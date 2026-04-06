American Century Championship - 2004 Results
July 16-18, 2004 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
Tournament Summary Purse: $500,000
PAR: 36-36-72
YARDS: 6972
|Position
|Player
|1
|2
|3
|Total
|Prize
|1
|Dan Quinn
|25
|20
|29
|74
|100000
|2
|Rick Rhoden
|23
|22
|28
|73
|50000
|3
|Mark Rypien
|22
|23
|22
|67
|30000
|4
|Billy Joe Tolliver
|25
|22
|17
|64
|19823
|5
|Grant Fuhr
|16
|25
|22
|63
|17323
|6
|Chris Chandler
|19
|21
|21
|61
|14823
|7
|Ivan Lendl
|23
|20
|17
|60
|12322
|8
|Al Del Greco
|19
|21
|19
|59
|10447
|9
|John Elway
|17
|20
|21
|58
|amateur
|10
|Sterling Sharpe
|18
|17
|21
|56
|9197
|11
|Vinny Del Negro
|13
|14
|28
|55
|8572
|12
|Steve Bartkowski
|19
|17
|18
|54
|5810
|12
|Joe Theismann
|20
|15
|19
|54
|5810
|14
|Neil Lomax
|21
|15
|17
|53
|5697
|15
|Jack Wagner
|12
|14
|26
|52
|5622
|16
|Dick Anderson
|18
|15
|18
|51
|5510
|16
|Brian Kinchen
|18
|15
|18
|51
|5510
|18
|Brett Hull
|16
|17
|16
|49
|5360
|18
|Michael Jordan
|15
|20
|14
|49
|5360
|20
|Trent Dilfer
|13
|17
|17
|47
|5172
|20
|Tommy Maddox
|9
|20
|18
|47
|5172
|20
|Jerry Rice
|14
|13
|20
|47
|5172
|23
|Pierre Larouche
|10
|23
|12
|45
|5022
|24
|Mark McGwire
|11
|23
|9
|43
|amateur
|25
|Johnny Bench
|10
|15
|17
|42
|4910
|25
|Corey Nakatani
|16
|13
|13
|42
|4910
|27
|Jim McMahon
|17
|7
|17
|41
|4797
|28
|Vince Coleman
|14
|13
|13
|40
|4722
|29
|Ahmad Rashad
|9
|12
|16
|37
|4647
|30
|Dan Majerle
|7
|11
|18
|36
|4572
|31
|Carlton Fisk
|15
|5
|14
|34
|4497
|32
|Mario Lemieux
|13
|11
|8
|32
|4422
|32
|Pete Sampras
|8
|6
|18
|32
|amateur
|34
|Tim Brown
|5
|18
|7
|30
|4347
|35
|Maury Povich
|13
|13
|2
|28
|amateur
|36
|Gary Carter
|7
|10
|9
|26
|4272
|37
|Ray Allen
|13
|4
|8
|25
|4197
|38
|Keenan McCardell
|6
|12
|5
|23
|4122
|39
|Kyle Boller
|5
|7
|7
|19
|4047
|40
|Kevin Sorbo
|3
|5
|9
|17
|3972
|41
|Steve Spurrier
|6
|4
|6
|16
|3897
|42
|Greg Anthony
|4
|8
|3
|15
|3822
|43
|Steve Beuerlein
|-2
|6
|9
|13
|amateur
|44
|Peyton Manning
|0
|1
|10
|11
|amateur
|44
|John O’Hurley
|3
|3
|5
|11
|3747
|46
|Carson Daly
|10
|0
|0
|10
|amateur
|46
|Mike Eruzione
|7
|4
|-1
|10
|3672
|48
|Jeremy Roenick
|17
|-3
|-5
|9
|3597
|49
|Dan Jansen
|-7
|12
|3
|8
|3522
|50
|Steve Kerr
|5
|4
|-3
|6
|3447
|51
|Brian Urlacher
|-2
|12
|-7
|3
|amateur
|52
|Bode Miller
|9
|-7
|0
|2
|33372
|53
|Carson Palmer
|1
|9
|-9
|1
|3260
|53
|Tyronne Willingham
|6
|-3
|-2
|1
|3260
|55
|Mike Shanahan
|5
|-10
|2
|-3
|3147
|56
|Roy Green
|-13
|0
|7
|-6
|3072
|56
|Emmitt Smith
|-2
|-3
|-1
|-6
|amateur
|56
|Donald Trump
|-8
|7
|-5
|-6
|amateur
|59
|Digger Phelps
|0
|0
|-9
|-9
|amateur
|60
|David Carr
|-7
|-3
|-2
|-12
|amateur
|60
|Ben Roethlisberger
|-3
|-2
|-7
|-12
|amateur
|60
|Matt Williams
|-13
|-1
|2
|-12
|2997
|63
|Ron Jaworski
|4
|-10
|-8
|-14
|amateur
|64
|Gene Upshaw
|-3
|-3
|-10
|-16
|2922
|65
|Mike Vanderjagt
|-6
|-4
|-7
|-17
|2847
|66
|Marcus Allen
|-11
|-12
|1
|-22
|2772
|67
|Lou Holtz
|-10
|-12
|-6
|-28
|2660
|67
|Kevin Nealon
|-10
|-4
|-14
|-28
|2660
|69
|Derrick Brooks
|-12
|-25
|-1
|-38
|2547
|70
|Bobby Bonilla
|-12
|-17
|-18
|-47
|2435
|70
|Trent Green
|-19
|-12
|-16
|-47
|2435
|72
|Jesse Ventura
|-11
|-18
|-25
|-54
|amateur
|73
|Jesse Palmer
|-20
|-9
|-26
|-55
|2322
|74
|Jason Taylor
|-22
|-15
|-20
|-57
|2247
|75
|Rich Eisen
|-21
|-20
|-22
|-63
|amateur
|76
|Charles Barkley
|-24
|-26
|-27
|-79
|2172
|76
|Carolyn Kepcher
|-23
|-26
|-30
|-79
|amateur
|78
|Bill Rancic
|-32
|-27
|-30
|-89
|amateur
|79
|Amy Van Dyken
|-28
|-36
|-36
|-100
|amateur