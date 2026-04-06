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American Century Championship - 2024 Results

July 12-14, 2024 | Edgewood Tahoe Golf Course
Tournament Summary Purse: $750,000
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72 YARDS: 6709

﻿Position Name R1 R2 R3 Total Points
1 MARDY FISH 23 34 26 83
2 JOE PAVELSKI 21 29 29 79
3 ANNIKA SORENSTAM 17 24 27 68
4 JOHN SMOLTZ 18 17 29 64
5 DEREK LOWE 21 21 20 62
6 MARK MULDER 19 23 19 61
7 ADAM THIELEN 24 21 13 58
8 TAYLOR TWELLMAN 13 25 14 52
9 JAKE OWEN 17 17 17 51
10 JACK WAGNER 14 21 14 49
T11 HARRISON SMITH 14 19 15 48
T11 DEREK CARR 9 14 25 48
T13 RAY ALLEN 14 24 9 47
T13 AUSTIN REAVES 11 23 13 47
15 AARON RODGERS 10 12 24 46
T16 TIM BROWN 17 18 10 45
T16 JOE MAUER 17 14 14 45
T16 MATT RYAN 12 13 20 45
19 KEVIN MILLAR 14 11 15 40
T20 DELL CURRY 19 10 10 39
T20 JOSH ALLEN 13 14 12 39
T20 HALLY LEADBETTER 9 17 13 39
23 ANDREW WHITWORTH 5 17 16 38
24 JOHN ELWAY 8 12 17 37
T25 ALFONSO RIBEIRO 10 16 9 35
T25 BRIAN URLACHER 11 12 12 35
27 CHRIS HARRISON 3 17 14 34
28 MICHAEL PENA 14 8 11 33
29 PATRICK PETERSON 4 8 18 30
30 ROBBIE GOULD 10 2 17 29
31 DWIGHT FREENEY 0 7 20 27
32 LARRY FITZGERALD 9 6 11 26
33 CARSON DALY 2 14 9 25
34 MATTHEW TKACHUK 5 5 14 24
T35 SETH CURRY 16 3 3 22
T35 JOHN CARLSON 7 8 7 22
T35 AJ HAWK 10 2 10 22
T38 DOUG PEDERSON 7 5 9 21
T38 TONY ROMO 6 2 13 21
40 CHASE UTLEY 14 2 2 18
41 RYAN FITZPATRICK 3 9 4 16
42 ALBERT PUJOLS 2 5 8 15
43 DAVANTE ADAMS 3 1 10 14
T44 JEROME BETTIS 7 3 2 12
T44 CHANDLER PARSONS 5 -3 10 12
T44 TREVOR LAWRENCE 2 -5 15 12
T47 NATE BARGATZE 10 -3 3 10
T47 JAYSON WERTH 6 1 3 10
T47 ROGER CLEMENS -2 5 7 10
T50 DAVID WELLS 1 5 2 8
T50 TJ OSHIE 5 -1 4 8
52 JAY BILAS 1 -2 8 7
T53 KYLE LOWRY 5 6 -6 5
T53 SHANE VICTORINO 8 2 -5 5
55 MIKE VRABEL 4 -3 0 1
T56 MARCUS ALLEN -13 13 -2 -2
T56 GARY SHEFFIELD -9 1 6 -2
58 CHARLES BARKLEY 3 0 -7 -4
59 BOBBY FLAY -1 2 -6 -5
T60 JIM MCMAHON -5 -1 -1 -7
T60 DON CHEADLE 0 -11 4 -7
62 VINCE CARTER -1 -5 -2 -8
63 TRAVIS KELCE -2 3 -11 -10
T64 KYLE JUSZCZYK -6 -3 -3 -12
T64 ROB RIGGLE -5 -7 0 -12
T64 JERRY RICE 11 -33 10 -12
67 CHARLES WOODSON -6 -11 4 -13
68 STEVE YOUNG -6 -10 -2 -18
T69 LARRY THE CABLE GUY 2 -13 -8 -19
T69 BRIAN BAUMGARTNER -3 -13 -3 -19
71 RAY ROMANO -6 -10 -4 -20
72 BLAKE GRIFFIN -15 -2 -4 -21
T73 JOE FLACCO -6 -9 -7 -22
T73 JOE THEISMANN -12 -5 -5 -22
T73 JASON SCHEFF -17 -9 4 -22
76 COLIN JOST -2 -15 -8 -25
77 BAKER MAYFIELD -3 -19 -4 -26
78 DEMARCUS WARE -3 -14 -11 -28
79 JOHN O’HURLEY -13 -6 -10 -29
80 KYLE RUDOLPH -14 -19 3 -30
81 ROB MCELHENNEY -12 -17 -6 -35
82 KATHRYN TAPPEN -24 -11 -5 -40
83 JAY DEMARCUS -17 -6 -21 -44
84 MIKE GOLIC -15 -21 -10 -46
T85 THE MIZ -17 -18 -15 -50
T85 MILES TELLER -19 -25 -6 -50
87 JASON KELCE -24 -13 -14 -51
88 ALEX RODRIGUEZ -32 -11 -16 -59
89 DYLAN DREYER -14 -25 -25 -64
WD BRET BAIER 7 10 17