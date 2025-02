NFL Top 100 2025 free agents: Tee Higgins, Sam Darnold top the list

The following are PFT’s top 100 free agents for the start of the 2025 league year. The rankings include prospective unrestricted free agents and released players. The list will be updated as events warrant, with signings, tags and re-signings denoted when announced and/or reported. Players released after initial publication may be added and all 100 players initially on the list will still be listed after any additions.

1. Bengals wide receiver Tee Higgins

2. Vikings quarterback Sam Darnold

3. Chiefs offensive guard Trey Smith

4. Eagles edge rusher Josh Sweat

5. Buccaneers wide receiver Chris Godwin

6. Ravens left tackle Ronnie Stanley

7. Jets cornerback D.J. Reed

8. Dolphins safety Jevon Holland

9. Chiefs linebacker Nick Bolton

10. Cowboys defensive tackle Osa Odighizuwa

11. Chiefs safety Justin Reid

12. Chargers edge rusher Khalil Mack

13. 49ers cornerback Charvarius Ward

14. 49ers safety Talanoa Hufanga

15. 49ers linebacker Dre Greenlaw

16. Rams offensive tackle Alaric Jackson

17. Vikings offensive tackle Cam Robinson

18. Falcons center Drew Dalman

19. Buccaneers cornerback Carlton Davis

20. Eagles linebacker Zack Baun

21. Jets linebacker Jamien Sherwood

22. Jets edge Haason Reddick

23. Eagles offensive guard Mekhi Becton

24. Jets quarterback Aaron Rodgers

25. Vikings cornerback Byron Murphy

26. Colts offensive guard Will Fries

27. Packers center Josh Myers

28. Vikings safety Cam Bynum

29. Commanders linebacker Bobby Wagner

30. Eagles defensive lineman Milton Williams

31. Lions defensive tackle Levi Onwuzurike

32. Chargers cornerback Asante Samuel

33. Vikings running back Aaron Jones

34. Raiders safety Tre’von Moehrig

35. Saints tight end Juwan Johnson

36. Bills wide receiver Amari Cooper

37. Steelers running back Najee Harris

38. Lions offensive guard Kevin Zeitler

39. Chiefs wide receiver Marquise Brown

40. Cardinals linebacker Baron Browning

41. Steelers offensive guard James Daniels

42. Panthers cornerback Mike Jackson

43. Saints edge rusher Chase Young

44. Texans wide receiver Stefon Diggs

45. Colts edge rusher Dayo Odeyingbo

46. Bengals cornerback Mike Hilton

47. Giants linebacker Azeez Ojulari

48. Chiefs defensive lineman Tershawn Wharton

49. Falcons safety Justin Simmons

50. Giants wide receiver Darius Slayton

51. Buccaneers offensive guard Ben Bredeson

52. Chargers cornerback Kristian Fulton

53. Seahawks linebacker Ernest Jones

54. Vikings edge rusher Patrick Jones

55. Buccaneers linebacker Lavonte David

56. Commanders edge rusher Dante Fowler

57. Vikings safety Harrison Smith

58. Bills cornerback Rasul Douglas

59. Steelers quarterback Justin Fields

60. Raiders defensive end Malcolm Koonce

61. Bengals defensive end Joseph Ossai

62. Commanders safety Jeremy Chinn

63. Raiders linebacker Robert Spillane

64. Chargers running back J.K. Dobbins

65. Bears offensive lineman Teven Jenkins

66. Commanders wide receiver Dyami Brown

67. Raiders linebacker Divine Deablo

68. Ravens offensive guard Patrick Mekari

69. Bears wide receiver Keenan Allen

70. Cowboys defensive lineman DeMarcus Lawrence

71. Commanders tight end Zach Ertz

72. Bengals defensive tackle B.J. Hill

73. Seahawks defensive tackle Jarran Reed

74. Chiefs wide receiver DeAndre Hopkins

75. Colts center Ryan Kelly

76. Cowboys cornerback Jourdan Lewis

77. Colts safety Julian Blackmon

78. Bengals tight end Mike Gesicki

79. Saints cornerback Paulson Adebo

80. Dolphins defensive lineman Calais Campbell

81. Falcons edge rusher Matthew Judon

82. Colts linebacker E.J. Speed

83. Jaguars offensive guard Brandon Scherff

84. Steelers offensive tackle Dan Moore

85. Chargers defensive tackle Poona Ford

86. Steelers quarterback Russell Wilson

87. Cowboys running back Rico Dowdle

88. Browns quarterback Jameis Winston

89. Cardinals outside linebacker Kyzir White

90. Steelers cornerback Donte Jackson

91. Raiders cornerback Nate Hobbs

92. Jets offensive tackle Morgan Moses

93. Broncos inside linebacker Cody Barton

94. 49ers defensive lineman Javon Hargrove

95. Browns offensive tackle Jedrick Wills

96. Rams defensive tackle Bobby Brown

97. Jaguars safety Andre Cisco

98. Cowboys edge rusher Chauncey Golston

99. Vikings quarterback Daniel Jones

100. Eagles running back Kenneth Gainwell