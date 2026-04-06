American Century Championship - 2019 Results
July 12-14, 2019 | Edgewood Tahoe Golf Course
Purse: $600,000
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
54 Holes – 6,709 yards – Par: 36-36-72
|Pos
|Name
|R1
|R2
|R3
|Total
|Money
|1
|Romo, Tony
|26
|25
|20
|71
|2
|Mulder, Mark
|19
|18
|24
|61
|$ 60,000
|3
|Fish, Mardy
|17
|25
|15
|57
|$ 30,000
|3
|Lowe, Derek
|23
|19
|15
|57
|$ 30,000
|5
|Wagner, Jack
|21
|17
|17
|55
|$ 20,000
|6
|Keenum, Case
|15
|20
|19
|54
|$ 17,500
|7
|Curry, Steph
|15
|15
|20
|50
|$ 13,750
|7
|Roenick, Jeremy
|17
|17
|16
|50
|$ 13,750
|9
|Modano, Mike
|17
|14
|18
|49
|$ 11,500
|9
|Thielen, Adam
|15
|17
|17
|49
|$ 11,500
|11
|Pavelski, Joe
|15
|17
|16
|48
|$ 10,000
|12
|Palmer, Carson
|20
|9
|15
|44
|$ 9,250
|12
|Smoltz, John
|22
|14
|8
|44
|$ 9,250
|12
|Williams, Kyle
|12
|24
|8
|44
|15
|Allen, Ray
|12
|15
|13
|40
|15
|Curry, Dell
|20
|13
|7
|40
|$ 8,625
|17
|Baier, Bret
|15
|10
|14
|39
|18
|Peterson, Patrick
|24
|-1
|15
|38
|$ 7,900
|19
|Del Negro, Vinny
|10
|10
|17
|37
|$ 7,550
|20
|Dilfer, Trent
|14
|8
|14
|36
|$ 7,250
|21
|Rodgers, Aaron
|8
|12
|15
|35
|$ 7,000
|22
|Wakefield, Tim
|10
|15
|6
|31
|$ 6,850
|23
|Gould, Robbie
|13
|9
|7
|29
|24
|Smith, Ozzie
|12
|7
|8
|27
|$ 6,400
|25
|Sharpe, Sterling
|0
|16
|10
|26
|$ 6,100
|26
|Rooney, Joe Don
|4
|12
|9
|25
|27
|Theismann, Joe
|12
|4
|8
|24
|$ 5,700
|28
|Miller, Bode
|8
|7
|8
|23
|$ 5,450
|29
|Millar, Kevin
|8
|9
|4
|21
|$ 5,250
|30
|Cornwell, Lisa
|2
|9
|9
|20
|$ 4,783
|30
|Pederson, Doug
|7
|11
|2
|20
|$ 4,783
|30
|Ribeiro, Alfonso
|11
|-3
|12
|20
|$ 4,783
|33
|Woods, Jerry
|10
|0
|9
|19
|$ 4,400
|34
|Clemens, Roger
|5
|1
|12
|18
|$ 4,067
|34
|Fitzgerald, Larry
|12
|3
|3
|18
|34
|Glavine, Tom
|1
|9
|8
|18
|$ 4,067
|37
|Rice, Jerry
|11
|5
|1
|17
|$ 3,800
|38
|Timberlake, Justin
|11
|8
|-3
|16
|39
|Maddux, Greg
|5
|5
|4
|14
|$ 3,500
|40
|Wells, David
|8
|-2
|7
|13
|$ 3,300
|41
|Allen, Marcus
|3
|4
|4
|11
|$ 3,200
|42
|Eifert, Tyler
|4
|-1
|6
|9
|$ 3,100
|43
|Hoffman, Trevor
|3
|0
|5
|8
|$ 2,988
|43
|Urlacher, Brian
|1
|-3
|10
|8
|$ 2,988
|45
|Bettis, Jerome
|-3
|8
|2
|7
|$ 2,650
|45
|Fuller, Kyle
|6
|-1
|2
|7
|$ 2,650
|47
|Rodriguez, Ivan
|2
|2
|2
|6
|47
|Saberhagen, Bret
|5
|1
|0
|6
|$ 2,450
|49
|Nagy, Matt
|4
|-3
|2
|3
|$ 2,300
|50
|Vrabel, Mike
|-10
|3
|9
|2
|51
|Oshie, TJ
|8
|-8
|1
|1
|$ 2,150
|52
|McMahon, Jim
|0
|3
|-3
|0
|$ 2,050
|52
|Tate, Golden
|-2
|10
|-8
|0
|$ 2,050
|54
|Brown, Tim
|-1
|-5
|2
|-4
|$ 1,950
|55
|Rollins, Jimmy
|-4
|-6
|3
|-7
|$ 1,900
|56
|Carter, Vince
|-4
|1
|-6
|-9
|$ 1,850
|57
|Iguodala, Andre
|-7
|3
|-6
|-10
|$ 1,800
|58
|Young, Steve
|0
|-8
|-5
|-13
|59
|Teller, Miles
|-5
|-6
|-4
|-15
|$ 1,625
|59
|Victorino, Shane
|-4
|-10
|-1
|-15
|$ 1,625
|61
|Seguin, Tyler
|-6
|-11
|0
|-17
|$ 1,550
|62
|Romano, Ray
|-23
|7
|-2
|-18
|63
|Allen, Josh
|-4
|-13
|-2
|-19
|64
|Hawk, AJ
|-2
|-12
|-6
|-20
|$ 1,388
|64
|Payton, Sean
|-8
|2
|-14
|-20
|66
|Bilas, Jay
|-5
|-4
|-12
|-21
|67
|Flay, Bobby
|-13
|-8
|-3
|-24
|$ 1,300
|67
|Reich, Frank
|-10
|-3
|-11
|-24
|$ 1,300
|67
|Riggle, Rob
|-8
|-2
|-14
|-24
|$ 1,300
|70
|Mauer, Joe
|-9
|-6
|-10
|-25
|71
|O’Hurley, John
|-6
|-13
|-10
|-29
|$ 1,200
|71
|Rudolph, Kyle
|-16
|-3
|-10
|-29
|$ 1,200
|71
|Weddle, Eric
|-18
|-1
|-10
|-29
|$ 1,200
|74
|DeMarcus, Jay
|-4
|-9
|-17
|-30
|74
|Nelson, Jordy
|-14
|-7
|-9
|-30
|$ 1,138
|76
|Larry The Cable Guy,
|-9
|-14
|-8
|-31
|77
|Baumgartner, Brian
|-8
|-15
|-12
|-35
|$ 1,075
|78
|Flutie, Doug
|-11
|-17
|-8
|-36
|79
|Bush, Reggie
|-17
|-7
|-16
|-40
|80
|Lowry, Kyle
|-10
|-11
|-20
|-41
|81
|Kazantsev, Kira
|-11
|-14
|-19
|-44
|$ 1,020
|82
|Lynn, Anthony
|-16
|-10
|-21
|-47
|$ 1,010
|83
|Dalton, Andy
|-23
|-12
|-14
|-49
|$ 1,000
|84
|Tappen, Kathryn
|-16
|-21
|-14
|-51
|85
|Kelce, Travis
|-15
|-22
|-19
|-56
|85
|Woodson, Charles
|-16
|-14
|-26
|-56
|87
|Damon, Johnny
|-27
|-21
|-11
|-59
|$ 1,000
|88
|Barkley, Charles
|-12
|-29
|-25
|-66
|89
|Ware, DeMarcus
|-22
|-30
|-23
|-75
|90
|Dryer, Dylan
|-34
|-25
|-25
|-84
|91
|Edwards, Herm
|WD