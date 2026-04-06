American Century Championship - 2024 Results
July 12-14, 2024 | Edgewood Tahoe Golf Course
Tournament Summary Purse: $750,000
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72 YARDS: 6709
|Position
|Name
|R1
|R2
|R3
|Total Points
|1
|MARDY FISH
|23
|34
|26
|83
|2
|JOE PAVELSKI
|21
|29
|29
|79
|3
|ANNIKA SORENSTAM
|17
|24
|27
|68
|4
|JOHN SMOLTZ
|18
|17
|29
|64
|5
|DEREK LOWE
|21
|21
|20
|62
|6
|MARK MULDER
|19
|23
|19
|61
|7
|ADAM THIELEN
|24
|21
|13
|58
|8
|TAYLOR TWELLMAN
|13
|25
|14
|52
|9
|JAKE OWEN
|17
|17
|17
|51
|10
|JACK WAGNER
|14
|21
|14
|49
|T11
|HARRISON SMITH
|14
|19
|15
|48
|T11
|DEREK CARR
|9
|14
|25
|48
|T13
|RAY ALLEN
|14
|24
|9
|47
|T13
|AUSTIN REAVES
|11
|23
|13
|47
|15
|AARON RODGERS
|10
|12
|24
|46
|T16
|TIM BROWN
|17
|18
|10
|45
|T16
|JOE MAUER
|17
|14
|14
|45
|T16
|MATT RYAN
|12
|13
|20
|45
|19
|KEVIN MILLAR
|14
|11
|15
|40
|T20
|DELL CURRY
|19
|10
|10
|39
|T20
|JOSH ALLEN
|13
|14
|12
|39
|T20
|HALLY LEADBETTER
|9
|17
|13
|39
|23
|ANDREW WHITWORTH
|5
|17
|16
|38
|24
|JOHN ELWAY
|8
|12
|17
|37
|T25
|ALFONSO RIBEIRO
|10
|16
|9
|35
|T25
|BRIAN URLACHER
|11
|12
|12
|35
|27
|CHRIS HARRISON
|3
|17
|14
|34
|28
|MICHAEL PENA
|14
|8
|11
|33
|29
|PATRICK PETERSON
|4
|8
|18
|30
|30
|ROBBIE GOULD
|10
|2
|17
|29
|31
|DWIGHT FREENEY
|0
|7
|20
|27
|32
|LARRY FITZGERALD
|9
|6
|11
|26
|33
|CARSON DALY
|2
|14
|9
|25
|34
|MATTHEW TKACHUK
|5
|5
|14
|24
|T35
|SETH CURRY
|16
|3
|3
|22
|T35
|JOHN CARLSON
|7
|8
|7
|22
|T35
|AJ HAWK
|10
|2
|10
|22
|T38
|DOUG PEDERSON
|7
|5
|9
|21
|T38
|TONY ROMO
|6
|2
|13
|21
|40
|CHASE UTLEY
|14
|2
|2
|18
|41
|RYAN FITZPATRICK
|3
|9
|4
|16
|42
|ALBERT PUJOLS
|2
|5
|8
|15
|43
|DAVANTE ADAMS
|3
|1
|10
|14
|T44
|JEROME BETTIS
|7
|3
|2
|12
|T44
|CHANDLER PARSONS
|5
|-3
|10
|12
|T44
|TREVOR LAWRENCE
|2
|-5
|15
|12
|T47
|NATE BARGATZE
|10
|-3
|3
|10
|T47
|JAYSON WERTH
|6
|1
|3
|10
|T47
|ROGER CLEMENS
|-2
|5
|7
|10
|T50
|DAVID WELLS
|1
|5
|2
|8
|T50
|TJ OSHIE
|5
|-1
|4
|8
|52
|JAY BILAS
|1
|-2
|8
|7
|T53
|KYLE LOWRY
|5
|6
|-6
|5
|T53
|SHANE VICTORINO
|8
|2
|-5
|5
|55
|MIKE VRABEL
|4
|-3
|0
|1
|T56
|MARCUS ALLEN
|-13
|13
|-2
|-2
|T56
|GARY SHEFFIELD
|-9
|1
|6
|-2
|58
|CHARLES BARKLEY
|3
|0
|-7
|-4
|59
|BOBBY FLAY
|-1
|2
|-6
|-5
|T60
|JIM MCMAHON
|-5
|-1
|-1
|-7
|T60
|DON CHEADLE
|0
|-11
|4
|-7
|62
|VINCE CARTER
|-1
|-5
|-2
|-8
|63
|TRAVIS KELCE
|-2
|3
|-11
|-10
|T64
|KYLE JUSZCZYK
|-6
|-3
|-3
|-12
|T64
|ROB RIGGLE
|-5
|-7
|0
|-12
|T64
|JERRY RICE
|11
|-33
|10
|-12
|67
|CHARLES WOODSON
|-6
|-11
|4
|-13
|68
|STEVE YOUNG
|-6
|-10
|-2
|-18
|T69
|LARRY THE CABLE GUY
|2
|-13
|-8
|-19
|T69
|BRIAN BAUMGARTNER
|-3
|-13
|-3
|-19
|71
|RAY ROMANO
|-6
|-10
|-4
|-20
|72
|BLAKE GRIFFIN
|-15
|-2
|-4
|-21
|T73
|JOE FLACCO
|-6
|-9
|-7
|-22
|T73
|JOE THEISMANN
|-12
|-5
|-5
|-22
|T73
|JASON SCHEFF
|-17
|-9
|4
|-22
|76
|COLIN JOST
|-2
|-15
|-8
|-25
|77
|BAKER MAYFIELD
|-3
|-19
|-4
|-26
|78
|DEMARCUS WARE
|-3
|-14
|-11
|-28
|79
|JOHN O’HURLEY
|-13
|-6
|-10
|-29
|80
|KYLE RUDOLPH
|-14
|-19
|3
|-30
|81
|ROB MCELHENNEY
|-12
|-17
|-6
|-35
|82
|KATHRYN TAPPEN
|-24
|-11
|-5
|-40
|83
|JAY DEMARCUS
|-17
|-6
|-21
|-44
|84
|MIKE GOLIC
|-15
|-21
|-10
|-46
|T85
|THE MIZ
|-17
|-18
|-15
|-50
|T85
|MILES TELLER
|-19
|-25
|-6
|-50
|87
|JASON KELCE
|-24
|-13
|-14
|-51
|88
|ALEX RODRIGUEZ
|-32
|-11
|-16
|-59
|89
|DYLAN DREYER
|-14
|-25
|-25
|-64
|WD
|BRET BAIER
|7
|10
|–
|17