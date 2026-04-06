American Century Championship - 2009 Results
Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, NV
July 17-19, 2009
Purse: $600,000
54 Holes – 6,972 yards – Par: 36-36-72
|Position
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Money
|Rick Rhoden
|18
|74
|125000
|2
|Tony Romo
|27
|22
|22
|71
|Amateur
|T3
|Billy Joe Tolliver
|21
|23
|26
|70
|30000
|T3
|Dan Quinn
|21
|28
|21
|70
|30000
|5
|Jeremy Roenick
|20
|27
|22
|69
|20000
|6
|Grant Fuhr
|24
|32
|11
|67
|17450
|7
|Mike Modano
|17
|21
|26
|64
|14621
|8
|Trent Dilfer
|23
|21
|19
|63
|12391
|9
|Pierre Larouche
|21
|23
|18
|62
|10891
|10
|Jerry Rice
|18
|16
|19
|53
|10141
|T11
|Jack Wagner
|17
|21
|14
|52
|6835
|T11
|Brett Hull
|14
|26
|12
|52
|6835
|T13
|Lawrence Taylor
|12
|13
|26
|51
|6645
|T13
|John Elway
|19
|20
|12
|51
|Amateur
|T15
|Joe Buck
|17
|13
|19
|49
|Amateur
|T15
|Marshall Faulk
|11
|21
|17
|49
|6465
|T17
|Michael Jordan
|15
|22
|11
|48
|Amateur
|T17
|Vinny Testaverde
|20
|17
|11
|48
|6285
|19
|Mark Rypien
|11
|15
|21
|47
|6150
|20
|Vince Coleman
|13
|18
|15
|46
|6060
|T21
|Joe Theismann
|7
|17
|21
|45
|5880
|T21
|Chris Chandler
|12
|18
|15
|45
|5880
|T21
|Steve Bartkowski
|15
|19
|11
|45
|5880
|24
|Anfernee Hardaway
|11
|12
|21
|44
|5700
|25
|Oliver Hudson
|18
|12
|12
|42
|Amateur
|26
|Sterling Sharpe
|9
|23
|9
|41
|5520
|T27
|Ray Allen
|8
|17
|15
|40
|Amateur
|T27
|Alfonso Ribeiro
|12
|16
|12
|40
|5340
|T27
|Ken Whisenhunt
|19
|12
|9
|40
|5340
|T30
|Dan Marino
|13
|13
|13
|39
|Amateur
|T30
|Ben Roethlisberger
|11
|19
|9
|39
|5115
|32
|Trent Edwards
|11
|21
|6
|38
|Amateur
|T33
|Bret Saberhagen
|3
|17
|17
|37
|4755
|T33
|Mario Lemieux
|11
|12
|14
|37
|4755
|T33
|Dan Quayle
|14
|8
|15
|37
|Amateur
|T33
|Carson Palmer
|13
|14
|10
|37
|4755
|37
|Jim McMahon
|3
|18
|15
|36
|4530
|38
|Tim Brown
|9
|13
|12
|34
|Amateur
|T39
|Derek Anderson
|10
|6
|17
|33
|Amateur
|T39
|Dick Jauron
|16
|8
|9
|33
|4305
|41
|Bill Laimbeer
|15
|11
|6
|32
|4170
|42
|Maury Povich
|15
|1
|15
|31
|Amateur
|T43
|Wally Szczerbiak
|9
|7
|14
|30
|Amateur
|T43
|Joe Carter
|9
|15
|6
|30
|Amateur
|45
|Steve Spurrier
|11
|8
|7
|26
|3810
|46
|Aaron Rodgers
|5
|11
|9
|25
|3720
|47
|Matt Ryan
|1
|12
|8
|21
|3630
|T48
|Emmitt Smith
|4
|-2
|17
|19
|Amateur
|T48
|Kenny Lofton
|4
|3
|12
|19
|3495
|50
|Marcus Allen
|1
|10
|6
|17
|3360
|T51
|Ozzie Smith
|6
|4
|6
|16
|3225
|T51
|Jerome Bettis
|12
|2
|2
|16
|Amateur
|T53
|Ronde Barber
|5
|8
|1
|14
|Amateur
|T53
|Bode Miller
|7
|8
|-1
|14
|3045
|55
|Wayne Gretzky
|0
|5
|8
|13
|Amateur
|T56
|David Wells
|5
|1
|6
|12
|2775
|T56
|Dale Jarrett
|2
|6
|4
|12
|Amateur
|58
|Steve Beuerlein
|2
|0
|8
|10
|2640
|59
|Dan Jansen
|5
|8
|-5
|8
|2550
|T60
|Wes Welker
|4
|-4
|7
|7
|Amateur
|T60
|Mike Eruzione
|14
|-10
|3
|7
|2415
|62
|John Lynch
|1
|7
|-3
|5
|Amateur
|T63
|Paul Oneill
|1
|-1
|3
|3
|2145
|T63
|Todd Heap
|4
|-3
|2
|3
|2145
|T65
|Jason Kidd
|1
|-7
|8
|2
|Amateur
|T65
|Mike Shanahan
|-4
|4
|2
|2
|1965
|67
|Daniel Negreanu
|-3
|8
|-4
|1
|1830
|68
|Neil Lomax
|2
|-10
|8
|0
|Amateur
|T69
|Jonathan Ogden
|-8
|7
|0
|-1
|1605
|T69
|Bruce McGill
|-1
|4
|-4
|-1
|1605
|71
|Terence Newman
|-14
|-1
|7
|-8
|Amateur
|72
|Ray Romano
|-5
|3
|-9
|-11
|Amateur
|73
|Herm Edwards
|-4
|1
|-9
|-12
|1290
|T74
|Alonzo Mourning
|-12
|-4
|-1
|-17
|Amateur
|T74
|Tino Martinez
|-9
|-5
|-3
|-17
|Amateur
|T74
|Matt Schaub
|-15
|6
|-8
|-17
|Amateur
|77
|AJ Hawk
|-10
|3
|-11
|-18
|970
|78
|Jack Del Rio
|-11
|-11
|-3
|-25
|Amateur
|79
|Brian Baumgartner
|-8
|-9
|-9
|-26
|Amateur
|80
|Richard Dent
|-11
|-15
|-3
|-29
|793
|81
|Shane Battier
|-8
|-5
|-17
|-30
|Amateur
|82
|Antoine Walker
|-13
|-10
|-10
|-33
|693
|83
|Trent Green
|-15
|-14
|-18
|-47
|648
|84
|Dennis Haysbert
|-17
|-18
|-14
|-49
|Amateur
|85
|Digger Phelps
|-12
|-13
|-25
|-50
|Amateur
|86
|Darryl Strawberry
|-20
|-19
|-19
|-58
|530
|87
|Kevin Nealon
|-36
|-27
|-13
|-76
|495
|88
|Chuck Liddell
|-36
|-28
|-30
|-94
|463
|89
|Charles Barkley
|-30
|-31
|-36
|-97
|Amateur
|90
|Janet Gretzky
|WD
|Amateur