,900
|Glavine, Tom
|1
|14
|15
|30
|27
|$ 5,575
|Pena, Michael
|9
|12
|7
|28
|27
|Smith, Harrison
|YES
|14
|7
|7
|28
|29
|$ 5,250
|Brown, Tim
|15
|4
|8
|27
|30
|Gould, Robbie
|YES
|8
|17
|1
|26
|31
|Buck, Joe
|YES
|2
|9
|14
|25
|32
|Baier, Bret
|YES
|10
|1
|12
|23
|33
|$ 4,500
|Victorino, Shane
|10
|5
|7
|22
|34
|$ 4,200
|Lester, Jon
|6
|7
|7
|20
|34
|$ 4,200
|Millar, Kevin
|11
|1
|8
|20
|36
|$ 3,767
|Bettis, Jerome
|2
|7
|10
|19
|36
|Bilas, Jay
|YES
|11
|4
|4
|19
|36
|$ 3,767
|Rice, Jerry
|1
|7
|11
|19
|39
|$ 3,400
|Timberlake, Justin
|7
|-1
|12
|18
|39
|$ 3,400
|Werth, Jayson
|0
|7
|11
|18
|41
|$ 3,150
|Freeney, Dwight
|1
|5
|6
|12
|41
|$ 3,150
|Wells, David
|10
|-4
|6
|12
|43
|$ 3,025
|Utley, Chase
|3
|4
|4
|11
|44
|Fitzgerald, Larry
|YES
|10
|-4
|4
|10
|44
|Smith, Alex
|YES
|-2
|11
|1
|10
|46
|$ 2,550
|Peterson, Patrick
|-3
|-5
|16
|8
|46
|$ 2,550
|Theismann, Joe
|3
|6
|-1
|8
|48
|Mauer, Joe
|YES
|7
|4
|-4
|7
|48
|$ 2,300
|Rollins, Jimmy
|8
|-5
|4
|7
|50
|$ 2,200
|Napier, Adam
|4
|6
|-5
|5
|51
|$ 2,125
|Carr, David
|-7
|2
|8
|3
|51
|Mahomes, Patrick
|YES
|-1
|3
|1
|3
|53
|$ 2,000
|Hawk, AJ
|-7
|7
|2
|2
|54
|Whitworth, Andrew
|YES
|-4
|-4
|7
|-1
|55
|$ 1,900
|Riggle, Rob
|8
|-9
|-1
|-2
|56
|Lowry, Kyle
|YES
|-5
|5
|-3
|-3
|57
|$ 1,800
|Iguodala, Andre
|-5
|-3
|4
|-4
|58
|Allen, Josh
|YES
|8
|-4
|-10
|-6
|59
|Rodriguez, Ivan
|YES
|-6
|-3
|2
|-7
|59
|Smith, Emmitt
|YES
|-1
|-6
|0
|-7
|61
|Caruso, Alex
|YES
|-2
|-7
|0
|-9
|61
|$ 1,525
|McAfee, Pat
|-7
|1
|-3
|-9
|63
|$ 1,450
|Baumgartner, Brian
|-1
|-9
|0
|-10
|64
|$ 1,400
|Kelce, Travis
|2
|-10
|-3
|-11
|65
|$ 1,363
|Jonas, Nick
|-5
|-5
|-4
|-14
|65
|Vrabel, Mike
|YES
|-10
|0
|-4
|-14
|67
|Curry, Seth
|YES
|-4
|-7
|-4
|-15
|68
|$ 1,300
|McMahon, Jim
|-10
|-8
|2
|-16
|69
|$ 1,275
|Allen, Marcus
|-11
|-4
|-3
|-18
|70
|Carter, Vince
|YES
|-5
|-10
|-6
|-21
|70
|$ 1,238
|Teller, Miles
|-11
|-5
|-5
|-21
|72
|Romano, Ray
|YES
|-5
|-9
|-8
|-22
|73
|Woodson, Charles
|YES
|-10
|-12
|-3
|-25
|74
|$ 1,138
|Barkley, Charles
|-10
|-8
|-8
|-26
|74
|$ 1,138
|Sabathia, CC
|-9
|-5
|-12
|-26
|76
|Young, Steve
|YES
|-4
|-16
|-11
|-31
|77
|$ 1,075
|Scheff, Jason
|-15
|-11
|-10
|-36
|78
|DeMarcus, Jay
|YES
|-10
|-20
|-12
|-42
|79
|Ware, DeMarcus
|YES
|-12
|-18
|-15
|-45
|80
|The Cable Guy, Larry
|YES
|-20
|-9
|-17
|-46
|81
|Jost, Colin
|YES
|-13
|-18
|-22
|-53
|82
|$ 1,010
|Anderson, Anthony
|-21
|-21
|-18
|-60
|83
|$ 1,000
|Miz, The
|-21
|-23
|-17
|-61
|84
|Tappen, Kathryn
|YES
|-18
|-23
|-25
|-66
|85
|$ 1,000
|O’Hurley, John
|-28
|-23
|-17
|-68
|86
|Dreyer, Dylan
|YES
|-20
|-24
|-28
|-72
|87
|$ 1,000
|Griffin III, Robert
|-33
|-20
|-36
|-89