American Century Championship - 2023 Results
July 14-16, 2023 | Edgewood Tahoe Golf Course
Tournament Summary Purse: $600,000
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72 YARDS: 6709
|Position
|Name
|R1
|R2
|R3
|Total Points
|1
|STEPHEN CURRY
|27
|23
|25
|75
|2
|MARDY FISH
|18
|29
|26
|73
|3
|JOE PAVELSKI
|23
|24
|19
|66
|4
|MARK MULDER
|10
|28
|21
|59
|5
|AARON RODGERS
|13
|19
|24
|56
|6
|ANNIKA SORENSTAM
|14
|20
|21
|55
|7
|DEREK LOWE
|14
|20
|19
|53
|8
|TONY ROMO
|16
|16
|19
|51
|T9
|JOHN ELWAY
|16
|15
|19
|50
|T9
|MICHAEL PEÑA
|13
|11
|26
|50
|11
|DELL CURRY
|18
|15
|15
|48
|T12
|JOHN SMOLTZ
|16
|17
|12
|45
|T12
|KEVIN MILLAR
|11
|21
|13
|45
|T14
|MARSHALL FAULK
|19
|18
|6
|43
|T14
|JAKE OWEN
|17
|18
|8
|43
|T14
|ADAM THIELEN
|12
|6
|25
|43
|17
|VINNY DEL NEGRO
|12
|14
|16
|42
|18
|JACK WAGNER
|17
|21
|3
|41
|19
|BRIAN URLACHER
|19
|13
|8
|40
|T20
|ROBBIE GOULD
|13
|15
|11
|39
|T20
|DEREK CARR
|11
|17
|11
|39
|T20
|HARRISON SMITH
|10
|14
|15
|39
|23
|ALEX KILLORN
|21
|9
|8
|38
|T24
|DOUG PEDERSON
|11
|17
|5
|33
|T24
|TIM WAKEFIELD
|13
|13
|7
|33
|T24
|ALFONSO RIBEIRO
|10
|10
|13
|33
|T24
|RAY ALLEN
|1
|14
|18
|33
|28
|JON LESTER
|7
|14
|9
|30
|29
|TIM BROWN
|10
|6
|13
|29
|T30
|DAVID WELLS
|14
|13
|1
|28
|T30
|BRET BAIER
|20
|5
|3
|28
|T30
|JOE MAUER
|18
|6
|4
|28
|T30
|TJ OSHIE
|17
|7
|4
|28
|34
|ALEX SMITH
|12
|2
|13
|27
|T35
|DWIGHT FREENEY
|11
|11
|2
|24
|T35
|CHARLES WOODSON
|16
|-1
|9
|24
|T37
|JEROME BETTIS
|5
|18
|-1
|22
|T37
|JOSH ALLEN
|7
|4
|11
|22
|39
|MIKE MODANO
|10
|2
|9
|21
|T40
|JOE BUCK
|4
|7
|8
|19
|T40
|LARRY FITZGERALD
|-2
|11
|10
|19
|T42
|JERRY RICE
|4
|11
|2
|17
|T42
|RONDE BARBER
|-5
|9
|13
|17
|44
|JAYSON WERTH
|10
|0
|6
|16
|45
|PATRICK PETERSON
|1
|12
|2
|15
|T46
|JOE THEISMANN
|6
|8
|-1
|13
|T46
|AJ HAWK
|9
|3
|1
|13
|T46
|SETH CURRY
|5
|5
|3
|13
|49
|CANELO
|-1
|11
|2
|12
|50
|DEXTER FOWLER
|3
|-7
|14
|10
|T51
|SHANE VICTORINO
|8
|0
|1
|9
|T51
|HALLY LEADBETTER
|0
|1
|8
|9
|T53
|ANDREW WHITWORTH
|7
|-2
|1
|6
|T53
|NATE BARGATZE
|-3
|7
|2
|6
|55
|JAY BILAS
|1
|2
|0
|3
|56
|DAVID CARR
|4
|4
|-6
|2
|57
|ROGER CLEMENS
|-1
|-6
|8
|1
|58
|ANDRE IGUODALA
|-1
|-2
|3
|0
|T59
|RAY ROMANO
|-1
|1
|-1
|-1
|T59
|MARCUS ALLEN
|10
|-13
|2
|-1
|61
|REGGIE BUSH
|0
|4
|-8
|-4
|62
|PATRICK MAHOMES II
|-3
|4
|-6
|-5
|63
|CC SABATHIA
|5
|-4
|-8
|-7
|64
|ROB RIGGLE
|-4
|-3
|-3
|-10
|65
|MIKE VRABEL
|4
|1
|-16
|-11
|66
|JASON SCHEFF
|-7
|-4
|-1
|-12
|67
|PAT MCAFEE
|-4
|-5
|-4
|-13
|68
|DAN QUAYLE
|-5
|-5
|-4
|-14
|69
|KYLE LOWRY
|-7
|-8
|0
|-15
|70
|RYAN FITZPATRICK
|-7
|-4
|-5
|-16
|71
|TRAVIS KELCE
|-1
|-7
|-9
|-17
|72
|EMMITT SMITH
|-1
|-8
|-9
|-18
|T73
|COLIN JOST
|-9
|0
|-15
|-24
|T73
|LARRY THE CABLE GUY
|-6
|-12
|-6
|-24
|T73
|STEVE YOUNG
|-12
|-6
|-6
|-24
|T76
|VINCE CARTER
|-4
|-10
|-11
|-25
|T76
|DAVANTE ADAMS
|-18
|-7
|0
|-25
|78
|JAY DEMARCUS
|-1
|-12
|-15
|-28
|79
|BAKER MAYFIELD
|-3
|-10
|-17
|-30
|80
|BRIAN BAUMGARTNER
|-5
|-11
|-15
|-31
|81
|CHARLES BARKLEY
|-8
|-17
|-7
|-32
|82
|MILES TELLER
|-17
|-11
|-6
|-34
|83
|JIM MCMAHON
|-3
|-18
|-14
|-35
|84
|MIKE GOLIC
|-14
|-18
|-8
|-40
|85
|DEMARCUS WARE
|-14
|-21
|-9
|-44
|T86
|JOHN O’HURLEY
|-11
|-14
|-21
|-46
|T86
|KYLE RUDOLPH
|-14
|-15
|-17
|-46
|T86
|CHACE CRAWFORD
|-18
|-14
|-14
|-46
|T89
|KATHRYN TAPPEN
|-20
|-12
|-19
|-51
|T89
|ZACH LAVINE
|-18
|-16
|-17
|-51
|91
|THE MIZ
|-23
|-20
|-13
|-56
|92
|DYLAN DREYER
|-27
|-19
|-18
|-64
|WD
|DON CHEADLE
|-17
|-17