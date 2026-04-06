 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_romeodunze_260604.jpg
Odunze gives concerning update on foot post-injury
nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_romeodunze_260604.jpg
Odunze gives concerning update on foot post-injury
nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

American Century Championship - 2009 Results

Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, NV
July 17-19, 2009
Purse: $600,000
54 Holes – 6,972 yards – Par: 36-36-72

﻿Position Player R1 R2 R3 Total Money
Rick Rhoden 18 74 125000
2 Tony Romo 27 22 22 71 Amateur
T3 Billy Joe Tolliver 21 23 26 70 30000
T3 Dan Quinn 21 28 21 70 30000
5 Jeremy Roenick 20 27 22 69 20000
6 Grant Fuhr 24 32 11 67 17450
7 Mike Modano 17 21 26 64 14621
8 Trent Dilfer 23 21 19 63 12391
9 Pierre Larouche 21 23 18 62 10891
10 Jerry Rice 18 16 19 53 10141
T11 Jack Wagner 17 21 14 52 6835
T11 Brett Hull 14 26 12 52 6835
T13 Lawrence Taylor 12 13 26 51 6645
T13 John Elway 19 20 12 51 Amateur
T15 Joe Buck 17 13 19 49 Amateur
T15 Marshall Faulk 11 21 17 49 6465
T17 Michael Jordan 15 22 11 48 Amateur
T17 Vinny Testaverde 20 17 11 48 6285
19 Mark Rypien 11 15 21 47 6150
20 Vince Coleman 13 18 15 46 6060
T21 Joe Theismann 7 17 21 45 5880
T21 Chris Chandler 12 18 15 45 5880
T21 Steve Bartkowski 15 19 11 45 5880
24 Anfernee Hardaway 11 12 21 44 5700
25 Oliver Hudson 18 12 12 42 Amateur
26 Sterling Sharpe 9 23 9 41 5520
T27 Ray Allen 8 17 15 40 Amateur
T27 Alfonso Ribeiro 12 16 12 40 5340
T27 Ken Whisenhunt 19 12 9 40 5340
T30 Dan Marino 13 13 13 39 Amateur
T30 Ben Roethlisberger 11 19 9 39 5115
32 Trent Edwards 11 21 6 38 Amateur
T33 Bret Saberhagen 3 17 17 37 4755
T33 Mario Lemieux 11 12 14 37 4755
T33 Dan Quayle 14 8 15 37 Amateur
T33 Carson Palmer 13 14 10 37 4755
37 Jim McMahon 3 18 15 36 4530
38 Tim Brown 9 13 12 34 Amateur
T39 Derek Anderson 10 6 17 33 Amateur
T39 Dick Jauron 16 8 9 33 4305
41 Bill Laimbeer 15 11 6 32 4170
42 Maury Povich 15 1 15 31 Amateur
T43 Wally Szczerbiak 9 7 14 30 Amateur
T43 Joe Carter 9 15 6 30 Amateur
45 Steve Spurrier 11 8 7 26 3810
46 Aaron Rodgers 5 11 9 25 3720
47 Matt Ryan 1 12 8 21 3630
T48 Emmitt Smith 4 -2 17 19 Amateur
T48 Kenny Lofton 4 3 12 19 3495
50 Marcus Allen 1 10 6 17 3360
T51 Ozzie Smith 6 4 6 16 3225
T51 Jerome Bettis 12 2 2 16 Amateur
T53 Ronde Barber 5 8 1 14 Amateur
T53 Bode Miller 7 8 -1 14 3045
55 Wayne Gretzky 0 5 8 13 Amateur
T56 David Wells 5 1 6 12 2775
T56 Dale Jarrett 2 6 4 12 Amateur
58 Steve Beuerlein 2 0 8 10 2640
59 Dan Jansen 5 8 -5 8 2550
T60 Wes Welker 4 -4 7 7 Amateur
T60 Mike Eruzione 14 -10 3 7 2415
62 John Lynch 1 7 -3 5 Amateur
T63 Paul Oneill 1 -1 3 3 2145
T63 Todd Heap 4 -3 2 3 2145
T65 Jason Kidd 1 -7 8 2 Amateur
T65 Mike Shanahan -4 4 2 2 1965
67 Daniel Negreanu -3 8 -4 1 1830
68 Neil Lomax 2 -10 8 0 Amateur
T69 Jonathan Ogden -8 7 0 -1 1605
T69 Bruce McGill -1 4 -4 -1 1605
71 Terence Newman -14 -1 7 -8 Amateur
72 Ray Romano -5 3 -9 -11 Amateur
73 Herm Edwards -4 1 -9 -12 1290
T74 Alonzo Mourning -12 -4 -1 -17 Amateur
T74 Tino Martinez -9 -5 -3 -17 Amateur
T74 Matt Schaub -15 6 -8 -17 Amateur
77 AJ Hawk -10 3 -11 -18 970
78 Jack Del Rio -11 -11 -3 -25 Amateur
79 Brian Baumgartner -8 -9 -9 -26 Amateur
80 Richard Dent -11 -15 -3 -29 793
81 Shane Battier -8 -5 -17 -30 Amateur
82 Antoine Walker -13 -10 -10 -33 693
83 Trent Green -15 -14 -18 -47 648
84 Dennis Haysbert -17 -18 -14 -49 Amateur
85 Digger Phelps -12 -13 -25 -50 Amateur
86 Darryl Strawberry -20 -19 -19 -58 530
87 Kevin Nealon -36 -27 -13 -76 495
88 Chuck Liddell -36 -28 -30 -94 463
89 Charles Barkley -30 -31 -36 -97 Amateur
90 Janet Gretzky WD Amateur