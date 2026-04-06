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NFL
NBA
NHL
NASCAR
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College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_nola_offszn_260604.jpg
Pelicans’ offseason approach centers around Zion
nbc_wnba_feveranalysis_260604.jpg
With ‘all eyes’ on Fever, is performance impacted?

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American Century Championship - 2019 Results

July 12-14, 2019 | Edgewood Tahoe Golf Course
Purse: $600,000
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
54 Holes – 6,709 yards – Par: 36-36-72

﻿Pos Name R1 R2 R3 Total Money
1 Romo, Tony 26 25 20 71
2 Mulder, Mark 19 18 24 61 $ 60,000
3 Fish, Mardy 17 25 15 57 $ 30,000
3 Lowe, Derek 23 19 15 57 $ 30,000
5 Wagner, Jack 21 17 17 55 $ 20,000
6 Keenum, Case 15 20 19 54 $ 17,500
7 Curry, Steph 15 15 20 50 $ 13,750
7 Roenick, Jeremy 17 17 16 50 $ 13,750
9 Modano, Mike 17 14 18 49 $ 11,500
9 Thielen, Adam 15 17 17 49 $ 11,500
11 Pavelski, Joe 15 17 16 48 $ 10,000
12 Palmer, Carson 20 9 15 44 $ 9,250
12 Smoltz, John 22 14 8 44 $ 9,250
12 Williams, Kyle 12 24 8 44
15 Allen, Ray 12 15 13 40
15 Curry, Dell 20 13 7 40 $ 8,625
17 Baier, Bret 15 10 14 39
18 Peterson, Patrick 24 -1 15 38 $ 7,900
19 Del Negro, Vinny 10 10 17 37 $ 7,550
20 Dilfer, Trent 14 8 14 36 $ 7,250
21 Rodgers, Aaron 8 12 15 35 $ 7,000
22 Wakefield, Tim 10 15 6 31 $ 6,850
23 Gould, Robbie 13 9 7 29
24 Smith, Ozzie 12 7 8 27 $ 6,400
25 Sharpe, Sterling 0 16 10 26 $ 6,100
26 Rooney, Joe Don 4 12 9 25
27 Theismann, Joe 12 4 8 24 $ 5,700
28 Miller, Bode 8 7 8 23 $ 5,450
29 Millar, Kevin 8 9 4 21 $ 5,250
30 Cornwell, Lisa 2 9 9 20 $ 4,783
30 Pederson, Doug 7 11 2 20 $ 4,783
30 Ribeiro, Alfonso 11 -3 12 20 $ 4,783
33 Woods, Jerry 10 0 9 19 $ 4,400
34 Clemens, Roger 5 1 12 18 $ 4,067
34 Fitzgerald, Larry 12 3 3 18
34 Glavine, Tom 1 9 8 18 $ 4,067
37 Rice, Jerry 11 5 1 17 $ 3,800
38 Timberlake, Justin 11 8 -3 16
39 Maddux, Greg 5 5 4 14 $ 3,500
40 Wells, David 8 -2 7 13 $ 3,300
41 Allen, Marcus 3 4 4 11 $ 3,200
42 Eifert, Tyler 4 -1 6 9 $ 3,100
43 Hoffman, Trevor 3 0 5 8 $ 2,988
43 Urlacher, Brian 1 -3 10 8 $ 2,988
45 Bettis, Jerome -3 8 2 7 $ 2,650
45 Fuller, Kyle 6 -1 2 7 $ 2,650
47 Rodriguez, Ivan 2 2 2 6
47 Saberhagen, Bret 5 1 0 6 $ 2,450
49 Nagy, Matt 4 -3 2 3 $ 2,300
50 Vrabel, Mike -10 3 9 2
51 Oshie, TJ 8 -8 1 1 $ 2,150
52 McMahon, Jim 0 3 -3 0 $ 2,050
52 Tate, Golden -2 10 -8 0 $ 2,050
54 Brown, Tim -1 -5 2 -4 $ 1,950
55 Rollins, Jimmy -4 -6 3 -7 $ 1,900
56 Carter, Vince -4 1 -6 -9 $ 1,850
57 Iguodala, Andre -7 3 -6 -10 $ 1,800
58 Young, Steve 0 -8 -5 -13
59 Teller, Miles -5 -6 -4 -15 $ 1,625
59 Victorino, Shane -4 -10 -1 -15 $ 1,625
61 Seguin, Tyler -6 -11 0 -17 $ 1,550
62 Romano, Ray -23 7 -2 -18
63 Allen, Josh -4 -13 -2 -19
64 Hawk, AJ -2 -12 -6 -20 $ 1,388
64 Payton, Sean -8 2 -14 -20
66 Bilas, Jay -5 -4 -12 -21
67 Flay, Bobby -13 -8 -3 -24 $ 1,300
67 Reich, Frank -10 -3 -11 -24 $ 1,300
67 Riggle, Rob -8 -2 -14 -24 $ 1,300
70 Mauer, Joe -9 -6 -10 -25
71 O’Hurley, John -6 -13 -10 -29 $ 1,200
71 Rudolph, Kyle -16 -3 -10 -29 $ 1,200
71 Weddle, Eric -18 -1 -10 -29 $ 1,200
74 DeMarcus, Jay -4 -9 -17 -30
74 Nelson, Jordy -14 -7 -9 -30 $ 1,138
76 Larry The Cable Guy, -9 -14 -8 -31
77 Baumgartner, Brian -8 -15 -12 -35 $ 1,075
78 Flutie, Doug -11 -17 -8 -36
79 Bush, Reggie -17 -7 -16 -40
80 Lowry, Kyle -10 -11 -20 -41
81 Kazantsev, Kira -11 -14 -19 -44 $ 1,020
82 Lynn, Anthony -16 -10 -21 -47 $ 1,010
83 Dalton, Andy -23 -12 -14 -49 $ 1,000
84 Tappen, Kathryn -16 -21 -14 -51
85 Kelce, Travis -15 -22 -19 -56
85 Woodson, Charles -16 -14 -26 -56
87 Damon, Johnny -27 -21 -11 -59 $ 1,000
88 Barkley, Charles -12 -29 -25 -66
89 Ware, DeMarcus -22 -30 -23 -75
90 Dryer, Dylan -34 -25 -25 -84
91 Edwards, Herm WD