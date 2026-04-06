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Top News

MLB: Cleveland Guardians at New York Yankees
Yankees vs. Red Sox prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 5
Houston Astros v Chicago Cubs
How to watch the San Francisco Giants vs Chicago Cubs: Live stream info, schedule, preview for Sunday
MLB: APR 24 Rays at Diamondbacks
How to watch the Washington Nationals vs Arizona Diamondbacks: Live stream info, schedule, preview for Sunday

Top Clips

miles_mpx.jpg
HLs: Miles makes history as Lynx down Valkyries
nbc_wnba_dreamvsfever_260604.jpg
HLs: Mitchell, Clark power Fever past Reese, Dream
nbc_lpga_usopenday1_260604.jpg
Highlights: 2026 U.S. Women’s Open, Round 1

Trending Teams

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American Century Championship - 2004 Results

July 16-18, 2004 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
Tournament Summary Purse: $500,000
PAR: 36-36-72
YARDS: 6972

﻿Position Player 1 2 3 Total Prize
1 Dan Quinn 25 20 29 74 100000
2 Rick Rhoden 23 22 28 73 50000
3 Mark Rypien 22 23 22 67 30000
4 Billy Joe Tolliver 25 22 17 64 19823
5 Grant Fuhr 16 25 22 63 17323
6 Chris Chandler 19 21 21 61 14823
7 Ivan Lendl 23 20 17 60 12322
8 Al Del Greco 19 21 19 59 10447
9 John Elway 17 20 21 58 amateur
10 Sterling Sharpe 18 17 21 56 9197
11 Vinny Del Negro 13 14 28 55 8572
12 Steve Bartkowski 19 17 18 54 5810
12 Joe Theismann 20 15 19 54 5810
14 Neil Lomax 21 15 17 53 5697
15 Jack Wagner 12 14 26 52 5622
16 Dick Anderson 18 15 18 51 5510
16 Brian Kinchen 18 15 18 51 5510
18 Brett Hull 16 17 16 49 5360
18 Michael Jordan 15 20 14 49 5360
20 Trent Dilfer 13 17 17 47 5172
20 Tommy Maddox 9 20 18 47 5172
20 Jerry Rice 14 13 20 47 5172
23 Pierre Larouche 10 23 12 45 5022
24 Mark McGwire 11 23 9 43 amateur
25 Johnny Bench 10 15 17 42 4910
25 Corey Nakatani 16 13 13 42 4910
27 Jim McMahon 17 7 17 41 4797
28 Vince Coleman 14 13 13 40 4722
29 Ahmad Rashad 9 12 16 37 4647
30 Dan Majerle 7 11 18 36 4572
31 Carlton Fisk 15 5 14 34 4497
32 Mario Lemieux 13 11 8 32 4422
32 Pete Sampras 8 6 18 32 amateur
34 Tim Brown 5 18 7 30 4347
35 Maury Povich 13 13 2 28 amateur
36 Gary Carter 7 10 9 26 4272
37 Ray Allen 13 4 8 25 4197
38 Keenan McCardell 6 12 5 23 4122
39 Kyle Boller 5 7 7 19 4047
40 Kevin Sorbo 3 5 9 17 3972
41 Steve Spurrier 6 4 6 16 3897
42 Greg Anthony 4 8 3 15 3822
43 Steve Beuerlein -2 6 9 13 amateur
44 Peyton Manning 0 1 10 11 amateur
44 John O’Hurley 3 3 5 11 3747
46 Carson Daly 10 0 0 10 amateur
46 Mike Eruzione 7 4 -1 10 3672
48 Jeremy Roenick 17 -3 -5 9 3597
49 Dan Jansen -7 12 3 8 3522
50 Steve Kerr 5 4 -3 6 3447
51 Brian Urlacher -2 12 -7 3 amateur
52 Bode Miller 9 -7 0 2 33372
53 Carson Palmer 1 9 -9 1 3260
53 Tyronne Willingham 6 -3 -2 1 3260
55 Mike Shanahan 5 -10 2 -3 3147
56 Roy Green -13 0 7 -6 3072
56 Emmitt Smith -2 -3 -1 -6 amateur
56 Donald Trump -8 7 -5 -6 amateur
59 Digger Phelps 0 0 -9 -9 amateur
60 David Carr -7 -3 -2 -12 amateur
60 Ben Roethlisberger -3 -2 -7 -12 amateur
60 Matt Williams -13 -1 2 -12 2997
63 Ron Jaworski 4 -10 -8 -14 amateur
64 Gene Upshaw -3 -3 -10 -16 2922
65 Mike Vanderjagt -6 -4 -7 -17 2847
66 Marcus Allen -11 -12 1 -22 2772
67 Lou Holtz -10 -12 -6 -28 2660
67 Kevin Nealon -10 -4 -14 -28 2660
69 Derrick Brooks -12 -25 -1 -38 2547
70 Bobby Bonilla -12 -17 -18 -47 2435
70 Trent Green -19 -12 -16 -47 2435
72 Jesse Ventura -11 -18 -25 -54 amateur
73 Jesse Palmer -20 -9 -26 -55 2322
74 Jason Taylor -22 -15 -20 -57 2247
75 Rich Eisen -21 -20 -22 -63 amateur
76 Charles Barkley -24 -26 -27 -79 2172
76 Carolyn Kepcher -23 -26 -30 -79 amateur
78 Bill Rancic -32 -27 -30 -89 amateur
79 Amy Van Dyken -28 -36 -36 -100 amateur