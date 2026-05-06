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MLB: New York Yankees at Athletics
Fantasy Baseball Waiver Wire: How can you replace Aaron Judge?
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How to watch the 2026 U.S. Track and Field Lone Star Grand Prix: TV/live stream info, preview

Top Clips

miles_mpx.jpg
HLs: Miles makes history as Lynx down Valkyries
nbc_wnba_dreamvsfever_260604.jpg
HLs: Mitchell, Clark power Fever past Reese, Dream
nbc_lpga_usopenday1_260604.jpg
Highlights: 2026 U.S. Women’s Open, Round 1

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American Century Championship - 2007 Results

July 13-15, 2007 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36-72
YARDS: 7072

﻿Pos. Player R1 R2 R3 Total Total Strokes Prize
1 Chris Chandler 23 24 31 78 208 125000
2 Rick Rhoden 22 29 22 73 210 60000
3 Grant Fuhr 25 23 22 70 212 35000
4 Mark Rypien 22 25 21 68 213 25000
5 Billy Joe Tolliver 26 15 24 65 217 20000
6 Trent Dilfer 23 21 18 62 217 17742.19
7 Tommy Maddox 23 14 22 59 219 13617.51
7 Jack Wagner 18 24 17 59 219 13617.51
9 Sterling Sharpe 25 17 14 56 224 10992.51
10 Brett Hull 15 16 24 55 223 10242.51
11 Tony Romo (A) 13 27 14 54 222 0
12 Ryan Longwell 15 16 21 52 225 6881.31
13 Joe Theismann 12 18 21 51 227 6701.31
13 Dan Quinn 17 19 15 51 223 6701.31
13 Pierre Larouche 18 16 17 51 223 6701.31
16 Vince Coleman 13 14 22 49 224 6431.31
16 Mario Lemieux 14 23 12 49 227 6431.31
16 Al DelGreco 18 21 10 49 228 6431.31
19 Bret Saberhagen 15 13 19 47 229 6206.31
19 John Elway (A) 14 17 16 47 227 0
21 Jim McMahon 12 14 15 41 234 6026.31
21 Jerry Rice 10 17 14 41 230 6026.31
23 Drew Brees 4 17 19 40 233 5891.31
24 Dan Majerle 11 19 9 39 232 5801.31
25 Corey Nakatani 6 16 16 38 233 5666.31
25 Marshall Faulk 16 10 12 38 233 5666.31
27 Vinny Del Negro 9 11 15 35 236 5531.31
28 Lucas Black 5 13 16 34 237 5351.31
28 Tim Brown 16 7 11 34 234 5351.31
28 Joe Sakic (A) 19 6 9 34 238 0
31 Neil Lomax (A) 15 10 5 30 239 0
32 Kyle Boller 1 15 13 29 240 5081.31
33 Dick Jauron 7 10 11 28 239 4946.31
33 Carson Palmer (A) 14 7 7 28 240 0
35 Todd Heap 7 8 10 25 242 4811.31
36 Johnny Bench 7 2 14 23 243 4676.31
36 Lawrence Taylor 11 7 5 23 245 4676.31
38 Gary Carter 8 7 7 22 242 4541.31
39 David Carr 3 11 6 20 247 4451.31
40 Vinny Testaverde 6 1 12 19 248 4316.31
40 Dan Jansen 9 -3 13 19 248 4316.31
42 Steve Spurrier 6 7 4 17 249 4136.31
42 Michael Jordan (A) 5 8 4 17 249 0
44 Ronde Barber (A) 3 5 8 16 248 0
45 Maury Povich (A) 11 2 2 15 248 0
46 Dan Quayle (A) 7 6 1 14 250 0
47 Ben Roethlisberger 7 7 -1 13 252 3686.31
47 Aaron Rodgers 0 6 7 13 253 3686.31
49 Steve Beuerlein 2 -1 10 11 251 3551.31
50 Marcus Allen (A) 7 2 1 10 253 0
50 Spud Webb 9 1 0 10 253 3416.31
52 Bruce McGill 2 4 3 9 255 3281.31
53 Mike Shanahan 4 0 4 8 254 3191.31
54 Mike Eruzione -3 -3 13 7 255 3101.31
55 Keenan McCardell -1 7 -1 5 261 3011.31
56 Ray Allen 10 2 -10 2 259 2876.31
56 Paul O’Neill -3 1 4 2 258 2876.31
58 Stone Phillips (A) 0 -1 1 0 261 0
59 Bode Miller (A) 3 -5 -1 -3 262 0
60 Scott Erickson -4 -7 7 -4 260 2561.31
61 Jason Kidd -4 -1 -1 -6 269 2471.31
62 Emmitt Smith (A) -16 -4 7 -13 265 0
63 Dwight Clark -5 -4 -6 -15 270 2246.31
63 Jerome Bettis (A) -13 -4 2 -15 274 0
65 Herman Edwards -5 -2 -9 -16 272 2111.31
66 Gene Upshaw -5 -11 -3 -19 273 2021.31
67 Roy Green -1 -10 -9 -20 274 1931.31
68 Ray Romano (A) -4 -13 -6 -23 276 0
69 LaDainian Tomlinson -10 -16 -4 -30 278 1751.31
70 Digger Phelps (A) -14 -4 -13 -31 279 0
71 Ming Tsai (A) -11 -15 -9 -35 282 0
72 Al Michaels (A) -12 -14 -12 -38 283 0
73 Don Cheadle (A) -18 -11 -12 -41 285 0
74 Kevin Nealon -27 -5 -12 -44 291 1301.31
75 Brandi Chastain -20 -17 -9 -46 287 1211.31
76 Lou Holtz (A) -19 -13 -18 -50 294 0
77 Cheech Marin (A) -23 -19 -25 -67 302 0
78 Charles Barkley (A) -30 -33 -31 -94 320 0