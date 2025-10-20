2025-26 Fantasy Basketball Top 200 Rankings: Nikola Jokić on top ahead of Week 1
Published October 20, 2025 11:29 AM
The 2025-26 NBA regular season is here, with a doubleheader kicking things off on Tuesday on NBC and Peacock. With that in mind, we’ve provided an update to the Top 200 rankings for fantasy basketball.
Some critical players won’t be available when their teams begin play, most notably LeBron James and Kyrie Irving, but there remains a substantial amount of value available to fantasy managers, even on the waiver wire.
The rankings will be updated every Monday morning.
We want to see Klay Thompson return to the Bay Area and Joel Embiid finally play in Denver.
|Rank
|Position(s)
|Player
|Team
|1
|C
|Nikola Jokić
|Denver Nuggets
|2
|PG
|Shai Gilgeous-Alexander
|Oklahoma City Thunder
|3
|C
|Victor Wembanyama
|San Antonio Spurs
|4
|PG, SG
|Luka Dončić
|Los Angeles Lakers
|5
|PF, C
|Giannis Antetokounmpo
|Milwaukee Bucks
|6
|PF, C
|Anthony Davis
|Dallas Mavericks
|7
|PG, SG
|Cade Cunningham
|Detroit Pistons
|8
|PG, SG
|Anthony Edwards
|Minnesota Timberwolves
|9
|PG, SG
|Devin Booker
|Phoenix Suns
|10
|PG
|Trae Young
|Atlanta Hawks
|11
|PF, C
|Karl-Anthony Towns
|New York Knicks
|12
|PG
|Stephen Curry
|Golden State Warriors
|13
|SF, PF
|Kevin Durant
|Houston Rockets
|14
|PG, SG
|Donovan Mitchell
|Cleveland Cavaliers
|15
|PG, SG
|James Harden
|LA Clippers
|16
|SF, PF
|Jalen Williams
|Oklahoma City Thunder
|17
|PG, SG, SF
|Amen Thompson
|Houston Rockets
|18
|PG
|Tyrese Maxey
|Philadelphia 76ers
|19
|PF, C
|Evan Mobley
|Cleveland Cavaliers
|20
|C
|Alperen Şengün
|Houston Rockets
|21
|C
|Domantas Sabonis
|Sacramento Kings
|22
|SF, PF
|Jalen Johnson
|Atlanta Hawks
|23
|PF, C
|Pascal Siakam
|Indiana Pacers
|24
|PG
|Jalen Brunson
|New York Knicks
|25
|PG, SG
|LaMelo Ball
|Charlotte Hornets
|26
|PF, C
|Jaren Jackson Jr.
|Memphis Grizzlies
|27
|SF, PF
|Kawhi Leonard
|LA Clippers
|28
|PG, SG
|Josh Giddey
|Chicago Bulls
|29
|SG, SF, PF
|Scottie Barnes
|Toronto Raptors
|30
|PF, C
|Chet Holmgren
|Oklahoma City Thunder
|31
|PF, C
|Paolo Banchero
|Orlando Magic
|32
|C
|Myles Turner
|Milwaukee Bucks
|33
|SG, SF
|Desmond Bane
|Orlando Magic
|34
|PG, SG, SF
|Dyson Daniels
|Atlanta Hawks
|35
|PG, SG
|Austin Reaves
|Los Angeles Lakers
|36
|PG, SG
|Derrick White
|Boston Celtics
|37
|SF, PF
|Franz Wagner
|Orlando Magic
|38
|PG, SG
|Jamal Murray
|Denver Nuggets
|39
|SF, PF
|Trey Murphy
|New Orleans Pelicans
|40
|PG, SG
|De’Aaron Fox
|San Antonio Spurs
|41
|C
|Bam Adebayo
|Miami Heat
|42
|PG
|Darius Garland
|Cleveland Cavaliers
|43
|SF, PF
|LeBron James
|Los Angeles Lakers
|44
|PG
|Ja Morant
|Memphis Grizzlies
|45
|SG, SF
|Jaylen Brown
|Boston Celtics
|46
|SF
|Cooper Flagg
|Dallas Mavericks
|47
|C
|Ivica Zubac
|LA Clippers
|48
|C
|Nikola Vučević
|Chicago Bulls
|49
|SF, PF
|Deni Avdija
|Portland Trail Blazers
|50
|C
|Joel Embiid
|Philadelphia 76ers
|51
|SF, PF
|Lauri Markkanen
|Utah Jazz
|52
|SF, PF
|Zion Williamson
|New Orleans Pelicans
|53
|SF, PF
|OG Anunoby
|New York Knicks
|54
|SF, PF
|Jimmy Butler III
|Golden State Warriors
|55
|C
|Walker Kessler
|Utah Jazz
|56
|C
|Jarrett Allen
|Cleveland Cavaliers
|57
|C
|Kristaps Porziņģis
|Atlanta Hawks
|58
|SF, PF
|Michael Porter Jr.
|Brooklyn Nets
|59
|SF, PF
|Brandon Miller
|Charlotte Hornets
|60
|PG, SG
|Immanuel Quickley
|Toronto Raptors
|61
|PF, C
|Julius Randle
|Minnesota Timberwolves
|62
|SF
|DeMar DeRozan
|Sacramento Kings
|63
|SF, PF
|Mikal Bridges
|New York Knicks
|64
|SF, PF
|Ausar Thompson
|Detroit Pistons
|65
|PG, SG
|Jordan Poole
|New Orleans Pelicans
|66
|PG, SG
|Tyler Herro
|Miami Heat
|67
|SG, SF, PF
|Josh Hart
|New York Knicks
|68
|SF, PF
|Cameron Johnson
|Denver Nuggets
|69
|PG, SG
|Anfernee Simons
|Boston Celtics
|70
|PG, SG
|Zach LaVine
|Sacramento Kings
|71
|SG, SF, PF
|Brandon Ingram
|Toronto Raptors
|72
|PG, SG
|Andrew Nembhard
|Indiana Pacers
|73
|PG, SG
|Coby White
|Chicago Bulls
|74
|SG, SF
|Christian Braun
|Denver Nuggets
|75
|C
|Jalen Duren
|Detroit Pistons
|76
|SF, PF
|Miles Bridges
|Charlotte Hornets
|77
|SG, SF
|Norman Powell
|Miami Heat
|78
|SG, SF
|Cam Thomas
|Brooklyn Nets
|79
|SG, SF
|Devin Vassell
|San Antonio Spurs
|80
|PG
|Kyrie Irving
|Dallas Mavericks
|81
|PG
|Payton Pritchard
|Boston Celtics
|82
|SF, PF
|Tari Eason
|Houston Rockets
|83
|SG, SF, PF
|Paul George
|Philadelphia 76ers
|84
|C
|Mark Williams
|Phoenix Suns
|85
|SF, PF
|Jaden McDaniels
|Minnesota Timberwolves
|86
|C
|Donovan Clingan
|Portland Trail Blazers
|87
|C
|Deandre Ayton
|Los Angeles Lakers
|88
|PG
|D’Angelo Russell
|Dallas Mavericks
|89
|PG, SG
|Jalen Green
|Phoenix Suns
|90
|PF, C
|John Collins
|LA Clippers
|91
|C
|Jakob Poeltl
|Toronto Raptors
|92
|C
|Onyeka Okongwu
|Atlanta Hawks
|93
|SG, SF
|Bennedict Mathurin
|Indiana Pacers
|94
|PG, SG
|CJ McCollum
|Washington Wizards
|95
|SG, SF
|Bradley Beal
|LA Clippers
|96
|C
|Rudy Gobert
|Minnesota Timberwolves
|97
|C
|Isaiah Hartenstein
|Oklahoma City Thunder
|98
|PF, C
|Draymond Green
|Golden State Warriors
|99
|SF, PF
|Keegan Murray
|Sacramento Kings
|100
|SF, PF
|Andrew Wiggins
|Miami Heat
|101
|PG, SG
|Brandin Podziemski
|Golden State Warriors
|102
|PF, C
|Naz Reid
|Minnesota Timberwolves
|103
|SG, SF
|Shaedon Sharpe
|Portland Trail Blazers
|104
|PF, C
|Alex Sarr
|Washington Wizards
|105
|SF, PF
|Herbert Jones
|New Orleans Pelicans
|106
|C
|Dereck Lively II
|Dallas Mavericks
|107
|PF, C
|Santi Aldama
|Memphis Grizzlies
|108
|PG, SG
|Stephon Castle
|San Antonio Spurs
|109
|PF
|Tobias Harris
|Detroit Pistons
|110
|PG, SG
|Cason Wallace
|Oklahoma City Thunder
|111
|C
|Nicolas Claxton
|Brooklyn Nets
|112
|C
|Zach Edey
|Memphis Grizzlies
|113
|PG, SG
|Collin Sexton
|Charlotte Hornets
|114
|SG
|Malik Monk
|Sacramento Kings
|115
|C
|Yves Missi
|New Orleans Pelicans
|116
|C
|Daniel Gafford
|Dallas Mavericks
|117
|PF, C
|Bobby Portis
|Milwaukee Bucks
|118
|C
|Mitchell Robinson
|New York Knicks
|119
|C
|Wendell Carter Jr.
|Orlando Magic
|120
|PF, C
|Kel’el Ware
|Miami Heat
|121
|PG
|Dennis Schröder
|Sacramento Kings
|122
|PG, SG
|Jaden Ivey
|Detroit Pistons
|123
|C
|Brook Lopez
|LA Clippers
|124
|SG
|VJ Edgecombe
|Philadelphia 76ers
|125
|SG, SF
|Bilal Coulibaly
|Washington Wizards
|126
|SF, PF
|Toumani Camara
|Portland Trail Blazers
|127
|SF, PF
|Matas Buzelis
|Chicago Bulls
|128
|SG, SF
|Donte DiVincenzo
|Minnesota Timberwolves
|129
|PF, C
|Jabari Smith Jr.
|Houston Rockets
|130
|PG
|Scoot Henderson
|Portland Trail Blazers
|131
|PG, SG
|Keyonte George
|Utah Jazz
|132
|SG, SF
|Kyshawn George
|Washington Wizards
|133
|SF
|Aaron Nesmith
|Indiana Pacers
|134
|SG, SF
|Klay Thompson
|Dallas Mavericks
|135
|PG, SG
|Jrue Holiday
|Portland Trail Blazers
|136
|PG, SG
|Dejounte Murray
|New Orleans Pelicans
|137
|C
|Isaiah Jackson
|Indiana Pacers
|138
|PG, SG
|Reed Sheppard
|Houston Rockets
|139
|PG
|Chris Paul
|LA Clippers
|140
|PF
|Nikola Jović
|Miami Heat
|141
|SF, PF
|Taylor Hendricks
|Utah Jazz
|142
|PG, SG
|Kevin Porter Jr.
|Milwaukee Bucks
|143
|SF, PF
|Rui Hachimura
|Los Angeles Lakers
|144
|PG, SG
|Lonzo Ball
|Cleveland Cavaliers
|145
|C
|Jay Huff
|Indiana Pacers
|146
|SF, PF
|De’Andre Hunter
|Cleveland Cavaliers
|147
|C
|Adem Bona
|Philadelphia 76ers
|148
|C
|Jonas Valančiūnas
|Denver Nuggets
|149
|PG, SG
|Davion Mitchell
|Miami Heat
|150
|C
|Khaman Maluach
|Phoenix Suns
|151
|PG, SG
|Marcus Smart
|Los Angeles Lakers
|152
|SG, SF
|Jaylen Wells
|Memphis Grizzlies
|153
|SG
|Dylan Harper
|San Antonio Spurs
|154
|SF
|Ace Bailey
|Utah Jazz
|155
|PG, SG
|Bub Carrington
|Washington Wizards
|156
|PF, C
|Kyle Filipowski
|Utah Jazz
|157
|PF, C
|Al Horford
|Golden State Warriors
|158
|SF, PF
|RJ Barrett
|Toronto Raptors
|159
|PG
|Mike Conley
|Minnesota Timberwolves
|160
|SF, PF
|PJ Washington
|Dallas Mavericks
|161
|SF, PF
|Khris Middleton
|Washington Wizards
|162
|PF, C
|Aaron Gordon
|Denver Nuggets
|163
|SF, PF
|Sam Hauser
|Boston Celtics
|164
|SF, PF
|Keldon Johnson
|San Antonio Spurs
|165
|PG, SG
|Scotty Pippen Jr.
|Memphis Grizzlies
|166
|SF, PF
|Jerami Grant
|Portland Trail Blazers
|167
|SG, SF
|Grayson Allen
|Phoenix Suns
|168
|SG, SF
|Quentin Grimes
|Philadelphia 76ers
|169
|SG, SF
|Alex Caruso
|Oklahoma City Thunder
|170
|PG, SG
|Jared McCain
|Philadelphia 76ers
|171
|PG
|Ty Jerome
|Memphis Grizzlies
|172
|SF, PF
|Brice Sensabaugh
|Utah Jazz
|173
|C
|Moussa Diabaté
|Charlotte Hornets
|174
|PF, C
|Chris Boucher
|Boston Celtics
|175
|SG, SF
|Gary Trent Jr.
|Milwaukee Bucks
|176
|SG, SF
|Kentavious Caldwell-Pope
|Memphis Grizzlies
|177
|SF, PF
|Ryan Dunn
|Phoenix Suns
|178
|PG
|TJ McConnell
|Indiana Pacers
|179
|SG, SF
|Duncan Robinson
|Detroit Pistons
|180
|SG, SF
|Aaron Wiggins
|Oklahoma City Thunder
|181
|PF
|Obi Toppin
|Indiana Pacers
|182
|PF, C
|Noah Clowney
|Brooklyn Nets
|183
|SF, PF
|Jonathan Kuminga
|Golden State Warriors
|184
|C
|Jusuf Nurkić
|Utah Jazz
|185
|SF, PF
|Dillon Brooks
|Phoenix Suns
|186
|SF, PF
|Naji Marshall
|Dallas Mavericks
|187
|C
|Yang Hansen
|Portland Trail Blazers
|188
|SF, PF
|Zaccharie Risacher
|Atlanta Hawks
|189
|PG, SG
|Miles McBride
|New York Knicks
|190
|PF, C
|Brandon Clarke
|Memphis Grizzlies
|191
|SG, SF
|Buddy Hield
|Golden State Warriors
|192
|SG, SF
|Ziaire Williams
|Brooklyn Nets
|193
|SF
|Kon Knueppel
|Charlotte Hornets
|194
|PG, SG
|Anthony Black
|Orlando Magic
|195
|C
|Neemias Queta
|Boston Celtics
|196
|PG, SG
|Isaiah Collier
|Utah Jazz
|197
|SF, PF
|Royce O’Neale
|Phoenix Suns
|198
|PG
|Tyus Jones
|Orlando Magic
|199
|C
|Oso Ighodaro
|Phoenix Suns
|200
|SF, PF
|Kelly Oubre Jr.
|Philadelphia 76ers