American Century Championship - 2011 Results
Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, NV
July 12-17, 2011
Purse: $600,000
54 Holes – 6,865 yards – Par: 36-36-72
|Position
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Money
|1
|Jack Wagner
|29
|23
|28
|80
|125000
|2
|Tony Romo
|19
|27
|31
|77
|Amateur
|T3
|Jeremy Roenick
|24
|16
|26
|66
|32500
|T3
|Chris Chandler
|24
|18
|24
|66
|32500
|5
|Oliver Hudson
|14
|27
|21
|62
|Amateur
|6
|Rick Rhoden
|19
|16
|26
|61
|17594
|T7
|Vince Coleman
|17
|15
|24
|56
|13550
|T7
|Dan Quinn
|15
|18
|23
|56
|13550
|9
|John Smoltz
|18
|22
|14
|54
|10935
|10
|Mark Rypien
|13
|23
|15
|51
|10185
|T11
|Joe Sakic
|13
|10
|27
|50
|Amateur
|T11
|Vinny Del Negro
|17
|23
|10
|50
|6879
|T13
|Ken Whisenhunt
|13
|17
|19
|49
|6689
|T13
|Billy Joe Tolliver
|14
|18
|17
|49
|6689
|T15
|Jerry Rice
|13
|15
|19
|47
|6509
|T15
|John Elway
|17
|17
|13
|47
|Amateur
|T17
|Alfonso Ribeiro
|8
|24
|14
|46
|6329
|T17
|Bret Saberhagen
|17
|22
|7
|46
|6329
|19
|Sterling Sharpe
|10
|21
|14
|45
|6194
|T20
|Marshall Faulk
|13
|8
|23
|44
|6059
|T20
|Mike Modano
|20
|17
|7
|44
|6059
|22
|Joe Carter
|14
|17
|10
|41
|5924
|T23
|Tim Brown
|17
|1
|22
|40
|5654
|T23
|Brett Hull
|19
|11
|10
|40
|Amateur
|T23
|Ray Allen
|14
|17
|9
|40
|Amateur
|T23
|Michael Jordan
|16
|5
|19
|40
|5654
|T23
|Mark Mulder
|14
|22
|4
|40
|Amateur
|T28
|Grant Fuhr
|15
|9
|15
|39
|5339
|T28
|Kyle Boller
|12
|21
|6
|39
|5339
|30
|Joe Theismann
|4
|17
|17
|38
|5204
|31
|Trent Dilfer
|11
|10
|14
|35
|5115
|32
|Ronde Barber
|13
|6
|13
|32
|5024
|33
|Greg Maddux
|9
|13
|9
|31
|4934
|T34
|Joe Don Rooney
|2
|15
|13
|30
|Amateur
|T34
|Vinny Testaverde
|9
|14
|7
|30
|4754
|T34
|Robbie Gould
|10
|15
|5
|30
|Amateur
|T37
|Ozzie Smith
|4
|10
|14
|28
|Amateur
|T37
|Matt Ryan
|9
|19
|0
|28
|4529
|T39
|Goose Gossage
|4
|7
|13
|24
|4349
|T39
|Aaron Rodgers
|8
|9
|7
|24
|4349
|41
|Anfernee Hardaway
|3
|9
|11
|23
|Amateur
|42
|Jim McMahon
|-3
|13
|12
|22
|4124
|43
|Mason Crosby
|11
|5
|4
|20
|Amateur
|44
|Marcus Allen
|8
|5
|6
|19
|3945
|45
|Andy Pettitte
|4
|6
|7
|17
|Amateur
|T46
|Deron Williams
|6
|12
|-2
|16
|Amateur
|T46
|Steve Beuerlein
|4
|12
|0
|16
|3674
|T46
|Dan Quayle
|9
|5
|2
|16
|Amateur
|49
|Kenny Lofton
|6
|9
|0
|15
|3494
|50
|Carson Palmer
|7
|6
|1
|14
|3404
|51
|Bode Miller
|7
|0
|5
|12
|3314
|52
|David Wells
|0
|1
|10
|11
|3224
|53
|Emmitt Smith
|-8
|9
|9
|10
|3136
|T54
|Fred McGriff
|4
|3
|2
|9
|3001
|T54
|Martin Brodeur
|5
|-4
|8
|9
|3001
|T56
|Mike Eruzione
|-4
|1
|8
|5
|2821
|T56
|Jason Kidd
|1
|-5
|9
|5
|Amateur
|58
|Steve Spurrier
|-1
|1
|4
|4
|2687
|59
|Dan Jansen
|-2
|-1
|2
|-1
|2596
|60
|Jerome Bettis
|4
|7
|-13
|-2
|2506
|61
|Ray Romano
|-3
|-3
|1
|-5
|Amateur
|62
|John O’Hurley
|3
|-6
|-3
|-6
|2326
|63
|Jack Del Rio
|-4
|2
|-6
|-8
|2236
|T64
|Todd Haley
|1
|-8
|-2
|-9
|2101
|T64
|Wes Welker
|-7
|-11
|9
|-9
|Amateur
|66
|AJ Hawk
|-2
|-7
|-2
|-11
|1697
|67
|Tim Tebow
|-5
|-2
|-8
|-15
|Amateur
|68
|Herm Edwards
|-15
|-1
|-3
|-19
|1787
|69
|Matt Schaub
|-6
|-11
|-5
|-22
|1697
|70
|Stone Phillips
|-7
|1
|-17
|-23
|Amateur
|71
|Jamie Moyer
|-12
|-6
|-6
|-24
|Amateur
|T72
|Digger Phelps
|-11
|-9
|-9
|-29
|1381
|T72
|Brian Baumgartner
|-14
|-11
|-4
|-29
|1381
|74
|Anthony Anderson
|-11
|-14
|-7
|-32
|1246
|75
|Javier Colon
|-16
|-20
|-5
|-41
|Amateur
|76
|Matt Cassel
|-24
|-14
|-11
|-49
|Amateur
|77
|Shane Battier
|-14
|-25
|-19
|-58
|1016
|78
|Joey Porter
|-19
|-26
|-16
|-61
|Amateur
|79
|Kevin Nealon
|-25
|-20
|-18
|-63
|853
|80
|Trent Green
|-23
|-26
|-16
|-65
|839
|81
|Charles Barkley
|-30
|-22
|-16
|-68
|Amateur
|82
|Jay DeMarcus
|-31
|-28
|-24
|-83
|Amateur
|83
|Jimmer Fredette
|-30
|-28
|-30
|-88
|Amateur
|Lou Holtz
|WD
|Dale Jarrett
|WD
|Dennis Haysbert
|WD