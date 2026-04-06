American Century Championship - 2014 Results
Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, NV
July 15-20, 2014
Purse: $600,000
54 Holes – 6,865 yards – Par: 36-36-72
|Position
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Money
|1
|Rypien, Mark
|22
|21
|33
|76
|125000
|T2
|Roenick, Jeremy
|23
|25
|17
|65
|57500
|T2
|Sorenstam, Annika
|21
|21
|23
|65
|57500
|4
|Wagner, Jack
|19
|23
|22
|64
|30000
|5
|Pfeifer, Chad
|24
|20
|17
|61
|20000
|6
|Smoltz, John
|18
|19
|23
|60
|17870
|7
|Gagne, Eric
|18
|20
|20
|58
|15669
|8
|Mulder, Mark
|15
|25
|17
|57
|14096
|9
|Tolliver, Billy Joe
|16
|21
|19
|56
|12838
|10
|Dilfer, Trent
|19
|22
|14
|55
|11894
|T11
|Sharpe, Sterling
|20
|19
|15
|54
|10762
|T11
|Rhoden, Rick
|17
|18
|19
|54
|10762
|T13
|Black, Lucas
|14
|21
|18
|53
|9504
|T13
|Curry, Stephen
|21
|10
|22
|53
|9504
|T15
|Palmer, Carson
|16
|22
|14
|52
|8498
|T15
|Faulk, Marshall
|20
|13
|19
|52
|8498
|17
|Fish, Mardy
|19
|11
|21
|51
|7901
|18
|Sakic, Joe
|21
|15
|14
|50
|Amateur
|19
|Rice, Jerry
|16
|18
|15
|49
|7334
|20
|Scobee, Josh
|20
|16
|11
|47
|7083
|21
|Elway, John
|10
|18
|18
|46
|Amateur
|22
|Lowe, Derek
|13
|16
|14
|43
|Amateur
|T23
|Theismann, Joe
|12
|11
|14
|37
|6108
|T23
|Wakefield, Tim
|13
|8
|16
|37
|6108
|T23
|Coleman, Vince
|10
|10
|17
|37
|6108
|26
|Hudson, Oliver
|5
|15
|16
|36
|5668
|27
|Rodgers, Aaron
|13
|10
|12
|35
|5448
|T28
|Brown, Tim
|15
|11
|7
|33
|5039
|T28
|Eifert, Tyler
|12
|14
|7
|33
|5039
|T28
|Urlacher, Brian
|12
|9
|12
|33
|Amateur
|31
|Colquitt, Britton
|12
|9
|11
|32
|4661
|T32
|Carter, Joe
|12
|9
|10
|31
|4294
|T32
|Wells, David
|9
|10
|12
|31
|4294
|T32
|Williams, Gary
|13
|0
|18
|31
|4294
|35
|Del Negro, Vinny
|6
|17
|7
|30
|3969
|36
|Ribeiro, Alfonso
|6
|8
|15
|29
|3813
|T37
|Lofton, Kenny
|5
|9
|12
|26
|3576
|T37
|Testaverde, Vinny
|11
|0
|15
|26
|3576
|T39
|Gossage, Goose
|11
|10
|4
|25
|3309
|T39
|Miller, Bode
|8
|11
|6
|25
|3309
|T41
|Gould, Robbie
|8
|7
|9
|24
|Amateur
|41
|Smith, Alex
|6
|5
|13
|24
|3058
|T43
|McMahon, Jim
|9
|13
|1
|23
|2822
|T43
|Smith, Ozzie
|10
|4
|9
|23
|2822
|45
|Maddux, Greg
|13
|5
|3
|21
|2680
|46
|Bettis, Jerome
|0
|12
|8
|20
|2586
|47
|Janikowski, Sebestian
|0
|9
|10
|19
|2491
|48
|Jansen, Dan
|8
|4
|3
|15
|2397
|49
|Jones, Chipper
|4
|-4
|14
|14
|2303
|50
|Quayle, Dan
|3
|3
|6
|12
|Amateur
|51
|Saberhagen, Bret
|-6
|7
|9
|10
|2177
|52
|Millar, Kevin
|2
|0
|6
|8
|2114
|T53
|Cornwell, Lisa
|5
|5
|-3
|7
|2020
|T53
|Brodeur, Martin
|-3
|12
|-2
|7
|2020
|55
|Hamlin, Denny
|1
|0
|4
|5
|1925
|T56
|Stenhouse, Ricky
|1
|6
|-3
|4
|Amateur
|T56
|Harrison, Rodney
|0
|3
|1
|4
|1831
|T58
|Clemens, Roger
|4
|2
|-4
|2
|1705
|T58
|Spurrier, Steve
|-3
|-3
|8
|2
|1705
|60
|Eruzione, Mike
|-10
|2
|8
|0
|1643
|61
|Baumgartner, Brian
|-1
|-5
|1
|-5
|1611
|62
|Allen, Marcus
|1
|-3
|-4
|-6
|Amateur
|T63
|Smith, Emmitt
|1
|0
|-8
|-7
|Amateur
|T63
|Rodriguez, Ivan
|2
|-9
|0
|-7
|1532
|T65
|Davis, Terrell
|1
|-9
|-2
|-10
|1454
|T65
|Fox, John
|-9
|-3
|2
|-10
|Amateur
|T65
|Oshie, T.J.
|-6
|-7
|3
|-10
|Amateur
|68
|O’Hurley, John
|-8
|-1
|-3
|-12
|1391
|69
|Hawk, AJ
|-3
|-7
|-3
|-13
|1359
|70
|McGriff, Fred
|-12
|4
|-8
|-16
|1344
|T71
|Rooney, Joe Don
|-6
|-9
|-3
|-18
|Amateur
|T71
|Waltrip, Michael
|-7
|-8
|-3
|-18
|1320
|T73
|Taylor, Jason
|-9
|-6
|-5
|-20
|Amateur
|T73
|Engvall, Bill
|-10
|-9
|-1
|-20
|1268
|T73
|DeMarcus, Jay
|-15
|-10
|5
|-20
|1268
|76
|Edwards, Herm
|-12
|-9
|-3
|-24
|1100
|77
|Peterson, Patrick
|-15
|-1
|-12
|-28
|1090
|78
|Romano, Ray
|-14
|-15
|-9
|-38
|Amateur
|79
|Nealon, Kevin
|-12
|-15
|-12
|-39
|1070
|80
|Young, Steve
|-16
|-11
|-18
|-45
|Amateur
|81
|Green, Trent
|-16
|-13
|-21
|-50
|1050
|82
|Thicke, Alan
|-18
|-17
|-16
|-51
|Amateur
|83
|Phelps, Digger
|-21
|-12
|-22
|-55
|1030
|84
|the Cable Guy, Larry
|-21
|-15
|-21
|-57
|Amateur
|85
|Knight, Hilary
|-36
|-30
|-27
|-93
|1010
|86
|Barkley, Charles
|-32
|-34
|-32
|-98
|Amateur