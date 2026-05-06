American Century Championship - 2007 Results
July 13-15, 2007 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36-72
YARDS: 7072
|Pos.
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Total Strokes
|Prize
|1
|Chris Chandler
|23
|24
|31
|78
|208
|125000
|2
|Rick Rhoden
|22
|29
|22
|73
|210
|60000
|3
|Grant Fuhr
|25
|23
|22
|70
|212
|35000
|4
|Mark Rypien
|22
|25
|21
|68
|213
|25000
|5
|Billy Joe Tolliver
|26
|15
|24
|65
|217
|20000
|6
|Trent Dilfer
|23
|21
|18
|62
|217
|17742.19
|7
|Tommy Maddox
|23
|14
|22
|59
|219
|13617.51
|7
|Jack Wagner
|18
|24
|17
|59
|219
|13617.51
|9
|Sterling Sharpe
|25
|17
|14
|56
|224
|10992.51
|10
|Brett Hull
|15
|16
|24
|55
|223
|10242.51
|11
|Tony Romo (A)
|13
|27
|14
|54
|222
|0
|12
|Ryan Longwell
|15
|16
|21
|52
|225
|6881.31
|13
|Joe Theismann
|12
|18
|21
|51
|227
|6701.31
|13
|Dan Quinn
|17
|19
|15
|51
|223
|6701.31
|13
|Pierre Larouche
|18
|16
|17
|51
|223
|6701.31
|16
|Vince Coleman
|13
|14
|22
|49
|224
|6431.31
|16
|Mario Lemieux
|14
|23
|12
|49
|227
|6431.31
|16
|Al DelGreco
|18
|21
|10
|49
|228
|6431.31
|19
|Bret Saberhagen
|15
|13
|19
|47
|229
|6206.31
|19
|John Elway (A)
|14
|17
|16
|47
|227
|0
|21
|Jim McMahon
|12
|14
|15
|41
|234
|6026.31
|21
|Jerry Rice
|10
|17
|14
|41
|230
|6026.31
|23
|Drew Brees
|4
|17
|19
|40
|233
|5891.31
|24
|Dan Majerle
|11
|19
|9
|39
|232
|5801.31
|25
|Corey Nakatani
|6
|16
|16
|38
|233
|5666.31
|25
|Marshall Faulk
|16
|10
|12
|38
|233
|5666.31
|27
|Vinny Del Negro
|9
|11
|15
|35
|236
|5531.31
|28
|Lucas Black
|5
|13
|16
|34
|237
|5351.31
|28
|Tim Brown
|16
|7
|11
|34
|234
|5351.31
|28
|Joe Sakic (A)
|19
|6
|9
|34
|238
|0
|31
|Neil Lomax (A)
|15
|10
|5
|30
|239
|0
|32
|Kyle Boller
|1
|15
|13
|29
|240
|5081.31
|33
|Dick Jauron
|7
|10
|11
|28
|239
|4946.31
|33
|Carson Palmer (A)
|14
|7
|7
|28
|240
|0
|35
|Todd Heap
|7
|8
|10
|25
|242
|4811.31
|36
|Johnny Bench
|7
|2
|14
|23
|243
|4676.31
|36
|Lawrence Taylor
|11
|7
|5
|23
|245
|4676.31
|38
|Gary Carter
|8
|7
|7
|22
|242
|4541.31
|39
|David Carr
|3
|11
|6
|20
|247
|4451.31
|40
|Vinny Testaverde
|6
|1
|12
|19
|248
|4316.31
|40
|Dan Jansen
|9
|-3
|13
|19
|248
|4316.31
|42
|Steve Spurrier
|6
|7
|4
|17
|249
|4136.31
|42
|Michael Jordan (A)
|5
|8
|4
|17
|249
|0
|44
|Ronde Barber (A)
|3
|5
|8
|16
|248
|0
|45
|Maury Povich (A)
|11
|2
|2
|15
|248
|0
|46
|Dan Quayle (A)
|7
|6
|1
|14
|250
|0
|47
|Ben Roethlisberger
|7
|7
|-1
|13
|252
|3686.31
|47
|Aaron Rodgers
|0
|6
|7
|13
|253
|3686.31
|49
|Steve Beuerlein
|2
|-1
|10
|11
|251
|3551.31
|50
|Marcus Allen (A)
|7
|2
|1
|10
|253
|0
|50
|Spud Webb
|9
|1
|0
|10
|253
|3416.31
|52
|Bruce McGill
|2
|4
|3
|9
|255
|3281.31
|53
|Mike Shanahan
|4
|0
|4
|8
|254
|3191.31
|54
|Mike Eruzione
|-3
|-3
|13
|7
|255
|3101.31
|55
|Keenan McCardell
|-1
|7
|-1
|5
|261
|3011.31
|56
|Ray Allen
|10
|2
|-10
|2
|259
|2876.31
|56
|Paul O’Neill
|-3
|1
|4
|2
|258
|2876.31
|58
|Stone Phillips (A)
|0
|-1
|1
|0
|261
|0
|59
|Bode Miller (A)
|3
|-5
|-1
|-3
|262
|0
|60
|Scott Erickson
|-4
|-7
|7
|-4
|260
|2561.31
|61
|Jason Kidd
|-4
|-1
|-1
|-6
|269
|2471.31
|62
|Emmitt Smith (A)
|-16
|-4
|7
|-13
|265
|0
|63
|Dwight Clark
|-5
|-4
|-6
|-15
|270
|2246.31
|63
|Jerome Bettis (A)
|-13
|-4
|2
|-15
|274
|0
|65
|Herman Edwards
|-5
|-2
|-9
|-16
|272
|2111.31
|66
|Gene Upshaw
|-5
|-11
|-3
|-19
|273
|2021.31
|67
|Roy Green
|-1
|-10
|-9
|-20
|274
|1931.31
|68
|Ray Romano (A)
|-4
|-13
|-6
|-23
|276
|0
|69
|LaDainian Tomlinson
|-10
|-16
|-4
|-30
|278
|1751.31
|70
|Digger Phelps (A)
|-14
|-4
|-13
|-31
|279
|0
|71
|Ming Tsai (A)
|-11
|-15
|-9
|-35
|282
|0
|72
|Al Michaels (A)
|-12
|-14
|-12
|-38
|283
|0
|73
|Don Cheadle (A)
|-18
|-11
|-12
|-41
|285
|0
|74
|Kevin Nealon
|-27
|-5
|-12
|-44
|291
|1301.31
|75
|Brandi Chastain
|-20
|-17
|-9
|-46
|287
|1211.31
|76
|Lou Holtz (A)
|-19
|-13
|-18
|-50
|294
|0
|77
|Cheech Marin (A)
|-23
|-19
|-25
|-67
|302
|0
|78
|Charles Barkley (A)
|-30
|-33
|-31
|-94
|320
|0