Texans at Seahawks - MNF prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, betting trends, and stats
TOUR Championship - Previews
Good Good to title sponsor PGA Tour's return to Austin
NFL: San Francisco 49ers at Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers at Lions - MNF prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, trends, and stats

RGIII: Dolphins need to 'blow it all up'
Is Ohtani's performance 'greatest of all time'?
49ers win vs. Falcons result of 'elite coaching'

Washington Commanders
St. Louis Cardinals
New York Yankees
Texans at Seahawks - MNF prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, betting trends, and stats
TOUR Championship - Previews
Good Good to title sponsor PGA Tour's return to Austin
NFL: San Francisco 49ers at Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers at Lions - MNF prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, trends, and stats

RGIII: Dolphins need to 'blow it all up'
Is Ohtani's performance 'greatest of all time'?
49ers win vs. Falcons result of 'elite coaching'

Washington Commanders
St. Louis Cardinals
New York Yankees
2025-26 Fantasy Basketball Top 200 Rankings: Nikola Jokić on top ahead of Week 1

  
Published October 20, 2025 11:29 AM

The 2025-26 NBA regular season is here, with a doubleheader kicking things off on Tuesday on NBC and Peacock. With that in mind, we’ve provided an update to the Top 200 rankings for fantasy basketball.

Some critical players won’t be available when their teams begin play, most notably LeBron James and Kyrie Irving, but there remains a substantial amount of value available to fantasy managers, even on the waiver wire.

The rankings will be updated every Monday morning.

2024 NBA Finals - Dallas Mavericks v Boston Celtics
NBA schedule is released: 20 must-watch games this season
We want to see Klay Thompson return to the Bay Area and Joel Embiid finally play in Denver.

Rank
Position(s)
Player
Team
1
C
Nikola Jokić
Denver Nuggets
2
PG
Shai Gilgeous-Alexander
Oklahoma City Thunder
3
C
Victor Wembanyama
San Antonio Spurs
4
PG, SG
Luka Dončić
Los Angeles Lakers
5
PF, C
Giannis Antetokounmpo
Milwaukee Bucks
6
PF, C
Anthony Davis
Dallas Mavericks
7
PG, SG
Cade Cunningham
Detroit Pistons
8
PG, SG
Anthony Edwards
Minnesota Timberwolves
9
PG, SG
Devin Booker
Phoenix Suns
10
PG
Trae Young
Atlanta Hawks
11
PF, C
Karl-Anthony Towns
New York Knicks
12
PG
Stephen Curry
Golden State Warriors
13
SF, PF
Kevin Durant
Houston Rockets
14
PG, SG
Donovan Mitchell
Cleveland Cavaliers
15
PG, SG
James Harden
LA Clippers
16
SF, PF
Jalen Williams
Oklahoma City Thunder
17
PG, SG, SF
Amen Thompson
Houston Rockets
18
PG
Tyrese Maxey
Philadelphia 76ers
19
PF, C
Evan Mobley
Cleveland Cavaliers
20
C
Alperen Şengün
Houston Rockets
21
C
Domantas Sabonis
Sacramento Kings
22
SF, PF
Jalen Johnson
Atlanta Hawks
23
PF, C
Pascal Siakam
Indiana Pacers
24
PG
Jalen Brunson
New York Knicks
25
PG, SG
LaMelo Ball
Charlotte Hornets
26
PF, C
Jaren Jackson Jr.
Memphis Grizzlies
27
SF, PF
Kawhi Leonard
LA Clippers
28
PG, SG
Josh Giddey
Chicago Bulls
29
SG, SF, PF
Scottie Barnes
Toronto Raptors
30
PF, C
Chet Holmgren
Oklahoma City Thunder
31
PF, C
Paolo Banchero
Orlando Magic
32
C
Myles Turner
Milwaukee Bucks
33
SG, SF
Desmond Bane
Orlando Magic
34
PG, SG, SF
Dyson Daniels
Atlanta Hawks
35
PG, SG
Austin Reaves
Los Angeles Lakers
36
PG, SG
Derrick White
Boston Celtics
37
SF, PF
Franz Wagner
Orlando Magic
38
PG, SG
Jamal Murray
Denver Nuggets
39
SF, PF
Trey Murphy
New Orleans Pelicans
40
PG, SG
De’Aaron Fox
San Antonio Spurs
41
C
Bam Adebayo
Miami Heat
42
PG
Darius Garland
Cleveland Cavaliers
43
SF, PF
LeBron James
Los Angeles Lakers
44
PG
Ja Morant
Memphis Grizzlies
45
SG, SF
Jaylen Brown
Boston Celtics
46
SF
Cooper Flagg
Dallas Mavericks
47
C
Ivica Zubac
LA Clippers
48
C
Nikola Vučević
Chicago Bulls
49
SF, PF
Deni Avdija
Portland Trail Blazers
50
C
Joel Embiid
Philadelphia 76ers
51
SF, PF
Lauri Markkanen
Utah Jazz
52
SF, PF
Zion Williamson
New Orleans Pelicans
53
SF, PF
OG Anunoby
New York Knicks
54
SF, PF
Jimmy Butler III
Golden State Warriors
55
C
Walker Kessler
Utah Jazz
56
C
Jarrett Allen
Cleveland Cavaliers
57
C
Kristaps Porziņģis
Atlanta Hawks
58
SF, PF
Michael Porter Jr.
Brooklyn Nets
59
SF, PF
Brandon Miller
Charlotte Hornets
60
PG, SG
Immanuel Quickley
Toronto Raptors
61
PF, C
Julius Randle
Minnesota Timberwolves
62
SF
DeMar DeRozan
Sacramento Kings
63
SF, PF
Mikal Bridges
New York Knicks
64
SF, PF
Ausar Thompson
Detroit Pistons
65
PG, SG
Jordan Poole
New Orleans Pelicans
66
PG, SG
Tyler Herro
Miami Heat
67
SG, SF, PF
Josh Hart
New York Knicks
68
SF, PF
Cameron Johnson
Denver Nuggets
69
PG, SG
Anfernee Simons
Boston Celtics
70
PG, SG
Zach LaVine
Sacramento Kings
71
SG, SF, PF
Brandon Ingram
Toronto Raptors
72
PG, SG
Andrew Nembhard
Indiana Pacers
73
PG, SG
Coby White
Chicago Bulls
74
SG, SF
Christian Braun
Denver Nuggets
75
C
Jalen Duren
Detroit Pistons
76
SF, PF
Miles Bridges
Charlotte Hornets
77
SG, SF
Norman Powell
Miami Heat
78
SG, SF
Cam Thomas
Brooklyn Nets
79
SG, SF
Devin Vassell
San Antonio Spurs
80
PG
Kyrie Irving
Dallas Mavericks
81
PG
Payton Pritchard
Boston Celtics
82
SF, PF
Tari Eason
Houston Rockets
83
SG, SF, PF
Paul George
Philadelphia 76ers
84
C
Mark Williams
Phoenix Suns
85
SF, PF
Jaden McDaniels
Minnesota Timberwolves
86
C
Donovan Clingan
Portland Trail Blazers
87
C
Deandre Ayton
Los Angeles Lakers
88
PG
D’Angelo Russell
Dallas Mavericks
89
PG, SG
Jalen Green
Phoenix Suns
90
PF, C
John Collins
LA Clippers
91
C
Jakob Poeltl
Toronto Raptors
92
C
Onyeka Okongwu
Atlanta Hawks
93
SG, SF
Bennedict Mathurin
Indiana Pacers
94
PG, SG
CJ McCollum
Washington Wizards
95
SG, SF
Bradley Beal
LA Clippers
96
C
Rudy Gobert
Minnesota Timberwolves
97
C
Isaiah Hartenstein
Oklahoma City Thunder
98
PF, C
Draymond Green
Golden State Warriors
99
SF, PF
Keegan Murray
Sacramento Kings
100
SF, PF
Andrew Wiggins
Miami Heat
101
PG, SG
Brandin Podziemski
Golden State Warriors
102
PF, C
Naz Reid
Minnesota Timberwolves
103
SG, SF
Shaedon Sharpe
Portland Trail Blazers
104
PF, C
Alex Sarr
Washington Wizards
105
SF, PF
Herbert Jones
New Orleans Pelicans
106
C
Dereck Lively II
Dallas Mavericks
107
PF, C
Santi Aldama
Memphis Grizzlies
108
PG, SG
Stephon Castle
San Antonio Spurs
109
PF
Tobias Harris
Detroit Pistons
110
PG, SG
Cason Wallace
Oklahoma City Thunder
111
C
Nicolas Claxton
Brooklyn Nets
112
C
Zach Edey
Memphis Grizzlies
113
PG, SG
Collin Sexton
Charlotte Hornets
114
SG
Malik Monk
Sacramento Kings
115
C
Yves Missi
New Orleans Pelicans
116
C
Daniel Gafford
Dallas Mavericks
117
PF, C
Bobby Portis
Milwaukee Bucks
118
C
Mitchell Robinson
New York Knicks
119
C
Wendell Carter Jr.
Orlando Magic
120
PF, C
Kel’el Ware
Miami Heat
121
PG
Dennis Schröder
Sacramento Kings
122
PG, SG
Jaden Ivey
Detroit Pistons
123
C
Brook Lopez
LA Clippers
124
SG
VJ Edgecombe
Philadelphia 76ers
125
SG, SF
Bilal Coulibaly
Washington Wizards
126
SF, PF
Toumani Camara
Portland Trail Blazers
127
SF, PF
Matas Buzelis
Chicago Bulls
128
SG, SF
Donte DiVincenzo
Minnesota Timberwolves
129
PF, C
Jabari Smith Jr.
Houston Rockets
130
PG
Scoot Henderson
Portland Trail Blazers
131
PG, SG
Keyonte George
Utah Jazz
132
SG, SF
Kyshawn George
Washington Wizards
133
SF
Aaron Nesmith
Indiana Pacers
134
SG, SF
Klay Thompson
Dallas Mavericks
135
PG, SG
Jrue Holiday
Portland Trail Blazers
136
PG, SG
Dejounte Murray
New Orleans Pelicans
137
C
Isaiah Jackson
Indiana Pacers
138
PG, SG
Reed Sheppard
Houston Rockets
139
PG
Chris Paul
LA Clippers
140
PF
Nikola Jović
Miami Heat
141
SF, PF
Taylor Hendricks
Utah Jazz
142
PG, SG
Kevin Porter Jr.
Milwaukee Bucks
143
SF, PF
Rui Hachimura
Los Angeles Lakers
144
PG, SG
Lonzo Ball
Cleveland Cavaliers
145
C
Jay Huff
Indiana Pacers
146
SF, PF
De’Andre Hunter
Cleveland Cavaliers
147
C
Adem Bona
Philadelphia 76ers
148
C
Jonas Valančiūnas
Denver Nuggets
149
PG, SG
Davion Mitchell
Miami Heat
150
C
Khaman Maluach
Phoenix Suns
151
PG, SG
Marcus Smart
Los Angeles Lakers
152
SG, SF
Jaylen Wells
Memphis Grizzlies
153
SG
Dylan Harper
San Antonio Spurs
154
SF
Ace Bailey
Utah Jazz
155
PG, SG
Bub Carrington
Washington Wizards
156
PF, C
Kyle Filipowski
Utah Jazz
157
PF, C
Al Horford
Golden State Warriors
158
SF, PF
RJ Barrett
Toronto Raptors
159
PG
Mike Conley
Minnesota Timberwolves
160
SF, PF
PJ Washington
Dallas Mavericks
161
SF, PF
Khris Middleton
Washington Wizards
162
PF, C
Aaron Gordon
Denver Nuggets
163
SF, PF
Sam Hauser
Boston Celtics
164
SF, PF
Keldon Johnson
San Antonio Spurs
165
PG, SG
Scotty Pippen Jr.
Memphis Grizzlies
166
SF, PF
Jerami Grant
Portland Trail Blazers
167
SG, SF
Grayson Allen
Phoenix Suns
168
SG, SF
Quentin Grimes
Philadelphia 76ers
169
SG, SF
Alex Caruso
Oklahoma City Thunder
170
PG, SG
Jared McCain
Philadelphia 76ers
171
PG
Ty Jerome
Memphis Grizzlies
172
SF, PF
Brice Sensabaugh
Utah Jazz
173
C
Moussa Diabaté
Charlotte Hornets
174
PF, C
Chris Boucher
Boston Celtics
175
SG, SF
Gary Trent Jr.
Milwaukee Bucks
176
SG, SF
Kentavious Caldwell-Pope
Memphis Grizzlies
177
SF, PF
Ryan Dunn
Phoenix Suns
178
PG
TJ McConnell
Indiana Pacers
179
SG, SF
Duncan Robinson
Detroit Pistons
180
SG, SF
Aaron Wiggins
Oklahoma City Thunder
181
PF
Obi Toppin
Indiana Pacers
182
PF, C
Noah Clowney
Brooklyn Nets
183
SF, PF
Jonathan Kuminga
Golden State Warriors
184
C
Jusuf Nurkić
Utah Jazz
185
SF, PF
Dillon Brooks
Phoenix Suns
186
SF, PF
Naji Marshall
Dallas Mavericks
187
C
Yang Hansen
Portland Trail Blazers
188
SF, PF
Zaccharie Risacher
Atlanta Hawks
189
PG, SG
Miles McBride
New York Knicks
190
PF, C
Brandon Clarke
Memphis Grizzlies
191
SG, SF
Buddy Hield
Golden State Warriors
192
SG, SF
Ziaire Williams
Brooklyn Nets
193
SF
Kon Knueppel
Charlotte Hornets
194
PG, SG
Anthony Black
Orlando Magic
195
C
Neemias Queta
Boston Celtics
196
PG, SG
Isaiah Collier
Utah Jazz
197
SF, PF
Royce O’Neale
Phoenix Suns
198
PG
Tyus Jones
Orlando Magic
199
C
Oso Ighodaro
Phoenix Suns
200
SF, PF
Kelly Oubre Jr.
Philadelphia 76ers
Mentions
