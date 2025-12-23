American Century Championship - 2025 Results
July 11-13, 2025 | Edgewood Tahoe Golf Course
Tournament Summary Purse: $750,000
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72
YARDS: 6709
|Pos
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|1
|JOE PAVELSKI
|23
|21
|29
|73
|2
|JOHN SMOLTZ
|17
|19
|28
|64
|3
|JAKE OWEN
|16
|25
|21
|62
|4
|TAYLOR TWELLMAN
|21
|23
|17
|61
|5
|STEPHEN CURRY
|21
|14
|23
|58
|6
|MARK MULDER
|15
|21
|21
|57
|7
|ANNIKA SORENSTAM
|17
|20
|18
|55
|8
|TONY ROMO
|18
|18
|18
|54
|9
|MARDY FISH
|17
|18
|18
|53
|10
|MICHAEL PENA
|7
|23
|21
|51
|T11
|ADAM THIELEN
|19
|21
|8
|48
|T11
|MATT RYAN
|14
|15
|19
|48
|T13
|KEVIN MILLAR
|15
|15
|15
|45
|T13
|AUSTIN REAVES
|15
|14
|16
|45
|15
|AARON RODGERS
|15
|15
|14
|44
|16
|JACK WAGNER
|5
|16
|19
|40
|17
|ALEX CARUSO
|18
|6
|13
|37
|18
|DEREK LOWE
|14
|5
|15
|34
|19
|JOE MAUER
|11
|8
|13
|32
|20
|HALLY LEADBETTER
|8
|7
|16
|31
|21
|BRIAN URLACHER
|9
|6
|15
|30
|22
|CARSON DALY
|8
|10
|11
|29
|23
|JERRY RICE
|2
|16
|10
|28
|T24
|VINNY DEL NEGRO
|22
|9
|-4
|27
|T24
|DEREK CARR
|13
|9
|5
|27
|T24
|BRET BAIER
|13
|4
|10
|27
|27
|DELL CURRY
|10
|6
|10
|26
|28
|ALFONSO RIBEIRO
|7
|11
|7
|25
|29
|PATRICK PETERSON
|5
|6
|12
|23
|T30
|JEROME BETTIS
|10
|11
|1
|22
|T30
|SETH CURRY
|8
|6
|8
|22
|T32
|RAY ALLEN
|8
|9
|4
|21
|T32
|TJ OSHIE
|6
|2
|13
|21
|T34
|TIM BROWN
|12
|5
|3
|20
|T34
|JOSH ALLEN
|7
|6
|7
|20
|36
|MATTHEW TKACHUK
|2
|11
|5
|18
|37
|LARRY FITZGERALD
|6
|1
|9
|16
|T38
|DWIGHT FREENEY
|8
|0
|6
|14
|T38
|KYLE LOWRY
|1
|2
|11
|14
|40
|JOE BUCK
|-1
|8
|6
|13
|T41
|ALBERT PUJOLS
|1
|11
|0
|12
|T41
|ANDREW WHITWORTH
|4
|5
|3
|12
|T41
|CHRIS HARRISON
|1
|2
|9
|12
|44
|JAY BILAS
|0
|9
|0
|9
|T45
|SAM DARNOLD
|2
|3
|1
|6
|T45
|NATE BARGATZE
|-1
|-2
|9
|6
|47
|AJ HAWK
|-2
|8
|-1
|5
|48
|ROGER CLEMENS
|-3
|4
|3
|4
|49
|JIMMY ROLLINS
|-11
|14
|-1
|2
|50
|SHANE VICTORINO
|-1
|-4
|6
|1
|T51
|RYAN FITZPATRICK
|1
|-6
|4
|-1
|T51
|DAVID WELLS
|1
|-7
|5
|-1
|T53
|CHASE UTLEY
|-5
|4
|-2
|-3
|T53
|GARY SHEFFIELD
|-4
|-1
|2
|-3
|T53
|JAYSON WERTH
|-14
|7
|4
|-3
|56
|JUSTIN GAETHJE
|-2
|-1
|-1
|-4
|57
|EMMITT SMITH
|-6
|-3
|3
|-6
|58
|ZACH LAVINE
|-3
|-3
|-1
|-7
|T59
|KYLE JUSZCZYK
|0
|-7
|-1
|-8
|T59
|VINCE CARTER
|3
|-10
|-1
|-8
|T59
|MIKE VRABEL
|-6
|-2
|0
|-8
|62
|TIMOTHY SIMONS
|-1
|-5
|-3
|-9
|T63
|DAVANTE ADAMS
|-8
|2
|-6
|-12
|T63
|CHARLES WOODSON
|-2
|-4
|-6
|-12
|T63
|ROB RIGGLE
|-7
|-3
|-2
|-12
|T63
|TRAVIS KELCE
|-4
|-6
|-2
|-12
|67
|JIM MCMAHON
|-3
|-9
|-2
|-14
|68
|MARCUS ALLEN
|1
|-7
|-9
|-15
|69
|CHARLES BARKLEY
|9
|-16
|-10
|-17
|70
|RAY ROMANO
|-7
|-4
|-8
|-19
|71
|JOE THEISMANN
|0
|-9
|-12
|-21
|72
|BRIAN BAUMGARTNER
|-9
|-6
|-7
|-22
|73
|COLIN JOST
|-4
|-6
|-13
|-23
|74
|CATHY ENGELBERT
|-11
|-9
|-5
|-25
|T75
|TREVOR LAWRENCE
|-18
|-1
|-8
|-27
|T75
|MILES TELLER
|-5
|-15
|-7
|-27
|77
|JAY DEMARCUS
|-7
|-19
|-4
|-30
|78
|LARRY THE CABLE GUY
|-4
|-8
|-19
|-31
|79
|DEMARCUS WARE
|-6
|-14
|-12
|-32
|80
|ROB MAC
|-13
|-6
|-14
|-33
|81
|GEORGE KITTLE
|-9
|-12
|-13
|-34
|82
|JASON SCHEFF
|-12
|-12
|-11
|-35
|83
|BAKER MAYFIELD
|-9
|-15
|-12
|-36
|84
|JUSTIN REID
|-19
|-18
|-9
|-46
|85
|THE MIZ
|-14
|-19
|-15
|-48
|86
|JASON KELCE
|-14
|-23
|-14
|-51
|87
|GRANT HILL
|-9
|-28
|-17
|-54
|T88
|KATHRYN TAPPEN
|-20
|-16
|-24
|-60
|T88
|RICH EISEN
|-19
|-21
|-20
|-60
|90
|DYLAN DREYER
|-22
|-21
|-20
|-63