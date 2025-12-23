 Skip navigation
American Century Championship - 2025 Results

July 11-13, 2025 | Edgewood Tahoe Golf Course
Tournament Summary Purse: $750,000
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72
YARDS: 6709

Pos Player R1 R2 R3 Total
1 JOE PAVELSKI 23 21 29 73
2 JOHN SMOLTZ 17 19 28 64
3 JAKE OWEN 16 25 21 62
4 TAYLOR TWELLMAN 21 23 17 61
5 STEPHEN CURRY 21 14 23 58
6 MARK MULDER 15 21 21 57
7 ANNIKA SORENSTAM 17 20 18 55
8 TONY ROMO 18 18 18 54
9 MARDY FISH 17 18 18 53
10 MICHAEL PENA 7 23 21 51
T11 ADAM THIELEN 19 21 8 48
T11 MATT RYAN 14 15 19 48
T13 KEVIN MILLAR 15 15 15 45
T13 AUSTIN REAVES 15 14 16 45
15 AARON RODGERS 15 15 14 44
16 JACK WAGNER 5 16 19 40
17 ALEX CARUSO 18 6 13 37
18 DEREK LOWE 14 5 15 34
19 JOE MAUER 11 8 13 32
20 HALLY LEADBETTER 8 7 16 31
21 BRIAN URLACHER 9 6 15 30
22 CARSON DALY 8 10 11 29
23 JERRY RICE 2 16 10 28
T24 VINNY DEL NEGRO 22 9 -4 27
T24 DEREK CARR 13 9 5 27
T24 BRET BAIER 13 4 10 27
27 DELL CURRY 10 6 10 26
28 ALFONSO RIBEIRO 7 11 7 25
29 PATRICK PETERSON 5 6 12 23
T30 JEROME BETTIS 10 11 1 22
T30 SETH CURRY 8 6 8 22
T32 RAY ALLEN 8 9 4 21
T32 TJ OSHIE 6 2 13 21
T34 TIM BROWN 12 5 3 20
T34 JOSH ALLEN 7 6 7 20
36 MATTHEW TKACHUK 2 11 5 18
37 LARRY FITZGERALD 6 1 9 16
T38 DWIGHT FREENEY 8 0 6 14
T38 KYLE LOWRY 1 2 11 14
40 JOE BUCK -1 8 6 13
T41 ALBERT PUJOLS 1 11 0 12
T41 ANDREW WHITWORTH 4 5 3 12
T41 CHRIS HARRISON 1 2 9 12
44 JAY BILAS 0 9 0 9
T45 SAM DARNOLD 2 3 1 6
T45 NATE BARGATZE -1 -2 9 6
47 AJ HAWK -2 8 -1 5
48 ROGER CLEMENS -3 4 3 4
49 JIMMY ROLLINS -11 14 -1 2
50 SHANE VICTORINO -1 -4 6 1
T51 RYAN FITZPATRICK 1 -6 4 -1
T51 DAVID WELLS 1 -7 5 -1
T53 CHASE UTLEY -5 4 -2 -3
T53 GARY SHEFFIELD -4 -1 2 -3
T53 JAYSON WERTH -14 7 4 -3
56 JUSTIN GAETHJE -2 -1 -1 -4
57 EMMITT SMITH -6 -3 3 -6
58 ZACH LAVINE -3 -3 -1 -7
T59 KYLE JUSZCZYK 0 -7 -1 -8
T59 VINCE CARTER 3 -10 -1 -8
T59 MIKE VRABEL -6 -2 0 -8
62 TIMOTHY SIMONS -1 -5 -3 -9
T63 DAVANTE ADAMS -8 2 -6 -12
T63 CHARLES WOODSON -2 -4 -6 -12
T63 ROB RIGGLE -7 -3 -2 -12
T63 TRAVIS KELCE -4 -6 -2 -12
67 JIM MCMAHON -3 -9 -2 -14
68 MARCUS ALLEN 1 -7 -9 -15
69 CHARLES BARKLEY 9 -16 -10 -17
70 RAY ROMANO -7 -4 -8 -19
71 JOE THEISMANN 0 -9 -12 -21
72 BRIAN BAUMGARTNER -9 -6 -7 -22
73 COLIN JOST -4 -6 -13 -23
74 CATHY ENGELBERT -11 -9 -5 -25
T75 TREVOR LAWRENCE -18 -1 -8 -27
T75 MILES TELLER -5 -15 -7 -27
77 JAY DEMARCUS -7 -19 -4 -30
78 LARRY THE CABLE GUY -4 -8 -19 -31
79 DEMARCUS WARE -6 -14 -12 -32
80 ROB MAC -13 -6 -14 -33
81 GEORGE KITTLE -9 -12 -13 -34
82 JASON SCHEFF -12 -12 -11 -35
83 BAKER MAYFIELD -9 -15 -12 -36
84 JUSTIN REID -19 -18 -9 -46
85 THE MIZ -14 -19 -15 -48
86 JASON KELCE -14 -23 -14 -51
87 GRANT HILL -9 -28 -17 -54
T88 KATHRYN TAPPEN -20 -16 -24 -60
T88 RICH EISEN -19 -21 -20 -60
90 DYLAN DREYER -22 -21 -20 -63