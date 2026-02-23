NFL Top 100 free agents 2026: George Pickens tops the list
The following are PFT’s top 100 free agents for the start of the 2026 league year. The rankings include prospective unrestricted free agents and released players. The list will be updated as events warrant, with signings, tags and re-signings denoted when announced and/or reported. Players released after initial publication may be added and all 100 players initially on the list will still be listed after any additions.
1. Cowboys wide receiver George Pickens.
2. Colts quarterback Daniel Jones.
3. Ravens center Tyler Linderbaum.
4. Jaguars linebacker Devin Lloyd.
5. Bengals edge rusher Trey Hendrickson.
6. Falcons tight end Kyle Pitts.
7. Colts wide receiver Alec Pierce.
8. Chiefs cornerback Jaylen Watson.
9. Jets running back Breece Hall.
10. Packers quarterback Malik Willis.
11. Bucs cornerback Jamel Dean.
12. Seahawks WR/KR/PR Rashid Shaheed.
13. Packers offensive tackle Rasheed Walker.
14. Seahawks running back Kenneth Walker.
15. Colts offensive tackle Braden Smith.
16. Eagles linebacker Nakobe Dean.
17. Seahawks edge rusher Boye Mafe.
18. Packers linebacker Quay Walker.
19. Chiefs linebacker Leo Chenal.
20. Bucs wide receiver Mike Evans.
21. Seahawks defensive back Coby Bryant.
22. 49ers wide receiver Jauan Jennings.
23. Packers wide receiver Romeo Doubs.
24. Jaguars running back Travis Etienne.
25. Broncos edge rusher John Franklin-Myers.
26. Steelers quarterback Aaron Rodgers.
27. Eagles edge rusher Jaelen Phillips.
28. Commanders wide receiver Deebo Samuel.
29. Bills center Connor McGovern.
30. Jets guard Alijah Vera-Tucker.
31. Seahawks cornerback Riq Woolen.
32. Chiefs safety Bryan Cook.
33. Bears cornerback Nahshon Wright.
34. Bills edge rusher Joey Bosa.
35. Dolphins edge rusher Bradley Chubb.
36. Ravens tight end Isaiah Likely.
37. Chargers edge rusher Odafe Oweh.
38. Steelers offensive guard Isaac Seumalo.
39. Lions defensive tackle D.J. Reader.
40. Browns linebacker Devin Bush.
41. Bears safety Jaquan Brisker.
42. Rams safety Kamren Curl.
43. Bills offensive guard David Edwards.
44. Patriots edge rusher K’Lavon Chaisson.
45. Dolphins wide receiver Tyreek Hill.
46. Saints cornerback Alontae Taylor.
47. Chargers offensive guard Zion Johnson.
48. Browns offensive guard Joel Bitonio.
49. Eagles tight end Dallas Goedert.
50. Lions linebacker Alex Anzalone.
51. Panthers center Cade Mays.
52. Chargers edge rusher Khalil Mack.
53. Bears safety Kevin Byard.
54. Colts edge rusher Kwity Paye.
55. Falcons linebacker Kaden Elliss.
56. Ravens edge rusher Dre’Mont Jones.
57. Browns offensive guard Wyatt Teller.
58. Lions edge rusher Al-Quadin Muhammad.
59. Commanders linebacker Bobby Wagner.
60. Giants wide receiver Wan’Dale Robinson.
61. Patriots safety Jaylinn Hawkins.
62. Cowboys edge rusher Jadeveon Clowney.
63. Saints linebacker Demario Davis.
64. Panthers running back Rico Dowdle.
65. Falcons edge rusher Arnold Ebiketie.
66. Titans offensive guard Kevin Zeitler.
67. Broncos running back J.K. Dobbins.
68. Cardinals safety Jalen Thompson.
69. Buccaneers tight end Cade Otton.
70. Saints edge rusher Cameron Jordan.
71. Seahawks cornerback Josh Jobe.
72. Giants offensive tackle Jermaine Eluemunor.
73. Texans wide receiver Christian Kirk.
74. Browns tight end David Njoku.
75. Chiefs tight end Travis Kelce.
76. Giants offensive guard Greg Van Roten.
77. Commanders quarterback Marcus Mariota.
78. Jaguars cornerback Montaric Brown.
79. Falcons defensive tackle David Onyemata.
80. Bucs linebacker Lavonte David.
81. Bengals guard Dalton Risner.
82. Vikings safety Harrison Smith.
83. Giants quarterback Russell Wilson.
84. Ravens wide receiver DeAndre Hopkins.
85. Jets safety Andre Cisco.
86. Buccaneers running back Rachaad White.
87. Packers edge rusher Kingsley Enagbare.
88. Chargers wide receiver Keenan Allen.
89. Dolphins cornerback Rasul Douglas.
90. Texans defensive tackle Sheldon Rankins.
91. Titans tight end Chig Okonwko.
92. Eagles safety Reed Blankenship.
93. Raiders offensive guard Dylan Parham.
94. Browns safety Rayshawn Jenkins.
95. Broncos linebacker Alex Singleton.
96. Broncos outside linebacker Justin Strnad.
97. Bengals quarterback Joe Flacco.
98. Colts cornerback Mike Hilton.
99. Bills defensive tackle DaQuan Jones.
100. Falcons running back Tyler Allgeier.