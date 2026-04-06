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NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_romeodunze_260604.jpg
Odunze gives concerning update on foot post-injury
nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future

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American Century Championship - 2014 Results

Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, NV
July 15-20, 2014
Purse: $600,000
54 Holes – 6,865 yards – Par: 36-36-72

﻿Position Player R1 R2 R3 Total Money
1 Rypien, Mark 22 21 33 76 125000
T2 Roenick, Jeremy 23 25 17 65 57500
T2 Sorenstam, Annika 21 21 23 65 57500
4 Wagner, Jack 19 23 22 64 30000
5 Pfeifer, Chad 24 20 17 61 20000
6 Smoltz, John 18 19 23 60 17870
7 Gagne, Eric 18 20 20 58 15669
8 Mulder, Mark 15 25 17 57 14096
9 Tolliver, Billy Joe 16 21 19 56 12838
10 Dilfer, Trent 19 22 14 55 11894
T11 Sharpe, Sterling 20 19 15 54 10762
T11 Rhoden, Rick 17 18 19 54 10762
T13 Black, Lucas 14 21 18 53 9504
T13 Curry, Stephen 21 10 22 53 9504
T15 Palmer, Carson 16 22 14 52 8498
T15 Faulk, Marshall 20 13 19 52 8498
17 Fish, Mardy 19 11 21 51 7901
18 Sakic, Joe 21 15 14 50 Amateur
19 Rice, Jerry 16 18 15 49 7334
20 Scobee, Josh 20 16 11 47 7083
21 Elway, John 10 18 18 46 Amateur
22 Lowe, Derek 13 16 14 43 Amateur
T23 Theismann, Joe 12 11 14 37 6108
T23 Wakefield, Tim 13 8 16 37 6108
T23 Coleman, Vince 10 10 17 37 6108
26 Hudson, Oliver 5 15 16 36 5668
27 Rodgers, Aaron 13 10 12 35 5448
T28 Brown, Tim 15 11 7 33 5039
T28 Eifert, Tyler 12 14 7 33 5039
T28 Urlacher, Brian 12 9 12 33 Amateur
31 Colquitt, Britton 12 9 11 32 4661
T32 Carter, Joe 12 9 10 31 4294
T32 Wells, David 9 10 12 31 4294
T32 Williams, Gary 13 0 18 31 4294
35 Del Negro, Vinny 6 17 7 30 3969
36 Ribeiro, Alfonso 6 8 15 29 3813
T37 Lofton, Kenny 5 9 12 26 3576
T37 Testaverde, Vinny 11 0 15 26 3576
T39 Gossage, Goose 11 10 4 25 3309
T39 Miller, Bode 8 11 6 25 3309
T41 Gould, Robbie 8 7 9 24 Amateur
41 Smith, Alex 6 5 13 24 3058
T43 McMahon, Jim 9 13 1 23 2822
T43 Smith, Ozzie 10 4 9 23 2822
45 Maddux, Greg 13 5 3 21 2680
46 Bettis, Jerome 0 12 8 20 2586
47 Janikowski, Sebestian 0 9 10 19 2491
48 Jansen, Dan 8 4 3 15 2397
49 Jones, Chipper 4 -4 14 14 2303
50 Quayle, Dan 3 3 6 12 Amateur
51 Saberhagen, Bret -6 7 9 10 2177
52 Millar, Kevin 2 0 6 8 2114
T53 Cornwell, Lisa 5 5 -3 7 2020
T53 Brodeur, Martin -3 12 -2 7 2020
55 Hamlin, Denny 1 0 4 5 1925
T56 Stenhouse, Ricky 1 6 -3 4 Amateur
T56 Harrison, Rodney 0 3 1 4 1831
T58 Clemens, Roger 4 2 -4 2 1705
T58 Spurrier, Steve -3 -3 8 2 1705
60 Eruzione, Mike -10 2 8 0 1643
61 Baumgartner, Brian -1 -5 1 -5 1611
62 Allen, Marcus 1 -3 -4 -6 Amateur
T63 Smith, Emmitt 1 0 -8 -7 Amateur
T63 Rodriguez, Ivan 2 -9 0 -7 1532
T65 Davis, Terrell 1 -9 -2 -10 1454
T65 Fox, John -9 -3 2 -10 Amateur
T65 Oshie, T.J. -6 -7 3 -10 Amateur
68 O’Hurley, John -8 -1 -3 -12 1391
69 Hawk, AJ -3 -7 -3 -13 1359
70 McGriff, Fred -12 4 -8 -16 1344
T71 Rooney, Joe Don -6 -9 -3 -18 Amateur
T71 Waltrip, Michael -7 -8 -3 -18 1320
T73 Taylor, Jason -9 -6 -5 -20 Amateur
T73 Engvall, Bill -10 -9 -1 -20 1268
T73 DeMarcus, Jay -15 -10 5 -20 1268
76 Edwards, Herm -12 -9 -3 -24 1100
77 Peterson, Patrick -15 -1 -12 -28 1090
78 Romano, Ray -14 -15 -9 -38 Amateur
79 Nealon, Kevin -12 -15 -12 -39 1070
80 Young, Steve -16 -11 -18 -45 Amateur
81 Green, Trent -16 -13 -21 -50 1050
82 Thicke, Alan -18 -17 -16 -51 Amateur
83 Phelps, Digger -21 -12 -22 -55 1030
84 the Cable Guy, Larry -21 -15 -21 -57 Amateur
85 Knight, Hilary -36 -30 -27 -93 1010
86 Barkley, Charles -32 -34 -32 -98 Amateur